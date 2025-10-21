Ciencia

Restringir el azúcar en los primeros 1.000 días de vida, reduce el riesgo de asma y EPOC

Un experimento natural tras la Segunda Guerra Mundial permitió identificar factores que influyen en la función pulmonar durante las décadas posteriores

Guardar
La restricción de azúcar en
La restricción de azúcar en los primeros 1.000 días tras la concepción reduce el riesgo de asma y EPOC en la adultez (Freepik)

La restricción del consumo de azúcar durante los primeros 1.000 días tras la concepción puede influir en la salud respiratoria a largo plazo. Un grupo de científicos descubrió que hay un menor riesgo de asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), así como con una mejor función pulmonar en la adultez.

Los investigadores trabajan en instituciones de Hong Kong, China, Estados Unidos, Australia, Alemania y Japón y publicaron los hallazgos en la revista The American Journal of Clinical Nutrition.

“La restricción de azúcar durante los primeros 1.000 días tras la concepción se asoció con menor riesgo y aparición tardía de asma y EPOC, y mejor función pulmonar en la adultez”, señalaron en el artículo publicado.

Un estudio internacional asocia la
Un estudio internacional asocia la limitación de azúcar en el embarazo y la primera infancia con mejor salud pulmonar a largo plazo. (Imagen ilustrativa Infobae)

La investigación utilizó el contexto histórico del racionamiento del azúcar en el Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial como un “experimento natural”.

Los resultados, validados en cohortes de Reino Unido y Estados Unidos, refuerzan la importancia de limitar el consumo de azúcar en personas que cursan un embarazo y niños pequeños, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y otras entidades internacionales.

Restricción de azúcar y salud respiratoria

La hipótesis de los orígenes fetales de la enfermedad respiratoria plantea que la nutrición durante el embarazo y la primera infancia puede influir en el desarrollo pulmonar y el riesgo de enfermedades respiratorias a largo plazo.

La hipótesis de los orígenes
La hipótesis de los orígenes fetales de la enfermedad respiratoria vincula la nutrición temprana con el desarrollo pulmonar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio en animales había sugerido que la ingesta materna de sacarosa afecta negativamente el crecimiento y la estructura pulmonar de las crías.

En humanos, investigaciones como el estudio ALSPAC en el Reino Unido y el estudio ISAAC a nivel internacional habían vinculado el consumo materno de azúcar con un mayor riesgo de asma infantil.

A pesar de estas evidencias, existía una brecha de conocimiento sobre el impacto a largo plazo de la restricción de azúcar en la salud respiratoria de adultos.

Por eso, los investigadores liderados por Fen Cao, de la Universidad Aachen, en Alemania, se propusieron evaluar si limitar el consumo de azúcar durante los primeros 1.000 días tras la concepción se asocia con menor riesgo y aparición más tardía de asma, EPOC y fibrosis pulmonar idiopática.

Cómo se hizo el estudio

La investigación utilizó el racionamiento
La investigación utilizó el racionamiento de azúcar en el Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial como experimento natural.(Wikipedia)

El equipo empleó un diseño cuasi-experimental basado en el cese del racionamiento de azúcar en el Reino Unido que se produjo en septiembre de 1953.

Se analizaron los datos de 58.670 participantes del UK Biobank, nacidos entre 1951 y 1956, que estuvieron expuestos a diferentes duraciones de restricción de azúcar en la etapa prenatal y los primeros dos años de vida.

Los participantes se clasificaron según su exposición: en el útero, en el útero y hasta 1 año, en el útero y hasta 2 años, o sin exposición (nacidos después de julio de 1954).

Las variables principales incluyeron la incidencia de asma, EPOC y fibrosis pulmonar idiopática, determinadas a partir de registros de salud.

Los resultados, validados en Reino
Los resultados, validados en Reino Unido y Estados Unidos, refuerzan las recomendaciones de la OMS sobre el consumo de azúcar(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se midieron índices de función pulmonar a través de la espirometría. Los resultados mostraron que la exposición a la restricción de azúcar en el útero y durante los primeros dos años de vida se asoció con un menor riesgo de asma y EPOC, así como con un retraso en la aparición de estas enfermedades de hasta 3,6 años.

“La asociación entre la restricción de azúcar y la salud pulmonar fue consistente en los análisis de validación externa y pruebas de placebo”, indica el artículo.

En cuanto a la función pulmonar, los participantes expuestos a la restricción de azúcar presentaron mejores resultados. El efecto protector fue mayor cuanto más prolongada fue la restricción de azúcar.

Qué recomiendan

La restricción de azúcar se
La restricción de azúcar se asoció con menor riesgo y aparición más tardía de asma y EPOC, y mejor función pulmonar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores de la investigación subrayaron que sus hallazgos respaldan las guías dietéticas actuales para embarazadas y niños pequeños, que recomiendan limitar el consumo de azúcar para promover la salud respiratoria a lo largo de la vida.

“Nuestros hallazgos apoyan la utilidad de las guías dietéticas actuales para promover la salud respiratoria a lo largo de la vida”, afirmaron en The American Journal of Clinical Nutrition.

Entre las limitaciones del estudio, se señala la falta de datos individuales sobre consumo de azúcar, la posibilidad de sesgos por factores no medidos y la representatividad limitada de la muestra, que estuvo compuesta mayoritariamente por personas blancas del Reino Unido.

Los hallazgos respaldan las guías
Los hallazgos respaldan las guías dietéticas para embarazadas y niños pequeños sobre el consumo de azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los mecanismos biológicos que explican la relación entre la restricción de azúcar y la salud pulmonar requieren más investigación.

A pesar de estas limitaciones, los científicos consideraron que el estudio aporta evidencia sólida sobre la importancia de controlar el consumo de azúcar en el embarazo y la primera infancia para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias crónicas.

Temas Relacionados

Restricción de azúcarSalud respiratoriaAsmaEPOCOrganización Mundial de la SaludÚltimas noticias

Últimas Noticias

Por qué el cerebro lleva a interrumpir sin darnos cuenta en una conversción, según expertos

Una neuropsicóloga, citada por Psychologies, describe los mecanismos cerebrales y emocionales que intervienen en la inclinación a cortar la palabra sin darnos cuenta durante una charla

Por qué el cerebro lleva

Por qué la carrera por crear el bebé perfecto está generando un caos ético

El uso creciente de pruebas genéticas para elegir rasgos en embriones humanos plantea dilemas sociales y científicos. MIT Technology Review destacó que expertos advirtieron sobre limitaciones, riesgos de desigualdad y falta de regulación internacional

Por qué la carrera por

Descubren un mecanismo que permitió la acumulación de oxígeno en la Tierra: su rol en el origen de la vida

Un equipo de investigadores australianos logró reconstruir el proceso que impulsó una transformación fundamental en la historia del planeta

Descubren un mecanismo que permitió

Ice XXI: en qué consiste el hielo que podría cambiar la exploración espacial

Un equipo internacional identificó una nueva fase bajo condiciones extremas de presión. Qué relación tiene con las lunas y planetas helados fuera de la Tierra

Ice XXI: en qué consiste

Lo que dejó el PreCongreso ICBA 2025 sobre los últimos avances en salud cardiovascular

Destacados especialistas de Argentina, Estados Unidos y Europa expusieron y participaron de mesas de debate sobre las tendencias en prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. El rol de la IA, los nuevos desafíos y la búsqueda de una atención personalizada

Lo que dejó el PreCongreso
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
España propone eliminar el cambio

España propone eliminar el cambio de hora estacional: qué países hicieron un referéndum para cambiarlo

Quedó preso el único acusado por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén

Vandalizan mural de rapero ‘Trvko’ en Cusco: desconocidos borraron su rostro y frase “la Policía lo mató”

Manelyk González habló de los errores en la pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri: “Me parece de lo peor, una falta de respeto”

Reparto de temas de la gala 6 de ‘OT 2025′: de ‘Tu falta de querer’ de Mon Laferte a ‘Diamons’ de Rihanna

INFOBAE AMÉRICA
La nueva fuerza para enfrentar

La nueva fuerza para enfrentar a las pandillas comenzó a ejecutar sus primeras acciones en Haití

Alexia Putellas se ausenta también del segundo entrenamiento de la selección en Las Rozas

Rusia rechaza un alto el fuego en Ucrania y apunta que violaría lo acordado por Trump y Putin en Alaska

Halliburton gana 15,5 millones de euros en el tercer trimestre, un 96,2% menos por atípicos

Guillermo, la pareja de Irene Rosales, responde con serenidad en medio de la polémica

ENTRETENIMIENTO

J Balvin habló sobre la

J Balvin habló sobre la salud mental: “Cuando lidias con la ansiedad o la depresión, puedes sentirte solo o como una carga, pero no es así”

Sean ‘Diddy’ Combs apela su condena y busca anular los cuatro años de prisión impuestos por un tribunal federal

Una ruptura, el desafío de la sobriedad y la presión mediática: así afronta Lily Allen la crisis personal que inspiró su álbum más íntimo

“El teléfono negro 2” arrasa en la taquilla y supera los USD 27 millones en su semana de estreno

“Al principio solo quería hacer algo sobre mis padres”: cómo Ben Stiller terminó filmando el documental más personal de su carrera