Agua potable del aire y en tiempo récord: cómo funciona el innovador dispositivo desarrollado por el MIT

Una nueva tecnología ultrasónica convierte la humedad ambiental en un recurso accesible. Por qué advierten que podría ser clave ante la escasez hídrica, según MIT News

Un video divulgado por el MIT ilustra en detalle cómo el dispositivo ultrasónico libera agua a partir del aire utilizando vibraciones de alta frecuencia (Ikra Iftekhar Shuvo - MIT)

Ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) desarrollaron un dispositivo ultrasónico que permite la extracción de agua potable del aire en minutos, ofreciendo una solución rápida y eficiente para zonas donde el acceso al agua sigue siendo un desafío.

Según MIT News, este nuevo sistema transforma radicalmente la velocidad de obtención de agua, superando ampliamente a los métodos tradicionales que pueden tardar horas o días.

El dispositivo fue presentado el 18 de noviembre de 2025 y emplea ondas ultrasónicas para liberar el agua contenida en materiales absorbentes, o sorbentes. Este mecanismo es capaz de acelerar el proceso hasta 45 veces en comparación con los métodos solares convencionales.

Gracias a su velocidad, permite realizar varios ciclos de extracción en una jornada, aumentando así la cantidad de agua recolectada diariamente.

El desarrollo se orienta a
El desarrollo se orienta a transformar el acceso al agua potable en regiones que enfrentan sequías o carecen de infraestructura hidráulica adecuada (MIT/Ikra Iftekhar)

Funcionamiento y características del dispositivo

El sistema se compone de un actuador ultrasónico, cuya pieza central es un anillo cerámico plano que vibra a alta frecuencia al aplicarle voltaje. A su alrededor, una estructura con pequeñas boquillas canaliza las gotas de agua liberadas hacia recipientes de recolección. Al colocar el sorbente saturado sobre el actuador y activar la vibración, se producen ondas acústicas que debilitan los enlaces entre el agua y el material, permitiendo su separación.

Según explicó Ikra Iftekhar Shuvo, estudiante de posgrado y primer autor del estudio, “con el ultrasonido, podemos romper con precisión los enlaces débiles entre las moléculas de agua y los sitios donde están adheridas”. Estas pruebas demostraron que el dispositivo seca completamente las muestras del sorbente en pocos minutos.

Para materiales que absorben agua con mucha eficacia, habitualmente se requieren grandes cantidades de energía y tiempo para extraer el líquido. Sobre ello, Svetlana Boriskina, investigadora principal, indicó: “Cualquier material que sea muy bueno capturando agua no quiere desprenderse de ella fácilmente, por lo que normalmente se necesita mucha energía y tiempo valioso para extraer el agua del material”.

El sistema resulta especialmente prometedor para zonas áridas, donde ni siquiera existe agua salada susceptible de desalinización. El equipo de investigación señala que la extracción de agua atmosférica podría convertirse en una fuente fundamental para regiones desérticas y áreas con recursos hídricos extremadamente escasos.

El aparato emplea ondas ultrasónicas
El aparato emplea ondas ultrasónicas que separan eficazmente el agua atrapada en materiales absorbentes, optimizando tiempo y consumo energético respecto a métodos convencionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de sus ventajas clave es que puede funcionar con energía solar, facilitando su uso en lugares sin acceso a la red eléctrica. Además, se prevé automatizar el proceso para que el dispositivo se active de manera repetida al alcanzar el máximo de saturación.

Aplicaciones prácticas y perspectivas a futuro

El prototipo desarrollado integrado por materiales absorbentes y el actuador ultrasónico, tiene dimensiones similares a las de una ventana doméstica. Es posible incorporar células solares, que además de proporcionar energía, pueden actuar como sensores para medir el nivel de saturación del sorbente y activar el ciclo de extracción.

En las pruebas realizadas en cámaras de humedad controlada, el sistema mostró extracción rápida y eficiente del agua en todos los casos.

El estudio apareció en Nature Communications y fue liderado por Boriskina y Shuvo, junto con Carlos Díaz-Marín, Marvin Christen, Michael Lherbette y Christopher Liem. El desarrollo recibió apoyo del MIT Abdul Latif Jameel Water and Food Systems Lab y el MIT-Israel Zuckerman STEM Fund, además de llevarse a cabo en instalaciones de MIT.nano e ISN.

A largo plazo, el objetivo del equipo es diseñar sistemas domésticos que produzcan agua potable del aire de forma continua y sostenible, utilizando la automatización y la energía solar para optimizar el proceso diario. “La capacidad de extraer agua rápidamente y repetir el proceso varias veces al día podría marcar una diferencia sustancial en el suministro de agua para comunidades vulnerables”, concluyó Boriskina.

Depósitos de lava en el mar podrían almacenar dióxido de carbono por millones de años

Expertos detallaron el hallazgo de reservas de CO₂ en formaciones rocosas bajo el Atlántico sur

Depósitos de lava en el

Qué pasaría si un agujero negro microscópico atravesara el cuerpo humano, según la ciencia

Un nuevo estudio revela que el daño sería menor que el de una bala, salvo a partir de una masa extrema. Confirma que la probabilidad de un encuentro es prácticamente inexistente

Qué pasaría si un agujero

Descubren un vínculo inesperado entre dopamina y serotonina en el cerebro: qué significa

Se trata de un estudio científico que identificó un mecanismo inédito. La palabra de los autores

Descubren un vínculo inesperado entre

Un sistema de inteligencia artificial podría predecir réplicas de terremotos en segundos

Investigadores de Reino Unido e Italia desarrollaron y probaron el modelo. Cómo funciona

Un sistema de inteligencia artificial

Un nuevo estudio revela cómo las palomas perciben el campo magnético de la Tierra

Científicos de Alemania y Austria usaron técnicas de mapeo cerebral y secuenciación genética que posibilitaron el hallazgo

Un nuevo estudio revela cómo
Atole de elote: cómo preparar

Atole de elote: cómo preparar esta bebida con un toque especial para la temporada de frío

Rosalía asegura que tiene un TDAH: “Me distraigo con los sonidos, pero lo dejo estar”

Revelan correos internos del Banco Agrario que exponen créditos y contratos millonarios ligados a la familia Alcocer

Esta es la sanción “más peligrosa” que te pueden poner en tu trabajo, según el abogado laboralista Juanma Lorente

El truco para saber si una salsa de soja de Mercadona, Dia o Carrefour es de buena calidad: fíjate en las burbujas

La firma del acuerdo de

La firma del acuerdo de alto el fuego en Líbano cumple un año en pleno repunte de los ataques de Israel

Los antibióticos desbancan a 'Ozempic' como los medicamentos más afectados en España por problemas de suministro

La OTAN valora los avances para la paz en Ucrania y respalda los esfuerzos de EEUU para el fin de la guerra

Netanyahu ve "casi imposible" testificar tres veces a la semana en el juicio abierto en su contra por corrupción

Inma Sanz cree que "no debería haber ninguna duda" de que la final del Mundial 2030 se juegue en Madrid

El elenco de Stranger Things

El elenco de Stranger Things se despide a lo grande: la temporada final promete emociones y nostalgia ochentera

Chuck Norris sorprende a los 85 años con una transformación física que desafía el paso del tiempo

“Merlina”: Eva Green será la tía Ophelia en la temporada 3

Dick Van Dyke reflexionó sobre la muerte rumbo a su cumpleaños número 100 años: “He tenido una vida emocionante”

Tailandia emite orden de arresto contra la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude financiero