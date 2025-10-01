Ciencia

Un hallazgo geológico apunta a las esponjas como los primeros animales del planeta

Geoquímicos del MIT encuentran en Omán, India y Siberia biomarcadores exclusivos de esponjas marinas en sedimentos del periodo Ediacárico, replanteando el origen de la vida compleja, informa Popular Science

Por Mirko Racovsky

Guardar
El hallazgo de biomarcadores en
El hallazgo de biomarcadores en rocas de Omán, India y Siberia sugiere que las esponjas marinas fueron los primeros animales del planeta (Imagen ilustrativa Infobae)

Un equipo de geoquímicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha realizado un hallazgo que podría cambiar la comprensión sobre el origen de la vida en la Tierra. Según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences y reportado por Popular Science, los investigadores han identificado biomarcadores químicos en rocas de más de 541 millones de años que sugieren que las esponjas marinas podrían haber sido algunos de los primeros seres vivos en habitar el planeta.

Este hallazgo, basado en el análisis de fósiles químicos, aporta una nueva perspectiva sobre el desarrollo de la vida compleja.

El equipo, liderado por Lubna Shawar y Roger Summons, centró su investigación en rocas sedimentarias procedentes de Omán, India y Siberia. Estas muestras, pertenecientes al periodo Ediacárico, contenían compuestos químicos conocidos como esteroles, moléculas fundamentales en las membranas celulares de los organismos eucariotas.

Mientras que los humanos presentan esteroles con 27 átomos de carbono y la mayoría de las plantas con 29, los científicos detectaron en las rocas antiguas esteroles de 30 y 31 carbonos, una característica que, según Popular Science, se asocia principalmente a las esponjas marinas.

Evidencia reforzada por análisis comparativos

La presencia de estos esteroles específicos en las muestras geológicas representa una evidencia relevante. En palabras de Shawar, recogidas por Popular Science, “estos esteranos especiales siempre estuvieron ahí. Solo hizo falta hacer las preguntas correctas para encontrarlos y comprender realmente su significado y de dónde provienen”.

El análisis de fósiles químicos
El análisis de fósiles químicos revela que las esponjas marinas podrían haber habitado la Tierra hace más de 541 millones de años (Wiki Commons)

El hallazgo de los 31 carbonos resultó especialmente importante, ya que análisis comparativos con esponjas marinas actuales demostraron que ciertas especies también producen este tipo de moléculas.

Para validar la autenticidad biológica de estos biomarcadores y descartar la posibilidad de que se originaran por procesos geológicos no relacionados con la vida, el equipo del MIT realizó experimentos de laboratorio.

Sintetizaron ocho variantes de esteroles de 31 carbonos y simularon millones de años de fosilización. Los resultados mostraron que solo dos de estos compuestos podían formarse de manera natural en las rocas, mientras que los otros seis requerían un origen biológico.

Esta triple coincidencia —la presencia de los compuestos en las rocas, su existencia en esponjas actuales y la imposibilidad de su formación abiótica en la mayoría de los casos— refuerza la hipótesis de que las esponjas marinas figuran entre los primeros animales de la Tierra.

“Se trata de una combinación de lo que está en la roca, lo que está en la esponja y lo que se puede crear en un laboratorio de química”, explicó Summons a Popular Science. “Existen tres líneas de evidencia que se apoyan mutuamente y apuntan a que estas esponjas estuvieron entre los primeros animales del planeta”.

La triple coincidencia entre compuestos
La triple coincidencia entre compuestos en rocas, esponjas actuales y experimentos de laboratorio refuerza la hipótesis sobre el origen animal de las esponjas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La metodología desarrollada por el equipo no solo permite identificar la presencia de vida en el registro geológico, sino que también establece un estándar para autenticar biomarcadores y distinguir señales biológicas de procesos puramente químicos. Shawar subrayó que este enfoque ayuda a determinar cuándo “una señal proviene realmente de la vida” y no de la química inorgánica.

Próximos pasos y dudas vigentes

El grupo de investigadores planea ampliar su búsqueda de fósiles químicos en otras regiones del mundo, con la esperanza de encontrar más pruebas que respalden la existencia de esponjas marinas ancestrales y, con ello, profundizar en el conocimiento sobre el origen de los organismos eucariotas, según Popular Science.

Aunque el avance es significativo, aún existen dudas sobre el aspecto y las características exactas de estos primeros seres vivos. Como señaló Summons en declaraciones recogidas por Popular Science, se sabe que habitaban los océanos, carecían de esqueleto de sílice y tenían cuerpos blandos, lo que los convierte en un enigma dentro de la evolución temprana de la vida.

Temas Relacionados

Origen de la vida en la TierraEsponjas marinasBiomarcadores químicosFósiles químicosPopular ScienceNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Microplásticos: un nuevo estudio los asocia con menor densidad ósea y mayor riesgo de fracturas

La proliferación de estas partículas en el ambiente plantea nuevos desafíos para la prevención de enfermedades relacionadas con la fragilidad del esqueleto humano, según reportaron especialistas de Wired

Microplásticos: un nuevo estudio los

La historia de Carlos Linneo: el hombre que revolucionó la biología y cambió su propio nombre

El recorrido del naturalista sueco muestra cómo la pasión por la coherencia científica lo llevó a transformar la clasificación del mundo natural y su propia identidad para dejar una huella universal, publicó National Geographic

La historia de Carlos Linneo:

El daño del tabaco se transmite a la siguiente generación: los hijos de padres fumadores envejecen más rápido

Lo advirtió un estudio en Noruega y Grecia. Detectaron que descendientes de hombres que fumaban antes de los 15 años presentan una edad biológica superior a la cronológica

El daño del tabaco se

La sorprendente evolución de los peces antárticos: investigan cómo lograron sobrevivir al frío extremo

Un equipo internacional analizó la estructura craneal de especies que habitan el Océano Austral, identificó cambios clave en la forma y función de sus mandíbulas y reveló que la incorporación de un módulo óseo flexible permitió diversificar fuentes de alimento y prosperar en un ambiente helado y hostil

La sorprendente evolución de los

Lutecio 177: cómo actúa la sustancia radioactiva que revoluciona el tratamiento del cáncer de próstata y otros

Es un avance innovador en medicina de precisión para tratar el tumor más frecuente en hombres en Argentina y el resto del mundo. Fue aprobado en el país para pacientes con enfermedad metastásica. El enfoque de los expertos

Lutecio 177: cómo actúa la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vicky Dávila se fue en

Vicky Dávila se fue en contra de Gustavo Petro por mensaje en contra de Paloma Valencia: “Es el responsable político del magnicidio de Miguel Uribe”

Tijuana comienza el mes con un miércoles soleado este 1 de octubre: ¿Cuál será la temperatura máxima?

Clima en Cali: cuál será la temperatura máxima y mínima este 1 de octubre

Vaca Muerta produce dos de cada tres barriles de petróleo del país e impulsa un récord histórico para el sector

Coronel PNP acusa al jefe policial de Paraguay de “estafador” y afirma que “no sabía dónde estaba el Monstruo”

INFOBAE AMÉRICA
Microplásticos: un nuevo estudio los

Microplásticos: un nuevo estudio los asocia con menor densidad ósea y mayor riesgo de fracturas

La historia de Carlos Linneo: el hombre que revolucionó la biología y cambió su propio nombre

Hélène Cixous, Premio Formentor 2025: "Shakespeare no escribió sobre masacres de pueblos. Podemos ser incluso peores"

Almeida explica que se dará información sobre el aborto pero que PP "no se identifica con parte del discurso" de Vox

Begoña Gómez pide a la Audiencia de Madrid que corrija la decisión de Peinado de abocarla a un juicio con jurado

ENTRETENIMIENTO

“El dolor es temporal, el

“El dolor es temporal, el cine es para siempre”: la frase que marcó los inicios de Leonardo DiCaprio en la gran pantalla

“Debemos abordar nuestra situación con las redes sociales”: Erin Doherty impulsa un debate urgente sobre juventud y salud mental

El regreso de Michael C. Hall como Dexter reaviva la fiebre por los antihéroes

Robbie Williams reveló que padece síndrome de Tourette

La escandalosa separación de Nicole Kidman y Keith Urban tras 19 años de matrimonio: “No había intimidad”