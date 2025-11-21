Ciencia

Por qué los microbios marinos son los diminutos héroes que mantienen vivos a los océanos

Expertos de los Estados Unidos, Chile, México y otros países advirtieron los impactos de la contaminación y el cambio climático sobre las comunidades microbianas. Por qué es urgente que se protejan sus ecosistemas para evitar consecuencias globales

Guardar
Los microbios marinos son invisibles
Los microbios marinos son invisibles al ojo humano y producen cerca del 50% del oxígeno mundial. Son esenciales para la vida en la Tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El océano representa uno de los mayores misterios de la naturaleza. No solo por su inmensidad, sino por la vida diminuta que lo habita.

Entre las criaturas más importantes se encuentran los microbios marinos: organismos tan pequeños que son invisibles, pero imprescindibles para el equilibrio de la Tierra.

Un estudio publicado en la revista Sustainable Microbiology de Oxford University Press destacó que estos seres minúsculos desempeñan tareas esenciales como producir oxígeno, limpiar el agua y reciclar nutrientes.

Sin su presencia, el océano y la vida humana perderían estabilidad. Los científicos que hicieron el artículo hicieron un llamado de atención: proteger a los microbios marinos es una urgencia ambiental mundial.

La contaminación y el calentamiento
La contaminación y el calentamiento global amenazan la diversidad de los microbios marinos en los océanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación contó con la colaboración de especialistas de numerosos países, entre ellos México y Chile, además de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Austria, Sudáfrica, Australia, China, Arabia Saudita y Canadá.

Figuran instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego-Patagonia y Antártica de Chile.

El papel esencial de los microbios marinos

Los investigadores señalaron que existe un gran desconocimiento sobre la función y la influencia de los microbios marinos en la salud de los mares y de las personas.

La mayoría de las especies
La mayoría de las especies de microbios marinos aún no han sido clasificadas por la ciencia, lo que revela un gran vacío de información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las amenazas también son muchas. La contaminación, el calentamiento global y la actividad humana ponen en peligro la diversidad de estas comunidades formadas por millones de especies todavía no identificadas.

Resaltaron que hay un vacío de información científica: la mayoría de los microbios marinos siguen sin clasificar.

Por eso, los científicos intentaron mostrar cómo influyen en el ciclo del agua y en la estabilidad de los ecosistemas para luego promover el diseño de estrategias efectivas de conservación.

Qué propone la ciencia para conocer y conservar

Los microbios marinos cumplen funciones
Los microbios marinos cumplen funciones clave como limpiar el agua, reciclar nutrientes y descomponer materia orgánica./Archivo Imagen Ilustrativa Infobae

El estudio publicado en Sustainable Microbiology recopila información disponible de distintas investigaciones científicas y subraya la importancia de realizar relevamientos periódicos en los océanos.

Propone enfocar nuevos esfuerzos en áreas que todavía permanecen poco estudiadas, como el océano profundo.

Los autores insisten en que el avance de la secuenciación genética y otras tecnologías modernas permitirá descubrir más diversidad microbiana. Se necesita establecer líneas de base y monitorear los cambios para saber cómo responde esta diversidad frente a las acciones humanas.

El avance de la secuenciación
El avance de la secuenciación genética permitirá descubrir más diversidad microbiana y monitorear su respuesta ante la actividad humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los microbios marinos “producen cerca del 50% del oxígeno mundial”, lo cual revela su impacto directo en la vida cotidiana. Además se debería considerar que las corrientes marinas conectan a las comunidades microbianas a escala planetaria.

Ya se han detectado disminuciones de poblaciones de microbios por los contaminantes. Para los científicos, perder especies podría debilitar a los ecosistemas y a todos los seres vivos del mar.

Además, los microbios cumplen funciones clave como descomponer materia orgánica y transformar nutrientes, activando cadenas de vida que benefician a todo el océano.

Importancia de proteger la vida invisible del océano

Proteger la biodiversidad microbiana del
Proteger la biodiversidad microbiana del océano es fundamental para la salud de los ecosistemas marinos y de la humanidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo científico recomendó desarrollar más investigaciones y destinar recursos a la creación de áreas marinas protegidas. Una prioridad es reforzar la lucha contra la contaminación para asegurar la supervivencia de estas comunidades invisibles.

Reconocieron que pueden presentarse estas dificultades: estudiar seres tan pequeños implica retos técnicos y exige herramientas nuevas. Sin embargo, recalcan la necesidad de avanzar y sumar esfuerzos científicos internacionales para cuidar esta biodiversidad.

“Sin la diversidad microbiana, los océanos no podrían mantener sus funciones vitales”, afirmaron.

Cuidar a esos diminutos habitantes del mar define la salud del océano y, por lo tanto, la del planeta y de todas sus especies, incluida la humana. Garantizar su protección significa elegir un futuro más estable y sano para todos.

Temas Relacionados

Microbios marinosBiodiversidadProtección del océanoMaresÚltimas noticias

Últimas Noticias

Científicos detectaron por qué se agrava el calentamiento del Océano Ártico

En un estudio, identificaron un fenómeno asociado al mar de Groenlandia. Qué alertaron

Científicos detectaron por qué se

Neurotecnología: cómo funcionan los dispositivos experimentales que traducen los pensamientos en tiempo real

Las nuevas interfaces cerebro-computadora logran captar y procesar señales cerebrales antes, incluso, de la decisión consciente. Los detalles de un hallazgo que puede impulsar avances en la rehabilitación neurológica

Neurotecnología: cómo funcionan los dispositivos

Entre radiación y vacío: una planta sobrevivió nueve meses en las condiciones extremas del espacio

Un estudio científico demostró que la especie mantuvo una notable viabilidad tras resistir afuera de la Estación Espacial Internacional

Entre radiación y vacío: una

Descubren una nueva serpiente negra en India y la nombran en honor a Steve Irwin

Se trata de la Lycodon irwini, identificada en la remota isla Gran Nicobar. La serpiente, extremadamente rara y de hábitos nocturnos, enfrenta serias amenazas en su hábitat natural

Descubren una nueva serpiente negra

Resistencia letal: qué animales pueden desafiar los venenos más mortales y cómo lo hacen

Investigaciones recientes identificaron las adaptaciones que tuvieron que realizar distintas especies para soportar toxinas. De modificaciones celulares a estrategias conductuales, los secretos de su inmunidad

Resistencia letal: qué animales pueden
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dictaron la prisión preventiva para

Dictaron la prisión preventiva para el agente de la Policía Federal acusado distribuir material de abuso sexual infantil en Salta

Industria: solo el 13% de las empresas espera aumentar su producción en el corto plazo

La morosidad de las familias casi se triplicó en el último año

Un vecino logró un fallo favorable tras años de molestias por una hamburguesería

Lograron curar la diabetes tipo 1 en ratones con un innovador trasplante: ¿podría aplicarse en humanos?

INFOBAE AMÉRICA
Macron expresa su disposición a

Macron expresa su disposición a conversar con Tebune tras la liberación del escritor Boualem Sansal

La izquierda brasileña pide al Supremo la detención del exjefe de Inteligencia condenado por golpe de Estado

Al menos cinco muertos y ocho heridos en nuevo ataque ruso en Zaporiya

Militares israelíes matan a tiros a dos palestinos en una incursión al norte de Jerusalén Este

Un grupo de DDHH denuncia la muerte de al menos 94 palestinos en cárceles israelíes en los últimos dos años

ENTRETENIMIENTO

Miss México es la nueva

Miss México es la nueva Miss Universo 2025: Fátima Bosch fue coronada en Tailandia

Miss Universo 2025: Estas son las 5 finalistas que esperan ser coronadas esta noche

Miss Universo 2025: estas son las 12 participantes que competirán en la etapa final por la corona

Miss Universo 2025: estas son las 30 semifinalistas que compiten por la corona

La razón por la que Kourtney Kardashian continúa amamantando a su hijo Rocky de dos años