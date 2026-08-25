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La NASA captó imágenes inéditas de una luna de Marte: por qué su trayectoria preocupa a los científicos

El rover Perseverance registró el paso de Fobos frente al Sol desde la superficie marciana y sumó nueva información para estudiar la órbita del satélite

Perseverance captura otro tránsito de Fobos
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Un pequeño eclipse cruzó el cielo de Marte y dejó una nueva pista para entender el destino de una de sus lunas. El rover Perseverance de la NASA registró otro tránsito de Fobos frente al Sol el 12 de agosto de 2026, un fenómeno que no solo ofrece una imagen llamativa desde la superficie marciana, sino que también aporta datos para seguir la evolución de la órbita del satélite.

Según informó la NASA, la secuencia fue obtenida con la cámara Mastcam-Z durante el sol 1.948 de la misión, el equivalente al día marciano 1.948 desde la llegada del vehículo al cráter Jezero en febrero de 2021.

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La agencia precisó que la animación “se ha teñido para simular lo que vería una persona” si observara ese paso desde la superficie con gafas de protección para eclipses. La frase puede sonar técnica, dicho de forma simple, la NASA ajustó el color de la imagen para acercarla a cómo la vería una persona en Marte.

Perseverance vuelve a observar a Fobos desde la superficie de Marte

No se trata del primer registro de este tipo. Perseverance ya había documentado varios cruces de Fobos frente al disco solar desde su aterrizaje, y esa repetición es parte del valor científico de la observación.

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Comparar esas grabaciones permite a los investigadores ajustar con más precisión el recorrido orbital de la luna.

Cuerpo circular anaranjado sobre un fondo negro con una silueta oscura e irregular cerca de su centro
El rover Perseverance de la NASA registró un nuevo tránsito de Fobos frente al Sol en Marte el 12 de agosto de 2026.

Al comparar las distintas grabaciones, los científicos pueden perfeccionar su comprensión de la órbita de Fobos. En términos más cotidianos, cada nuevo tránsito funciona como una referencia para medir con más exactitud cómo se mueve ese cuerpo alrededor de Marte. No se trata solo de mirar una luna pasar frente al Sol: cada toma ayuda a reconstruir cambios muy lentos que solo se detectan con observaciones acumuladas en el tiempo.

Ese seguimiento resulta relevante porque Fobos no mantiene una órbita estable a escala de millones de años. La propia NASA indicó en su ficha dedicada a la luna marciana que el satélite está en una trayectoria de aproximación al planeta. La agencia lo resume con un dato puntual: se acerca a Marte a razón de 1,8 metros cada 100 años.

Qué es Fobos y por qué su órbita interesa a los científicos

Fobos es la mayor de las dos lunas de Marte y también la más cercana al planeta. Tiene unas dimensiones de 27 por 22 por 18 kilómetros y completa su vuelta alrededor de Marte tres veces por día. Esa cercanía hace que, en algunos puntos de la superficie marciana, ni siquiera siempre pueda verse.

MARTE - ROVER - PERSEVERENCE - NASA 25022021
La observación de Fobos fue obtenida con la cámara Mastcam-Z durante el sol 1.948 de la misión en el cráter Jezero. (NASA/JPL-CALTECH / AFP)

La agencia también explica que la luna tiene forma irregular, muy distinta a una esfera. Para describirla, el material oficial apela a una comparación conocida y habla de una luna con forma de papa. En otras palabras, Fobos presenta un contorno desigual, marcado por impactos y una estructura poco uniforme.

Entre sus rasgos más conocidos aparece el cráter Stickney, la mayor marca visible de su superficie. La NASA detalla que ese cráter mide unos 9,7 kilómetros de ancho y ocupa cerca de la mitad del cuerpo. La luna, además, muestra surcos, huellas de impactos de meteoritos y rastros de deslizamientos de polvo sobre pendientes pronunciadas.

La observación reciente de Perseverance se vuelve más interesante cuando se la conecta con el futuro de Fobos. La página oficial de la NASA sobre la luna afirma que está “en rumbo de colisión con Marte”. Puesto en lenguaje llano, eso significa que su órbita la lleva, muy lentamente, hacia un final en el que podría caer sobre el planeta o romperse antes.

De mantenerse esa evolución, Fobos podría impactar contra Marte en unos 50 millones de años o desintegrarse para formar un anillo. Se trata de una escala temporal inmensa, ajena a cualquier experiencia humana, pero suficiente para convertir a cada tránsito en una pieza útil dentro de un seguimiento a largo plazo.

Por eso, una animación breve obtenida desde un rover tiene valor más allá de lo visual. La comparación de varios tránsitos de Fobos frente al Sol permite afinar modelos sobre su órbita y sobre cómo cambia con el tiempo. En la práctica, ese trabajo ayuda a estudiar el comportamiento de una luna que, lejos de alejarse, pierde altura de manera gradual.

MARTE - ROVER - PERSEVERENCE - NASA 25022021
La NASA indicó que Fobos se acerca a Marte a razón de 1,8 metros cada 100 años. (Handout / NASA/JPL-CALTECH / AFP)

La cámara Mastcam-Z y el trabajo detrás de la observación

El registro fue posible gracias a Mastcam-Z, el sistema de cámaras de Perseverance preparado para obtener imágenes con zoom y apoyar tareas científicas en la superficie marciana. La operación del instrumento está a cargo de la Arizona State University, en colaboración con Malin Space Science Systems, de San Diego, y con el Niels Bohr Institute de la University of Copenhagen en tareas vinculadas al diseño y prueba de componentes de calibración.

La construcción y la operación general del rover, según la misma publicación, corresponden al Jet Propulsion Laboratory de la NASA, que es administrado para la agencia por el California Institute of Technology (Caltech) en Pasadena, California. Ese entramado institucional explica por qué una observación breve desde Marte reúne trabajo de universidades, centros de investigación e ingeniería espacial.

El nuevo tránsito refuerza una línea de observación que Perseverance sostiene desde su llegada al cráter Jezero. Cada episodio añade datos sobre Fobos, una luna pequeña, irregular y muy cercana a Marte, cuya historia futura todavía se estudia con mediciones de largo plazo.

En ese marco, la secuencia difundida por la NASA combina dos niveles de interés. Por un lado, muestra cómo se vería desde otro planeta el paso de una luna frente al Sol. Por otro, incorpora información para seguir la evolución de un satélite que orbita tres veces por día y cuyo destino final, según la agencia, apunta a un choque con Marte o a su ruptura en fragmentos que podrían formar un anillo.

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