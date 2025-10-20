Ciencia

Científicos descubrieron el papel clave de las células auxiliares para consolidar recuerdos con carga emocional

Investigaciones en ratones demostraron que la interacción estructural y funcional entre los astrocitos y neuronas sostiene la formación de recuerdos. Nature indicó que esto transforma la comprensión de los mecanismos de la memoria en el cerebro

Por Osvaldo Ortiz

Guardar
Diversos hallazgos revelaron que los
Diversos hallazgos revelaron que los astrocitos participan activamente en la consolidación de recuerdos emocionales en el cerebro (Freepik)

Durante décadas, la neurociencia consideró que las neuronas eran las únicas responsables de grabar y recuperar recuerdos emocionales en la memoria del cerebro. Sin embargo, estudios recientemente compartidos en Nature desafiaron este paradigma, al demostrar que los astrocitos —células tradicionalmente vistas como auxiliares— desempeñan un papel esencial en la consolidación y evocación de recuerdos con carga emocional.

Estos hallazgos ampliaron la comprensión sobre cómo se almacenan las experiencias significativas y abren nuevas perspectivas para el tratamiento de trastornos de la memoria.

Papel de los astrocitos en la memoria

Según el estudio liderado por Jun Nagai en el RIKEN Center for Brain Science de Japón, los astrocitos no solo apoyan a las neuronas, sino que participan activamente en la estabilización de recuerdos a largo plazo.

Nagai y su equipo investigaron cómo los recuerdos emocionales, especialmente aquellos asociados a experiencias negativas, se consolidan en el cerebro. Para ello, analizaron la actividad de los astrocitos en ratones sometidos a tareas de condicionamiento al miedo, donde los animales aprendían a asociar un entorno con una descarga eléctrica desagradable.

La activación del gen Fos
La activación del gen Fos en astrocitos está vinculada a la recuperación de experiencias significativas días después del aprendizaje (AdobeStock)

El equipo observó que, tras la exposición repetida al estímulo, los astrocitos en regiones como la amígdala y el hipocampo mostraron una marcada activación del gen Fos, un marcador temprano de actividad celular vinculado a la formación de recuerdos.

Esta activación no se producía durante la primera experiencia, sino al recordar el evento días después, lo que sugiere que los astrocitos son especialmente relevantes en la recuperación de recuerdos ya consolidados. “Ofrecemos una respuesta a la pregunta de cómo se almacena un recuerdo específico a largo plazo”, explicó Nagai en Nature.

Mecanismos celulares: de la experiencia emocional a la consolidación del recuerdo

Ambos artículos de Nature profundizan en los mecanismos celulares que subyacen a este proceso. El estudio de Nagai empleó técnicas de transcriptómica para medir los cambios en la expresión de ARN en los astrocitos tras el condicionamiento al miedo.

Los resultados revelaron que estos astrocitos aumentaban la producción de receptores noradrenérgicos en su superficie, lo que les permite responder a la noradrenalina, un neurotransmisor clave en la modulación de la memoria emocional. Estos receptores actúan como etiquetas moleculares que identifican a los astrocitos implicados en la experiencia emocional.

Por su parte, el trabajo de Williamson y colaboradores demostró que la activación de genes inmediatos como cFos en un subconjunto de astrocitos del hipocampo es esencial para la consolidación y posterior recuperación de la memoria.

Al eliminar la expresión de cFos en estos astrocitos mediante técnicas virales, los investigadores observaron que los ratones presentaban dificultades para recordar el contexto asociado al miedo y una reducción en la potenciación sináptica a largo plazo, un proceso fundamental para la plasticidad cerebral.

Estudios en ratones demostraron que
Estudios en ratones demostraron que los astrocitos y las neuronas trabajan en conjunto para sostener la memoria a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Astrocitos y neuronas: una colaboración esencial

El análisis de Williamson, también publicado en Nature, fue más allá al explorar la interacción entre astrocitos y las denominadas neuronas engrama, aquellas que forman el núcleo de los recuerdos en el cerebro.

Utilizando una estrategia viral innovadora, el equipo logró etiquetar simultáneamente a los astrocitos y neuronas activados durante el aprendizaje, lo que permitió observar que las neuronas engrama tienden a vincularse con astrocitos asociados al aprendizaje (LAAs, por sus siglas en inglés).

Además, al activar artificialmente estos astrocitos en cortes de hipocampo, se potenció la transmisión sináptica en las neuronas engrama, pero no en otras neuronas, lo que sugiere una comunicación estructural y funcional específica entre ambos tipos celulares. Estos resultados indicaron que los astrocitos no solo acompañan a las neuronas, sino que forman parte integral del conjunto celular que sostiene un recuerdo concreto.

Los resultados abren vías para
Los resultados abren vías para desarrollar terapias dirigidas a trastornos de la memoria como Alzheimer y estrés postraumático (AdobeStock)

Implicaciones terapéuticas y futuras investigaciones

Los descubrimientos difundidos tienen implicaciones directas para el desarrollo de nuevas terapias dirigidas a trastornos de la memoria, como el Alzheimer o el trastorno de estrés postraumático. Maite Solas Zubiaurre, neurocientífica de la Universidad de Navarra, destacó en Nature el carácter revolucionario de estos hallazgos: “Creo que es revolucionario en el sentido de que el dogma principal en neurociencia era que solo las neuronas codifican la memoria. Esto cambiará el campo, pasando de un enfoque neurocéntrico a uno quizás astrocéntrico”.

Ambos estudios plantearon interrogantes sobre si este mecanismo es exclusivo del hipocampo y de los recuerdos contextuales, o si se extiende a otras regiones cerebrales y tipos de memoria. Además, queda por esclarecer si los astrocitos almacenan información precisa o si su función principal sigue siendo la de apoyar a las neuronas engrama.

La identificación del papel activo de los astrocitos en la memoria transforma la visión tradicional de la neurociencia y sugiere nuevas estrategias para modular la memoria en condiciones de salud y patologías específicas.

Temas Relacionados

AstrocitosMemoria emocionalNeurocienciaEngramasAlzheimerRIKEN Center for Brain ScienceNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El sorprendente sistema de caza que convierte a las medusas en depredadoras letales

Tentáculos armados, estrategias únicas de alimentación y una asombrosa adaptabilidad hacen que sean uno de los grupos más exitosos y temidos del reino marino, capaces de transformar ecosistemas enteros

El sorprendente sistema de caza

Un estudio revela por qué el océano Antártico es crucial para absorber emisiones de carbono

La investigación sugiere que los cambios en la salinidad y temperatura de las aguas influyen en esta dinámica

Un estudio revela por qué

Investigan si los viajes espaciales debilitan el sistema inmunitario humano: las estrategias de prevención

Científicos evalúan los riesgos y proponen acciones para preservar la salud de los astronautas. Qué dicen los nuevos estudios

Investigan si los viajes espaciales

Casi el 80% de las personas en situación de pobreza enfrenta amenazas ambientales en el mundo

Así lo advirtió un informe de la Universidad de Oxford que relevó condiciones básicas de vida y riesgos como calor extremo, inundaciones, sequías y contaminación

Casi el 80% de las

Misterio maya: por qué construyeron grandes ciudades y luego las abandonaron, según un estudio de la Universidad de California

Investigaciones recientes revelan que la combinación de clima, conflictos y organización social fue clave en el auge y la caída de las urbes mayas

Misterio maya: por qué construyeron
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La pelea por el escrutinio

La pelea por el escrutinio provisorio: Fuerza Patria formalizó el pedido ante la Justicia para que no se difundan resultados nacionales

Cayó en Belgrano una pareja que circulaba en un auto robado con las patentes cambiadas

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de la recta final hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Detenidos dos falsos dentistas en Madrid: provocaron graves infecciones y estafaron 10.000 euros a sus pacientes

Adjudicaron la extensión del Gasoducto Perito Moreno: cuál es la empresa que hará las obras y cuál será el impacto

INFOBAE AMÉRICA
Malala Yousafzai, la Premio Nobel

Malala Yousafzai, la Premio Nobel de la Paz más joven advirtió que: “Ya no siento que ningún lugar sea seguro”

Jefe del SAIH del CHJ vio falta de planificación ante la dana de 2024: "Empezar a improvisar a las 17.00 es complicado"

Investigado un hombre por quinta vez por conducir sin carné y con permiso falsificado

Irán destaca su disposición a "profundizar la cooperación estratégica" con los hutíes en Yemen

Australia denuncia una maniobra "peligrosa" de un caza chino cerca de uno de sus aviones

ENTRETENIMIENTO

La curiosa conexión entre Ronald

La curiosa conexión entre Ronald Reagan y “Volver al futuro” que pocos notaron

Infidelidades, divorcios y bodas: las parejas famosas que nacieron en el escándalo

Denzel Washington revela cuál es la película más importante de su carrera

Keira Knightley habló del asedio mediático en Hollywood: “Desarrollé paranoia, revisaba los diarios para ver si me habían fotografiado”

Cómo el tráiler extendido de “Titanic” cambió la percepción negativa en la industria cinematográfica