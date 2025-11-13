Ciencia

La memoria visual y la flexibilidad de los abejorros desafían la visión tradicional sobre la inteligencia en insectos

El experimento de la Universidad Queen Mary comprobó que logran identificar y recordar patrones luminosos comparables al código morse, una capacidad asociada hasta ahora a animales con sistemas nerviosos más desarrollados

Guardar
Un estudio de la Universidad
Un estudio de la Universidad Queen Mary demuestra que los abejorros pueden aprender patrones de luz similares al código morse (Wikimedia)

Un equipo de investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres realizó un experimento con abejorros (Bombus terrestris) para determinar si pueden aprender patrones de luz similares al código morse.

Los científicos trabajaron en un laboratorio especialmente acondicionado y eligieron destellos de luz de varias duraciones para analizar la respuesta de los insectos. El objetivo era comprobar la flexibilidad cognitiva de los abejorros y analizar su forma de procesar información temporal, difundió la revista Biology Letters.

El experimento consistió en exponer a los abejorros a señales luminosas de diferente tiempo: algunas de cinco y dos segundos y otras de uno y medio segundo. Cada tipo de destello se vinculó con una recompensa distinta: solución azucarada (atractiva para los insectos) o una mezcla amarga con quinina.

Los abejorros identifican y recuerdan
Los abejorros identifican y recuerdan secuencias de luz de distinta duración, incluso sin recibir recompensas alimenticias (Wikimedia)

Los animales debían elegir entre las señales y, con el paso de los días, demostraron preferencia por la luz asociada al sabor dulce. Esa elección mostró que los abejorros pueden identificar intervalos de tiempo y utilizar la memoria visual para seleccionar estímulos ventajosos.

Los científicos retiraron después las recompensas y repitieron el ejercicio. Incluso sin premio, los abejorros continuaron seleccionando el estímulo luminoso que antes representaba la recompensa positiva.

El resultado permitió descartar la reacción instintiva y confirmar que los insectos retienen patrones temporales en su memoria y los reutilizan al tomar decisiones.

El experimento revela que los
El experimento revela que los abejorros distinguen intervalos de tiempo y utilizan la memoria visual para tomar decisiones (Wikimedia)

Aprendizaje complejo y habilidades cognitivas en Bombus terrestris

De acuerdo a National Geographic, el experimento aportó más sorpresas durante el análisis de datos. Los abejorros superaron el 70% de aciertos en la identificación de los destellos, sin depender del instinto o de estímulos conocidos en la naturaleza.

El principal autor del estudio, Alex Davidson, explicó que los investigadores querían comprobar si los abejorros pueden aprender la diferencia entre varias duraciones y que el éxito obtenido resultó sorprendente para el equipo científico.

Según Davidson, el entorno natural de los abejorros no suele ofrecer señales luminosas tan artificiales. Frente a esa dificultad, los resultados sugieren una capacidad para distinguir intervalos de tiempo y adaptar el comportamiento a nuevas situaciones.

Los resultados muestran que los
Los resultados muestran que los abejorros superan el 70% de aciertos en la identificación de destellos luminosos artificiales (Wikimedia)

La experimentación reveló que los abejorros procesan información visual en escalas menores de un segundo, una propiedad que hasta ahora solo se atribuía a especies con sistemas nerviosos complejos, como algunos vertebrados.

Los expertos estiman que esta habilidad cognitiva tiene aplicaciones en el medio natural. Los abejorros utilizan la percepción temporal para orientarse durante el vuelo, ajustar rutas y comunicarse con compañeros de la colonia a través de movimientos o cambios visuales en el entorno. El aprendizaje de patrones también podría facilitar la identificación de flores, fuentes de alimento y amenazas en el entorno.

Implicancias del hallazgo en la comprensión de la inteligencia animal

El estudio de la Universidad Queen Mary abre nuevas preguntas sobre la inteligencia y flexibilidad cognitiva en insectos sociales. De acuerdo con lo publicado en National Geographic, la capacidad de los abejorros para distinguir y recordar secuencias temporales de luz refuerza la idea de que muchos invertebrados desarrollan habilidades complejas a pesar de tener cerebros reducidos.

La investigación sugiere que los
La investigación sugiere que los abejorros poseen habilidades cognitivas avanzadas, comparables a las de algunos vertebrados (Wikimedia)

El hallazgo cambia la concepción científica previa, que subestimaba la memoria y el aprendizaje en especies con sistemas nerviosos simples. Ahora, los investigadores apuntan a estudiar conexiones neuronales y mecanismos específicos que permiten a los abejorros responder a retos ambientales mediante patrones visuales y temporales.

La investigación también sugiere que existen paralelos entre la cognición de estos insectos y la observada en vertebrados superiores.

Científicos especializados en comportamiento animal consideran que estos descubrimientos contribuirán a la mejora de estrategias de conservación, agricultura y polinización, ya que se comprenden mejor los procesos de búsqueda y elección de los polinizadores en los ecosistemas.

La investigación publicada en noviembre de 2025 suma evidencia sobre la complejidad de la vida animal y refuerza la necesidad de continuar analizando las capacidades cognitivas de especies no humanas.

El avance científico en el entendimiento del aprendizaje en abejorros puede transformar la percepción académica y social sobre el potencial cerebral de muchas especies consideradas simples.

Temas Relacionados

AbejorrosBombus terrestrisLaboratorioCognición animalAprendizajeNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo serán las “burbujas de cristal” que planea construir la NASA con polvo lunar y tecnología de autorreparación

El proyecto busca desarrollar domos transparentes capaces de proteger a los astronautas de radiación y micrometeoritos. Las pruebas iniciales ya muestran el potencial de estas innovadoras estructuras para habilitar la futura “colonización” de la Luna

Cómo serán las “burbujas de

Qué significa que el secreto del ARN de un mamut lanudo haya salido a la luz

Un equipo internacional, liderado por el científico español Emilio Mármol-Sánchez, logró extraer y estudiar ARN de un mamut lanudo que se había conservado en el hielo durante casi 40 mil años. Por qué ahora se podrían estudiar mejor a los animales extintos

Qué significa que el secreto

Así es el sorprendente “lenguaje” de los cachalotes, similar a las vocales humanas

Un equipo internacional de científicos logró identificar patrones modulados y un sistema de comunicación con matices acústicos tan complejos y variados como los observados en el habla humana, según Popular Science

Así es el sorprendente “lenguaje”

Científicos alertan sobre más inundaciones en islas bajas por el aumento del mar

Investigadores del Reino Unido y Países Bajos aplicaron modelos computacionales y datos de campo para proyectar la frecuencia de inundaciones en atolones. Por qué instan a desarrollar estrategias de adaptación costera

Científicos alertan sobre más inundaciones

Qué es el carbono invisible del suelo y por qué es un recurso que podría decidir el futuro climático del planeta

Este compuesto almacenado en la tierra puede superar al presente en la atmósfera y la vegetación. La importancia de un manejo adecuado para mitigar el calentamiento global y garantizar la resiliencia ambiental, según una experta

Qué es el carbono invisible
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Cuidado, andá para atrás”: el

“Cuidado, andá para atrás”: el video del momento en el que explotó una fábrica en Ezeiza

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 4.0 en Guerrero

Aviones Gripen en Colombia, estas son las características de la aeronave de guerra que llegará entre 2026 y 2032

¿Cómo y dónde puedes usar tu Tarjeta Bienestar del Banco Bienestar?

Rechazan desbloquear cuentas bancarias del hijo de Hernán Bermúdez Requena

INFOBAE AMÉRICA
EEUU sanciona a cinco personas

EEUU sanciona a cinco personas y tres entidades de Birmania y Tailandia por estafas millonarias por Internet

El régimen de Irán interceptó un petrolero en el estrecho de Ormuz y reavivó tensiones en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo

Guterres pide "distensión" a Camboya y Tailandia tras la reactivación de hostilidades

Trinidad y Tobago realizará nuevos ejercicios militares con Estados Unidos en plena escalada con Venezuela

La Justicia alemana procesa a seis presuntos miembros de la organización Antifa Ost

ENTRETENIMIENTO

Cuatro meses en el océano

Cuatro meses en el océano y 600.000 metros de película: así se filmó La Odisea de Christopher Nolan

Nobu Manchester, el rascacielos de 76 pisos con el que Robert De Niro busca transformar esta ciudad británica

El tenso momento entre Millie Bobby Brown y un fotógrafo en la alfombra roja de “Stranger Things 5”

La esperada respuesta de Lady Gaga a las críticas por el Joker: “Creo que en ese momento me sentía artísticamente rebelde”

La llegada de una “villana tecnológica” revoluciona Toy Story 5: quién es Lilypad y cómo pondrá en jaque a Woody y Buzz