Ciencia

Un estudio desafía la idea tradicional de que los mini-Neptunos son mundos cubiertos de magma

Observaciones recientes y nuevos modelos científicos revelan que la presión extrema de las atmósferas densas transforma la superficie de estos exoplanetas. Por qué, tras este hallazgo, se cree que las cortezas sólidas son más comunes de lo pensado

Guardar
El estudio del telescopio James
El estudio del telescopio James Webb revela que la mayoría de los mini-Neptunos tienen superficies sólidas y no océanos de magma - (Europa Press)

La imagen tradicional de los mini-Neptunos como mundos cubiertos por océanos de magma fue cuestionada por un nuevo estudio, que señala que muchos de estos exoplanetas tienen superficies sólidas debido a la presión extrema de sus densas atmósferas.

El hallazgo, liderado por la profesora Eliza Kempton de la Universidad de Chicago, redefine la comprensión de uno de los tipos de planetas más abundantes en la galaxia.

El estudio, basado en observaciones recientes del telescopio espacial James Webb (JWST) y modelado interno avanzado, reveló que la superficie de numerosos mini-Neptunos —planetas de tamaño intermedio entre la Tierra y Neptuno, ausentes en el sistema solar— está formada por roca sólida, no por magma fundido.

Esta conclusión proviene de la constatación de que la presión, producto de atmósferas ricas en hidrógeno, helio y, en muchos casos, agua, comprime el material superficial hasta fases sólidas, incluso en presencia de temperaturas elevadas.

La presión extrema de las
La presión extrema de las atmósferas ricas en hidrógeno y helio solidifica la superficie de los mini-Neptunos, según la investigación - (Europa Press)

Kempton subrayó el impacto de este cambio de paradigma: “Esto realmente cambia el paradigma sobre estos planetas, lo cual es interesante porque hay muchísimos en el universo”. La investigadora remarcó que, pese a su abundancia, los mini-Neptunos no tienen un equivalente en nuestro sistema solar, lo que los convierte en un enigma para la astronomía planetaria.

Los mini-Neptunos destacan por su prevalencia: representan uno de los tipos de exoplanetas más comunes en la galaxia, con radios entre 0,75 y 4 veces el de la Tierra. Su ausencia en el sistema solar desafía los modelos clásicos de formación planetaria, que asumían que otros sistemas solares debían parecerse al nuestro. “Antes de encontrar exoplanetas, teníamos una historia ordenada sobre cómo se forman los sistemas solares… Pero no es así”, explicó Matthew Nixon, coautor del estudio.

Un caso emblemático es GJ 1214 b, un mini-Neptuno en la constelación de Ofiuco, objeto de extensas observaciones con el JWST. Los datos espectroscópicos de este telescopio permitieron identificar una atmósfera con metalicidad muy por encima de la solar, lo que implica un peso molecular medio (MMW) elevado —en torno a 9,8 g/mol o más— y una fracción significativa de masa en la envoltura gaseosa.

El modelado describió que estas condiciones originan presiones muy altas en la zona de contacto atmósfera-manto, y la roca superficial permanece en fase sólida, descartando la presencia actual de océanos de magma.

Los mini-Neptunos, abundantes en la
Los mini-Neptunos, abundantes en la galaxia pero ausentes en el sistema solar, desafían los modelos clásicos de formación planetaria - (Europa Press)

El JWST identificó atmósferas de alta metalicidad y moléculas complejas en varios mini-Neptunos, como TOI-270d, GJ 9827d y TOI-836c. Esto refuerza la hipótesis de que la presión atmosférica determina en gran medida la estructura superficial. El análisis comprobó que, en la mayoría de los casos evaluados, existe un intervalo de parámetros que impide la existencia de océanos de magma en la actualidad.

Factores físicos y evolución de la superficie

El estudio establece cinco factores clave que determinan si un mini-Neptuno posee una superficie sólida o un océano de magma: la masa planetaria, la temperatura superficial, la presión en la frontera radiativa-convectiva (Prc, indicador de la edad), la fracción de masa de la envoltura gaseosa (xenv) y el peso molecular medio de la atmósfera (MMW).

El modelado reveló que una atmósfera con alto MMW y una envoltura masiva produce la solidificación de la superficie, ya que la presión en la base de la atmósfera excede el umbral necesario para mantener la roca en estado líquido. En contraste, atmósferas ligeras y envolturas delgadas permiten que persistan océanos de magma, sobre todo en planetas jóvenes y calientes.

La investigación también concluyó que la evolución planetaria causa la solidificación progresiva de la superficie a medida que el planeta envejece y se enfría, lo que dificulta encontrar océanos de magma en mini-Neptunos maduros.

El peso molecular medio y
El peso molecular medio y la fracción de masa de la envoltura gaseosa determinan la estructura superficial de los mini-Neptunos - (Europa Press)

Sin embargo, existen excepciones: en algunos casos, la solidificación se produce por temperaturas insuficientes, aunque esto sucede en planetas con envolturas tan delgadas que se clasifican como supertierras, no como mini-Neptunos.

Implicaciones y limitaciones del estudio

Las consecuencias de estos resultados son profundas para la teoría de formación planetaria y la búsqueda de mundos habitables. La interacción entre la atmósfera y la superficie, en particular la presencia o ausencia de magma, incide sobre la composición atmosférica y la evolución estructural del planeta. Comprender estos procesos resulta esencial para interpretar las observaciones de exoplanetas y refinar los modelos sobre el origen y la diversidad de los sistemas planetarios.

Sin embargo, los autores advierten sobre las limitaciones del estudio. La modelización parte de datos experimentales aún incompletos sobre el comportamiento de materiales como el agua y los silicatos bajo presiones y temperaturas extremas.

Además, el modelo supone una mezcla ideal de hidrógeno, helio y agua en la envoltura, sin contemplar la posible presencia de otros compuestos presentes en atmósferas de mini-Neptunos. La interacción detallada entre el magma y la atmósfera, que podría modificar la composición y el tamaño del planeta, tampoco se consideró plenamente debido a la falta de datos experimentales relevantes.

A pesar de estas incertidumbres, el trabajo de Kempton, Breza y Nixon ofrece una nueva perspectiva sobre la diversidad de los mini-Neptunos y sugiere que la ausencia de océanos de magma podría ser común en esta población. Dado que ya se observaron atmósferas de alto peso molecular en varios sub-Neptunos, existe una posibilidad real de que una fracción importante de estos planetas no posea actualmente un océano de magma en contacto con su envoltura gaseosa, lo que redefine el escenario para futuras investigaciones sobre la estructura y evolución de los exoplanetas.

Temas Relacionados

Mini-NeptunosExoplanetasEliza KemptonTelescopio espacial James WebbGJ 1214 bNewsroom BUE

Últimas Noticias

Qué son los nanocuerpos de camellos, que podrían ayudar en el tratamiento de Alzheimer

Una revisión realizada por investigadores de Francia explora el papel de las estructuras diminutas presentes en camélidos. Cómo podrían influir en el desarrollo de enfoques innovadores para trastornos de salud mental

Qué son los nanocuerpos de

Científicos descubren una esponja carnívora en las profundidades de la Antártida

Expertos internacionales identificaron una nueva especie depredadora apodada “bola de la muerte” durante expediciones en aguas antárticas, revelando comportamientos únicos y ampliando el conocimiento sobre la biodiversidad extrema en el fondo oceánico

Científicos descubren una esponja carnívora

Dos sombras sobre Júpiter: el raro doble eclipse que fascinó a los astrónomos

El raro evento astronómico permitió observar dos manchas oscuras sobre la superficie joviana, resultado de la alineación precisa de Ío y Europa, lo que despertó interés y debate en redes sociales y círculos científicos

Dos sombras sobre Júpiter: el

Así logran los pájaros carpinteros golpear la madera sin dañarse

Científicos descubren cómo estas aves sincronizan músculos y respiración para soportar impactos extremos, revelando una adaptación fisiológica única que les permite taladrar madera sin sufrir daños internos ni perder eficiencia

Así logran los pájaros carpinteros

Revolución en la robótica: crean un músculo artificial que levanta 4.000 veces su peso

El nuevo material, desarrollado en Corea del Sur tras una década de investigación, combina polímeros y micropartículas magnéticas para imitar —y superar— la fuerza y flexibilidad del músculo humano

Revolución en la robótica: crean
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras el homicidio de Jaime

Tras el homicidio de Jaime Esteban Moreno, exconcejal que apuntó contra Before Club y María del Mar Pizarro recordó varios episodios en redes: “La curul al servicio del bar”

Pan artesanal y King Kong de Lambayeque son reconocidos como expresiones de interés nacional por comisión del Congreso

Una mujer se ofrece a llevar a un policía en su coche para perseguir a unos ladrones: “En ese momento solo pensaba: ‘¿Cómo puedo ayudar?’”

La JEP negó el sometimiento del exmagistrado Henry Villarraga por no aportar a la verdad: es investigado por encubrir crímenes

El impactante final de una persecución a dos delincuentes que circulaban en un auto robado

INFOBAE AMÉRICA
VÍDEO: Trump pide a la

VÍDEO: Trump pide a la UE que respete a Orbán porque "tiene razón" en sus políticas contra la migración

EEUU retira las sanciones al presidente de transición de Siria antes de su encuentro con Trump

Así es Charlotte, el prototipo que revolucionaría la exploración espacial con la construcción de casas 3D en la Luna

El Supremo de Brasil alcanzó la mayoría de votos para rechazar las apelaciones de Bolsonaro y dejar firme la condena a 27 años de prisión

La nadadora Iris Tió, entre las galardonadas del 18º Premi Dona i Esport

ENTRETENIMIENTO

De “Shrek” a “Cómo entrenar

De “Shrek” a “Cómo entrenar a tu dragón”: 10 películas animadas que cambiaron la historia del género

Rambo, el antihéroe que casi fue otro: la historia oculta del papel que consagró a Sylvester Stallone en Hollywood

AC/DC anuncia el inicio de la venta de entradas para su segundo show en CDMX: esta es la fecha y costos de los boletos

La vida después de GoldenEye: cómo Famke Janssen rompió moldes y volvió a reinventarse fuera de Hollywood

Las confesiones de Gene Simmons sobre su dieta a los 76 años: “El problema es el metabolismo”