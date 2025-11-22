Un avance clave en diabetes: crean una técnica para observar células productoras de insulina en tiempo real

Producción de insulina en el cuerpo Islote Langerhans. (Foto de : Jakob Suckale cc by-sa 3.0 - Karolinska Institute)

Investigadores en Suecia desarrollaron un método innovador para estudiar las células productoras de insulina en tiempo real, lo que representa un avance para la investigación en diabetes. El trabajo, realizado por científicos del Karolinska Institutet, describe una técnica capaz de analizar el comportamiento de las células encargadas de regular el azúcar en sangre en organismos vivos.

Los experimentos se realizaron en ratones, donde los especialistas trasplantaron pequeños islotes pancreáticos a una membrana del cerebro, fuera de su ubicación tradicional. La metodología permitió seguir la actividad de las células frente a cambios en los niveles de glucosa en sangre con herramientas de microscopía avanzada. Los científicos monitorearon en detalle la respuesta de los islotes de Langerhans, estructuras especializadas en liberar insulina y mantener el equilibrio metabólico.

El desarrollo de esta técnica busca comprender mejor los procesos fundamentales que provocan diabetes, una enfermedad que afecta la regulación de la insulina y cuyo tratamiento depende de la producción continua de esta hormona. Hasta ahora, los investigadores solo podían estudiar este tipo de células bajo condiciones poco representativas, lo que dificultaba el avance en estrategias terapéuticas.

Científicos del Karolinska Institutet desarrollan una técnica para observar células productoras de insulina en tiempo real en organismos vivos (Freepik)

Un método que abre nuevas perspectivas para la diabetes

De acuerdo con Karolinska Institutet, el procedimiento implicó el trasplante de islotes pancreáticos en la duramadre —membrana que recubre el cerebro— de los ratones, lo que posibilitó el acceso regular y detallado a las células sin la necesidad de sacrificar a los animales. Los modelos animales recibieron cuidados analgésicos y se entrenaron para adaptarse al entorno de observación, permitiendo que los investigadores registraran la actividad en estado consciente y en movimiento.

Los resultados mostraron que las células conservaron su capacidad para detectar la presencia de azúcar en sangre y liberar insulina, incluso alojadas en un ambiente completamente distinto. Además, los especialistas pudieron determinar cómo la anestesia utilizada en experimentos previos alteraba las señales celulares. Este hallazgo resalta la importancia de observar el fenómeno en condiciones naturales para obtener datos relevantes sobre el funcionamiento real de las células productoras de insulina.

La investigación en diabetes utiliza trasplantes de islotes pancreáticos en la duramadre de ratones para facilitar el monitoreo celular (Andina)

Según el Dr. Philip Tröster, primer autor y miembro del Centro de Investigación Rolf Luft para Diabetes y Endocrinología, esta técnica demostró que los islotes mantienen sus funciones esenciales fuera del páncreas. Comprender cómo estas células responden a los estímulos metabólicos en organismos vivos constituye un paso clave para desarrollar tratamientos más certeros.

El estudio recibió apoyo económico de instituciones como la Fundación Europea para la Investigación, la Fundación Novo Nordisk y el Consejo Sueco de Investigación, entre otras. El equipo científico obtuvo las aprobaciones éticas correspondientes y aplicó medidas que garantizaron el bienestar animal durante todo el proceso.

La técnica innovadora revela que los islotes de Langerhans mantienen su función de liberar insulina fuera del páncreas (Imagen ilustrativa infobae)

Implicancias para el tratamiento y prevención de la diabetes

El profesor Per-Olof Berggren, líder del equipo y referente internacional en endocrinología, considera que observar la producción de insulina en sujetos conscientes abre posibilidades para evaluar el efecto de medicamentos emergentes y analizar trasplantes celulares en modelos que reflejan mejor las condiciones humanas. Según Berggren, disponer de una ventana estable para analizar el comportamiento de las células en tiempo real ayuda a interpretar los mecanismos que fallan en la diabetes tipo 2.

La técnica podría contribuir a ensayar nuevas terapias de reemplazo celular o a optimizar el funcionamiento de los trasplantes en pacientes con diabetes avanzada. Además, posibilita estudiar cómo se coordinan los islotes pancreáticos y cómo responden a variaciones rápidas en los niveles de glucosa, información crucial para diseñar tratamientos personalizados.

El avance científico posibilita evaluar el efecto de medicamentos y trasplantes celulares en modelos que simulan condiciones humanas (Esoecial)

Según los resultados publicados, la intervención no afectó la viabilidad ni la capacidad funcional de las células y permitió analizar el microentorno tisular en detalle. Los ratones experimentaron mínimas molestias y se beneficiaron del uso de analgésicos específicos y un ambiente adecuado para reducir el estrés.

Los hallazgos poseen impacto en la investigación sobre enfermedades metabólicas y abren la puerta a ensayos clínicos enfocados en la fisiología natural de la secreción de insulina. Los próximos objetivos incluyen adaptar la metodología para estudiar otros tipos celulares implicados en la regulación metabólica y validar el método como base para terapias celulares humanas.

El trabajo demuestra la importancia de métodos innovadores para comprender el origen y la progresión de trastornos complejos como la diabetes. Los investigadores apuestan a que este avance impulse el desarrollo de nuevos tratamientos que mejoren el control glucémico y reduzcan las complicaciones asociadas a la enfermedad.