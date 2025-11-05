Ciencia

El universo joven tenía la temperatura exacta que predijo la teoría

Científicos japoneses lograron la medición más precisa de la temperatura del universo al usar el radiotelescopio ALMA que está en Chile. Cómo permite confirmar con mayor certeza la evolución del calor del universo

Guardar
El radiotelescopio ALMA en Chile
El radiotelescopio ALMA en Chile permitió confirmar que el cosmos joven era tan caliente como predicen las teorías del Big Bang (EFE)

Por primera vez, un equipo de científicos logró determinar con precisión cuán caliente era el universo cuando tenía menos de la mitad de su edad actual.

Gracias a observaciones realizadas con el radiotelescopio ALMA que se encuentra en el norte de Chile, investigadores de Japón confirmaron que la temperatura del cosmos joven coincide exactamente con lo que predicen las teorías sobre el origen y evolución del universo.

Este hallazgo, publicado en la revista The Astrophysical Journal, reduce de manera notable la incertidumbre que existía sobre el enfriamiento del universo después del Big Bang.

El estudio, publicado en The
El estudio, publicado en The Astrophysical Journal, reduce la incertidumbre sobre el enfriamiento del universo tras el Big Bang/Archivo NASA/CSA/ESA

El estudio marca un nuevo punto de referencia para comprender cómo cambió el calor del espacio cuando el cosmos era mucho más joven.

El trabajo fue realizado por Tatsuya Kotani, Tomoharu Oka, Rei Enokiya, Kazuki Yanagihara, Miyuki Kaneko y Ryo Ariyama, del equipo de la Universidad Keio y el Observatorio Astronómico Nacional de Japón.

Radiación cósmica de fondo, la clave del pasado

La radiación cósmica de fondo es la luz más antigua que existe. Se originó poco después del nacimiento del universo y desde entonces llena el espacio como un tenue resplandor invisible.

La radiación cósmica de fondo
La radiación cósmica de fondo revela cómo cambió la temperatura del universo desde sus orígenes hasta hoy./Archivo NASA

Entender su temperatura es esencial para la ciencia porque cuenta la historia del universo, desde su estado más caliente poco después del Big Bang hasta el enfriamiento gradual que sigue hasta hoy.

Los científicos sabían que esta temperatura debía ser mayor en el pasado cósmico. Por eso, comprobar si realmente desciende con el paso del tiempo es uno de los grandes retos de la cosmología.

Este eco térmico del universo indica cómo cambió el cosmos desde el principio. Para resolver esta incógnita, el equipo de investigadores buscó una forma innovadora de medir la temperatura con la mayor precisión posible en una época remota.

El desafío: cómo medir el calor del universo

La nueva medición redujo en
La nueva medición redujo en un 40% el margen de duda respecto a estudios anteriores sobre la temperatura del universo./Archivo CARDIFF UNIVERSITY

Medir el calor del universo primitivo es una tarea compleja porque se debe analizar una señal muy débil y distante. Se necesita una fuente de luz lejana y brillante que permita descubrir cómo era el universo hace miles de millones de años.

La clave fue observar un cuásar, un tipo de galaxia especialmente luminosa llamada PKS 1830–211, cuya luz recorrió enormes distancias y atravesó otras galaxias en el camino hasta la Tierra.

Al pasar por una de esas galaxias intermedias, la luz interactuó con nubes de gas y moléculas especiales, entre ellas el cianuro de hidrógeno. Esa interacción dejó marcas identificables en la señal recibida por los telescopios.

El reto principal fue identificar esas marcas y descifrar cómo reflejaban la temperatura que reinaba en la época en que la luz cruzó la galaxia intermedia.

Observaciones precisas y resultados confiables

El radiotelescopio ALMA es uno
El radiotelescopio ALMA es uno de los instrumentos más avanzados del mundo para observar el universo en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas./Archivo EFE/ Rodrigo Saez

El equipo identificó cuidadosamente una serie de señales llamadas líneas espectrales, que surgen cuando ciertas moléculas absorben segmentos de la luz del cuásar.

Seleccionaron solo aquellas líneas en las que la señal resultaba clara y confiable, lo que permitió minimizar errores o interferencias provenientes de otras fuentes en el universo.

Tras el análisis de los datos obtenidos con ALMA, los investigadores concluyeron que la temperatura del universo, en esa etapa temprana, coincidía con lo anticipado por el modelo estándar de la física. Los resultados apuntan a que la incertidumbre en esta medición es mucho menor que en registros anteriores.

Según los científicos, esta nueva medición redujo en un 40 por ciento el margen de duda respecto a los valores obtenidos en trabajos previos.

Más observaciones con telescopios de
Más observaciones con telescopios de última generación buscarán medir la temperatura del universo en épocas aún más remotas./Archivo NSF/ AUI/ NSF NRAO/ B.FOOTT

Para garantizar la exactitud, el equipo aplicó métodos estadísticos avanzados capaces de calcular el margen de error y contemplar fluctuaciones inesperadas en los datos.

Este avance refuerza la capacidad de la ciencia de describir el enfriamiento del cosmos desde sus orígenes y ofrece mayor confianza en los modelos sobre la evolución del universo.

El equipo señaló que este resultado sienta las bases para que futuras investigaciones exploren períodos aún más antiguos, con la expectativa de mejorar la precisión y de identificar fenómenos desconocidos para la física actual.

Temas Relacionados

Radiación cósmica de fondoUniverso jovenALMAAstronomía en SudaméricaÚltimas noticiasUniversidad Keio

Últimas Noticias

Detectan la huella fósil de un parásito marino que afecta a las ostras desde hace 480 millones de años

El hallazgo fue en Marruecos. Qué dijeron los científicos

Detectan la huella fósil de

El hambre puede reprogramar el cerebro y cambiar la empatía social, revela un estudio en ratones

Científicos del Instituto Francis Crick de Londres descubrieron que la falta de alimento desactiva circuitos de cuidado parental y puede disparar conductas agresivas. Los detalles del estudio, según Muy Interesante

El hambre puede reprogramar el

Así funciona el telescopio que logra analizar más de 2400 objetos cósmicos en simultáneo y cada 20 minutos

El nuevo instrumento instalado en Chile utiliza miles de fibras ópticas para captar y descomponer la luz de distintos cuerpos en el cielo austral. De movimiento de estrellas a otros fenómenos, las claves de un avance que genera datos inéditos

Así funciona el telescopio que

Por qué los cerebros de mamíferos y aves son más grandes, según un estudio

Un equipo internacional reveló que la temperatura corporal y la crianza son claves en el desarrollo neurológico de ciertas especies

Por qué los cerebros de

Avance en la psoriasis: descubren un mecanismo que regula la entrada de células inmunitarias a la piel

Un equipo de investigadores de cinco países detectó que los glóbulos blancos se desprenden de una barrera azucarada para infiltrarse

Avance en la psoriasis: descubren
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Síndrome de Lennox-Gastaut: cuáles son

Síndrome de Lennox-Gastaut: cuáles son las causas y cómo se trata esta forma grave de epilepsia en niños

Explota bodega con presunto huachicol en Hidalgo

Qué recomiendan los grandes inversores tras la baja del dólar de ayer y el freno a la suba de las acciones

El alquiler en Madrid, más cerca de tocar techo: las rentas se frenan porque los ciudadanos ya no pueden de pagar unos precios disparados

Cómo es la estricta rutina de ejercicio y alimentación de Jonathan Bailey, el hombre “más sexy del mundo”

INFOBAE AMÉRICA
Trump "duda" que vaya a

Trump "duda" que vaya a entrar en guerra con Venezuela

De un libro pagado de su bolsillo a una película producida por Scorsese: Ariana Harwicz ante el estreno de “Matate, amor”

“El camino más incómodo”: un premio literario declarado desierto genera debate

El socialdemócrata Mamdani gana las elecciones a la Alcaldía de Nueva York

Al menos cuatro muertos y once heridos tras estrellarse un avión de carga en Kentucky (EEUU)

ENTRETENIMIENTO

Paul McCartney recuerda el devastador

Paul McCartney recuerda el devastador momento en que supo de la muerte de John Lennon

Cher admitió que que odia envejecer tras cumplir 79 años: “No soy más sabia”

De una filtración a una campaña global: así crecen las expectativas por ‘Lux’, el nuevo álbum de Rosalía

Cómo funciona el amor a ciegas, cuando el sentimiento se impone a la imagen

Ariana Grande pide empatía tras no asistir a la premiere de “Wicked” en Brasil: “No supongan que no lo intentamos”