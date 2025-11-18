Ciencia

Pulpos que sueñan: un estudio revela que cambian de color mientras duermen y podrían estar soñando

Una investigación internacional examinó el descanso nocturno de estos moluscos y descubrió señales neuronales y conductas inesperadas que apuntan a procesos cognitivos más sofisticados de lo imaginado

Guardar
Un estudio internacional revela que
Un estudio internacional revela que los pulpos alternan entre sueño tranquilo y activo, mostrando cambios de color durante el descanso nocturno (Freepik)

Los pulpos alternan entre fases de sueño tranquilo y activo, mostrando cambios notables en su piel durante la noche. Un estudio reciente analiza los patrones cerebrales y las reacciones de estos moluscos mientras descansan. El hallazgo arroja luz sobre el sueño de animales con cerebros muy diferentes al de los mamíferos.

Investigadores observaron a pulpos laqueus durante sus horas de descanso en un laboratorio de Japón a lo largo de varias noches. El estudio, publicado en la revista Nature, confirmó que estos animales presentan dos etapas diferenciadas de sueño: una fase tranquila y otra activa, caracterizada por cambios rápidos en el color y la textura de su piel, patrones vibrantes, movimientos breves de brazos y respiración acelerada.

Investigadores detectan patrones cerebrales en
Investigadores detectan patrones cerebrales en pulpos dormidos similares a los observados en mamíferos durante el sueño REM (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este comportamiento ocurre aproximadamente cada hora y dura cerca de un minuto. La investigación revela que, durante la llamada “fase activa” del sueño, el cerebro del pulpo muestra un patrón de actividad casi idéntico al registrado cuando permanece despierto.

Esa similitud sorprende a la comunidad científica, ya que hasta ahora se creía que solo los mamíferos y algunas aves presentaban ciclos de sueño con características comparables. El hecho de que un invertebrado muestre esta complejidad sugiere que los mecanismos del sueño profundo y el soñar podrían haber evolucionado de forma independiente en diferentes linajes de animales.

Los secretos del sueño en ocho brazos

Según los resultados, cuando los pulpos están en la etapa de sueño tranquilo, se muestran completamente blancos, inmóviles y con respuestas mínimas ante cualquier estímulo externo. Los científicos comprobaron este estado tocando suavemente a los ejemplares y observando que apenas reaccionaban. Esto permitió establecer que realmente dormían y no solo permanecían en reposo.

La fase activa del sueño
La fase activa del sueño en pulpos se caracteriza por rápidos cambios en la piel y movimientos breves de brazos (POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA CHELSEA BENNICE, FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY)

El verdadero misterio aparece con la fase activa. Los investigadores grabaron a los pulpos usando cámaras de ultra alta resolución y detectaron que sus patrones cutáneos se transformaban con rapidez, reflejando casi todos los cambios que realizan cuando cazan o se camuflan despiertos. De acuerdo al equipo, este despliegue podría representar la reactivación de recuerdos visuales, como si el animal reviviera experiencias pasadas.

Uno de los hallazgos más interesantes radica en la actividad cerebral registrada. De acuerdo a Nature, al analizar los impulsos eléctricos durante el sueño tranquilo, los científicos detectaron ondas encefalográficas similares a los “husos de sueño” observados en humanos durante el sueño de ondas lentas.

Las ondas se relacionan con la consolidación de la memoria. De acuerdo a los autores, la coincidencia sugiere que ciertos procesos cognitivos del sueño podrían ser universales.

La fase activa del sueño
La fase activa del sueño en pulpos se caracteriza por rápidos cambios en la piel y movimientos breves de brazos (Crédito: Instagram/Aquarium Pacific)

Durante la fase activa, los patrones neuronales cambiaron abruptamente y pasaron a imitar la actividad típica de un pulpo despierto. Esta transición se repitió de manera regular, lo cual recuerda a la alternancia entre el sueño REM y no REM en los humanos.

¿Sueñan los pulpos con los colores del océano?

Leenoy Meshulam, física estadística de la Universidad de Washington, afirmó: “Que el sueño en dos fases haya evolucionado de forma independiente en animales tan distantes como pulpos y mamíferos sugiere que el sueño activo podría asociarse con cognición compleja”.

Además, el equipo estudió detenidamente las células pigmentarias de la piel. Al filmar con detalle extremo, pudo describir el modo preciso en que estas células se contraen y expanden para generar cada dibujo de camuflaje.

El hallazgo sugiere que los
El hallazgo sugiere que los mecanismos del sueño profundo y el soñar podrían haber evolucionado de forma independiente en invertebrados (Chelsea Bennice/Roger Hanlon)

Las imágenes muestran que, incluso al dormir, estos moluscos replican patrones idénticos a los que usan cuando escapan de depredadores o acechan presas. Según los expertos, esta conducta permite dos hipótesis: el animal podría practicar conductas de camuflaje o bien “soñar”, reviviendo momentos importantes para su supervivencia.

Sam Reiter, autor principal del estudio, explicó que, a diferencia de los seres humanos, que solo narran un sueño al despertar, el pulpo deja una “huella visible” de su actividad cerebral a través de la piel. Esta especie de “ventana” permitiría, por primera vez, interpretar lo que estos animales experimentan mientras duermen.

De acuerdo a los especialistas, los resultados confirman que el sueño complejo, con fases comparables al sueño REM, no es exclusivo de los vertebrados. El descubrimiento plantea que tener dos etapas podría ser un rasgo esencial para especies con altos niveles de aprendizaje y memoria.

Cámaras de ultra alta resolución
Cámaras de ultra alta resolución captan cómo los pulpos replican patrones de camuflaje mientras duermen, como si revivieran experiencias pasadas (Freepik)

Según Nature, las conclusiones de este trabajo abren nuevas preguntas sobre el origen evolutivo del sueño y el funcionamiento de los cerebros en diferentes ramas del reino animal. El pulpo, con su piel policromática y sus ciclos nocturnos, demuestra que la vida submarina esconde secretos que apenas comenzamos a descifrar.

El hallazgo inspira futuras investigaciones sobre el sueño en otros invertebrados y aporta pistas sobre las capacidades cognitivas de organismos con estructuras cerebrales totalmente ajenas al ser humano.

Temas Relacionados

Sueño animalPulpo laqueusSam ReiterJapónCogniciónInvertebradosCamuflajeNewsroom BUE

Últimas Noticias

Nube de polvo en Buenos Aires: qué la causa y hasta cuándo durará el fenómeno

Partículas y sedimentos del sur argentino avanzan hacia la provincia por vientos fuertes, y afectan el aire y la visibilidad en grandes áreas urbanas. Los detalles

Nube de polvo en Buenos

Cómo se capturó la inédita imagen de un paracaidista alineado con el Sol

Andrew McCarthy logró la proeza y pudo reflejar la silueta sobre la superficie solar. Por qué la foto marca un antes y un después en la exploración visual del cosmos

Cómo se capturó la inédita

Científicos alertan sobre lluvias extremas en una región de Sudamérica por el avance del cambio climático

Un análisis de alta resolución realizado por expertos de Estados Unidos y Suiza indicó que los modelos convencionales no logran captar la magnitud real de estos eventos. Qué aconsejan

Científicos alertan sobre lluvias extremas

Fumar menos de 5 cigarrillos por día también aumenta el riesgo de muerte prematura y enfermedades cardíacas

Un estudio liderado por científicos de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos analizó datos de más de 300.000 adultos durante hasta 20 años. Los resultados aportan claves para mejorar la longevidad

Fumar menos de 5 cigarrillos

La NASA presentará nuevas imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS y revelará datos sobre su origen

La agencia estadounidense dará a conocer mañana los hallazgos en una transmisión global, junto a un panel de expertos

La NASA presentará nuevas imágenes
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Enrique Gómez pide una “gran

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

“Es el Estado gastando dinero”: la mala noticia que deja dato de crecimiento económico y por la que hay que preocuparse

España - Turquía, en directo: Oyarzabal hace el tanto del empate

Detienen a “El topo” y siete personas más en dos Macuspana y Jalpa, Tabasco

Cuadernos: revés para uno de los involucrados en la red de lavado de Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner

INFOBAE AMÉRICA
Un dron israelí mata a

Un dron israelí mata a un director de escuela en el sur de Líbano

Sergio Pellicer es destituido como entrenador del Málaga CF

Rodrigo Paz impulsa un giro histórico en la relación entre Bolivia y Chile: “Tenemos que cambiar”

Nube de polvo en Buenos Aires: qué la causa y hasta cuándo durará el fenómeno

VÍDEO: Trump dice que Bin Salmán "no sabía nada" del asesinato de Jashogi y alaba su "increíble" trabajo en DDHH

ENTRETENIMIENTO

La propuesta sexual que Yul

La propuesta sexual que Yul Brynner le hizo a Eddie Murphy durante una fiesta de cumpleaños

Un hematólogo, un relato bíblico y un consejo inesperado: cómo un médico convirtió a Indiana Jones en héroe

Investigan a Sean “Diddy” Combs por nueva denuncia de abuso sexual en Los Ángeles

Liev Schreiber tranquiliza a sus fans tras su inesperada hospitalización en Nueva York

11 horas de maquillaje y una caracterización única: así Jacob Elordi se transformó en la criatura icónica de “Frankenstein”