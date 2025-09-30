Ciencia

Identifican el punto exacto de fusión de cromosomas humanos: cómo ayudará a tratar o prevenir enfermedades hereditarias

Gracias a la tecnología de secuenciación avanzada, investigadores de los Estados Unidos hicieron el hallazgo en una región clave del ADN. Por qué podría servir para la mejora en los diagnósticos y el asesoramiento genético

Guardar
Científicos identifican el punto exacto
Científicos identifican el punto exacto de fusión de los cromosomas Robertsonianos en humanos (Stowers Institute for Medical Research)

Un equipo de científicos identificó el punto exacto donde dos cromosomas de los seres humanos se fusionan para formar los llamados "cromosomas Robertsonianos". El descubrimiento, que fue publicado en la revista Nature, permite comprender mejor cómo se producen esas fusiones y abre nuevas posibilidades para el diagnóstico y el asesoramiento genético.

Los cromosomas Robertsonianos afectan a una de cada 800 personas y pueden causar infertilidad, abortos espontáneos y aumentar el riesgo de síndrome de Down y ciertos tipos de cáncer. Además, entender cómo se forman y se mantienen estables estos cromosomas ayuda a explicar la evolución y la diversidad genética entre especies.

Según Jennifer Gerton, una de las autoras principales, “es la primera vez que alguien muestra dónde ocurre exactamente este punto de ruptura del ADN”.

El hallazgo abre nuevas vías
El hallazgo abre nuevas vías para el diagnóstico y asesoramiento genético (Freepik)

Saber con precisión cómo y dónde se fusionan los cromosomas podría ayudar a que los científicos identifiquen alteraciones y a entender su funcionamiento.

Esto puede traducirse en mejores opciones de asesoramiento para las personas portadoras y en nuevas estrategias para detectar riesgos de enfermedades asociadas. Gerton opinó: “Algún día, podríamos ofrecer a los portadores un mejor asesoramiento genético y mejores opciones”.

Los cromosomas Robertsonianos afectan a
Los cromosomas Robertsonianos afectan a una de cada 800 personas y pueden causar infertilidad (Unsplash)

El estudio fue liderado por Leonardo Gomes de Lima, Jennifer Gerton y un equipo de colaboradores de tres instituciones de Estados Unidos: el Instituto de Investigación Médica Stowers, el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano y el Centro de Ciencia de la Salud de la Universidad de Tennessee.

La investigación contó con la participación de expertos en genómica, biología de cromosomas y análisis de variaciones genéticas. El trabajo fue financiado por los Institutos Nacionales de Salud y la Fundación Nacional de Ciencia de EE.UU., y reunió a especialistas de diferentes áreas para abordar una pregunta que ninguno podría haber resuelto por separado.

Fusión cromosómica: el enigma resuelto

La investigación revela el papel
La investigación revela el papel clave del ADN repetitivo en la evolución humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, los científicos intentaron descubrir cómo y dónde se fusionan los cromosomas humanos para formar los cromosomas Robertsonianos.

Esos cromosomas aparecen cuando dos cromosomas “acrocéntricos”, que tienen un brazo corto y uno largo, se unen por sus brazos largos y pierden los cortos. Esta fusión reduce el número total de cromosomas de 46 a 45, lo que puede dificultar la alineación durante la reproducción y provocar problemas de fertilidad.

La pregunta clave era identificar el sitio exacto de ruptura y fusión en el ADN. Hasta ahora, los estudios solo habían sugerido que la proximidad de los brazos cortos en el nucleolo, una estructura dentro del núcleo celular donde se fabrican los ribosomas, facilitaba la fusión. Pero no se conocía el punto preciso ni el mecanismo.

Antes de 2022, la secuencia completa de los brazos cortos de los cromosomas acrocéntricos era un territorio inexplorado.

Cómo se hizo y qué se halló

El estudio fue liderado por
El estudio fue liderado por equipos de EE.UU. y publicado en la revista Nature (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo utilizó una tecnología llamada secuenciación de ADN de lectura larga, que permite leer regiones repetitivas del genoma que antes resultaban inaccesibles.

Gracias a esta técnica, lograron obtener las primeras secuencias completas de cromosomas Robertsonianos humanos.

Al comparar tres cromosomas Robertsonianos con cromosomas normales, los investigadores hallaron un punto de ruptura común en una secuencia de ADN repetitivo llamada SST1.

Esta secuencia, específica de humanos, se encuentra cerca de los centrómeros (que son las regiones centrales de los cromosomas) y actúa como un “punto caliente” de recombinación, donde los cromosomas pueden intercambiar fragmentos.

El mecanismo de fusión de
El mecanismo de fusión de los cromosomas es exclusivo de humanos y difiere del de los grandes simios (Imagen ilustrativa Infobae)

El estudio reveló que la orientación invertida de la secuencia SST1 en el cromosoma 14 permite que este se fusione con los cromosomas 13 o 21.

Así, el cromosoma resultante conserva casi todo el material genético de los originales, pero solo uno de los dos centrómeros permanece activo, lo que garantiza la estabilidad del cromosoma fusionado durante la división celular.

Entre las conclusiones, los investigadores destacaron que este mecanismo de fusión es exclusivo de los humanos, ya que en los grandes simios la disposición de SST1 es diferente.

Además, el hallazgo demuestra que el ADN repetitivo, antes considerado “ADN basura”, cumple un papel clave en la organización y evolución del genoma.

La secuenciación de ADN de
La secuenciación de ADN de lectura larga permitió descubrir la secuencia SST1 como punto de ruptura (Freepik)

Los investigadores también reconocieron algunas limitaciones. No se dispone de muestras de embriones tempranos con cromosomas fusionados, lo que impide comprobar experimentalmente ciertos aspectos del modelo propuesto, como los cambios en los centrómeros durante el desarrollo.

Los próximos pasos incluyen investigar cómo varían estas regiones entre personas y especies, y cómo contribuyen a la aparición de otras alteraciones cromosómicas.

Temas Relacionados

Cromosomas RobertsonianosFusión cromosómicaADN repetitivoSecuenciación de ADN de lectura largaBiología MolecularÚltimas noticias

Últimas Noticias

Científicos argentinos transformaron la receta ancestral del charqui y lo convirtieron en un snack saludable

Investigadores de la Universidad Nacional de La Plata y el Conicet desarrollan un producto innovador con carne deshidratada y miel. Por qué podría ser un aliado para quienes buscan energía y proteína en cualquier momento

Científicos argentinos transformaron la receta

A bordo del barco Falkor (too), científicos argentinos explorarán dos cañones submarinos en la Patagonia

Zarparán desde Buenos Aires en el buque del Instituto Schmidt Ocean para investigar los cañones Bahía Blanca y Almirante Brown frente a las costas de Río Negro y Chubut. Cuáles fueron las claves de un estudio ya publicado

A bordo del barco Falkor

Un nuevo método permite cultivar arroz con menos fertilizantes y más nutrientes

Un avance científico internacional muestra cómo la aplicación de nano-selenio puede hacer más eficiente la producción de este cereal. Las claves del avance que permite reducir el uso de químicos y mejorar los perfiles alimenticios de cada cosecha

Un nuevo método permite cultivar

¿Restos de manzana como superalimento? El recurso sustentable olvidado que fortalece la nutrición, según un estudio

El uso del orujo en la industria alimenticia y de productos cárnicos permite crear alternativas más saludables y disminuir el impacto ambiental, afirman expertos de la Universidad de Cornell

¿Restos de manzana como superalimento?

Cómo fue el hallazgo de un ave híbrida nunca vista y por qué sorprende a la comunidad científica

Investigadores de la Universidad de Austin confirmaron mediante análisis genéticos la existencia de un ejemplar único, resultado de la unión natural de dos especies separadas por millones de años, impulsada por cambios ambientales recientes

Cómo fue el hallazgo de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una uruguaya que vive en

Una uruguaya que vive en España explica las “mentiras” que dicen los españoles: “Olvídate de esa persona”

El mercado inmobiliario frena su ritmo: la compraventa de viviendas cae un 1% en julio mientras se modera el precio del metro cuadrado

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy martes 30 de septiembre

Hugo Moyano presiona por la nueva CGT y mete mano en Camioneros, pero su hijo Pablo se anotó un gran triunfo

Presidente del Icetex sobre las denuncias por millonario contrato a dedo: “afirmaciones carecen de sustento”

INFOBAE AMÉRICA
Un grupo de congresistas piden

Un grupo de congresistas piden a Trump que proteja a la Flotilla, que se acerca a la zona de alto riesgo

Costa acoje el plan de Trump para Gaza y valora la respuesta positiva de Netanyahu

Petro sobre Trump: "si sigue siendo cómplice de genocidio, no merece más sino cárcel"

Tensión en Ecuador: Noboa denunció que un convoy humanitario fue emboscado durante las protestas por el alza del diésel

EEUU detiene a cerca de 700 personas en operativos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación

ENTRETENIMIENTO

¿El secreto mejor guardado de

¿El secreto mejor guardado de Bob Dylan?: así eran las intensas sesiones de boxeo junto a Sean Penn

De admiración en secreto a confesión y sorpresa: la inesperada fascinación de Axl Rose en los noventa por un grupo “rival”

Más allá de la pantalla: los secretos históricos del asesinato de Jesse James

Productor de Ozzy Osbourne habla de los últimos días del cantante: “Fueron como un sueño”

Llega el primer tráiler de ‘Jay Kelly’: Adam Sandler y George Clooney emprenden un viaje en busca del sentido de la vida