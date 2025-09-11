Ciencia

Fumar marihuana puede alterar la capacidad de tener hijos al dañar los óvulos, advirtió un estudio

Un análisis de investigadores de Canadá e Israel reveló que la exposición al principal compuesto psicoactivo del cannabis podría dificultar la concepción y elevar el peligro de defectos genéticos en los bebés

Valeria Román

Por Valeria Román

Guardar
El tetrahidrocannabinol (THC) de la
El tetrahidrocannabinol (THC) de la marihuana puede afectar la maduración de los óvulos humanos ( Freepik)

El tetrahidrocannabinol (THC) es el principal compuesto psicoactivo de la marihuana. Es la sustancia responsable de la sensación de euforia que experimenta el cuerpo tras consumir cannabis.

Un grupo de investigadores de Canadá e Israel descubrieron que los niveles elevados de THC en óvulos humanos pueden interrumpir su correcta maduración y favorecer alteraciones en los cromosomas.

Eso podría dificultar el embarazo en las personas gestantes y aumentar el riesgo de defectos genéticos en los bebés. Los hallazgos fueron publicados en la revista Nature Communications.

La investigación fue liderada por Cyntia Duval, quien trabajó este proyecto en la Universidad de Toronto, Canadá, junto al equipo del CReATe Fertility Centre. Contaron con la colaboración de Noga Fuchs Weizman, experta de la Universidad de Tel Aviv.

Cómo el cannabis afecta a la salud

Un estudio de investigadores de
Un estudio de investigadores de Canadá e Israel asocia altos niveles de THC con alteraciones cromosómicas en óvulos. (Freepik)

La marihuana contiene muchos compuestos químicos, pero el principal responsable de su efecto es el tetrahidrocannabinol (THC). Ese compuesto actúa directamente sobre el cerebro, donde altera la percepción, el ánimo, la memoria y la manera en que el cuerpo responde.

Hasta ahora, se sabía que el consumo de marihuana podía afectar la concentración, el ritmo cardíaco y la coordinación.

Además, las investigaciones previas asociaron el uso de cannabis durante el embarazo a complicaciones en el desarrollo del bebé, como bajo peso al nacer o nacimientos antes de tiempo.

En general, la mayoría de los estudios se enfocaron en los efectos de la marihuana en los espermatozoides masculinos, y dejaron de lado el posible impacto sobre los óvulos femeninos.

El impacto del THC en los óvulos

El consumo de cannabis podría
El consumo de cannabis podría dificultar el embarazo y aumentar el riesgo de defectos genéticos en bebés, según el trabajo publicado en Nature Communications (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo trabajo de Cyntia Duval y su equipo se concentró en estudiar cómo el THC afecta directamente a los óvulos, las células sexuales femeninas.

Los científicos trabajaron con óvulos humanos obtenidos durante tratamientos de fertilidad y los expusieron a diferentes cantidades de THC en un laboratorio.

El objetivo fue observar si el compuesto alteraba el modo en que los óvulos maduran y organizan su información genética. Durante el ciclo menstrual, los óvulos maduran en folículos, unas pequeñas bolsas dentro del ovario llenas de líquido.

En ese proceso, los cromosomas del óvulo deben reordenarse para prepararse para una posible fecundación.

El equipo analizó si el THC podía interferir con el momento en que el óvulo divide sus cromosomas, un paso clave para lograr que un espermatozoide lo fecunde sin errores.

El estudio utilizó óvulos humanos
El estudio utilizó óvulos humanos de tratamientos de fertilidad expuestos a diferentes dosis de THC. (Archivo / Freepik)

Para comprobarlo, usaron métodos avanzados de análisis genético y compararon los resultados con óvulos no expuestos al compuesto.

El propósito final consistió en determinar si las mujeres (según el sexo biológico) que consumen marihuana tienen más riesgos de tener problemas al intentar quedar embarazadas o de que sus hijos presenten alteraciones cromosómicas.

Lo que encontraron

Los resultados sugieren que el
Los resultados sugieren que el THC puede interferir en la división cromosómica de los óvulos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados muestran que niveles elevados de THC pueden afectar la maduración de los óvulos y aumentar la probabilidad de errores en el reparto de cromosomas.

Tales errores pueden traducirse en dificultades para lograr un embarazo, abortos espontáneos o defectos genéticos en los bebés.

“La evidencia de este estudio es preocupante y subraya la importancia de ser cauteloso en el uso de cannabis durante la planificación del embarazo”, dijo la obstetra Jamie Lo, profesora de la Universidad de Ciencia y Salud de Oregon , consultada por CNN.

Igualmente, los autores del trabajo aclararon que el vínculo hallado es solo una asociación estadística y no una causa directa. Más estudios serán necesarios para confirmar y entender a fondo estos cambios.

Expertos recomiendan consultar a un
Expertos recomiendan consultar a un profesional de salud antes de buscar embarazo si se consumió cannabis (Freepik)

Hasta obtener pruebas más contundentes, el equipo de investigadores de Canadá y Israel aconsejan consultar a un profesional de salud antes de buscar un embarazo si se consumió cannabis en el corto o mediano plazo.

“Se requieren evidencias más sólidas, pero ante la duda, es preferible ser prudente”, destacaron.

En tanto, Rocío Núñez Calonge, directora científica del Grupo UR Internacional y coordinadora del Grupo de Ética de la Sociedad Española de Fertilidad, opinó sobre el trabajo publicado en Nature Communications: “Estos hallazgos contribuyen a una mejor comprensión de las consecuencias reproductivas específicas del consumo de cannabis en mujeres y subrayan la importancia de informar sobre sus posibles riesgos, especialmente a quienes recurren a tratamientos de fertilidad”.

Además, sostuvo al ser consultada por Science Media Centre España, que “el estudio sienta las bases para que los organismos reguladores y las entidades de salud pública establezcan recomendaciones claras sobre el consumo de cannabis durante los tratamientos de fertilidad”.

Temas Relacionados

MarihuanaCannabisFertilidadEmbarazoÚltimas noticias

Últimas Noticias

COP 30: cuándo será la próxima cumbre contra el cambio climático y los ejes del debate

La ciudad de Belém, en Brasil, albergará la cita más importante a nivel mundial sobre medioambiente. Varios jefes de Estado estarán presentes en un escenario donde 198 países negociarán acuerdos para detener las emisiones

COP 30: cuándo será la

Los maratones de series y libros potencian la memoria y la imaginación

Las motivaciones personales y el contexto de ocio influyen en la forma en que las historias se transforman y permanecen en la mente mucho después de terminadas

Los maratones de series y

La NASA descubrió una isla que estuvo oculta durante siglos bajo el hielo de Alaska

Imágenes satelitales y décadas de seguimiento científico lograron dar con la formación rocosa que emergió tras el deshielo del glaciar Alsek

La NASA descubrió una isla

Las increíbles imágenes de tiburones en aguas profundas capturadas por la expedición Uruguay Sub200

El equipo científico a bordo del Falkor (too) registró a más de 290 metros de profundidad ejemplares de Hexanchus griseus y otras especies en el cañón de Cabo Polonio

Las increíbles imágenes de tiburones

Referentes globales de la medicina cardiovascular se reúnen en Buenos Aires para analizar avances y desafíos

Se trata de la cuarta edición del Favaloro Cardiovascular Symposium. La agenda incluye presentaciones interactivas, transmisiones en directo de procedimientos complejos y espacios de formación con las últimas innovaciones tecnológicas en el área

Referentes globales de la medicina
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Canal 1 responde a la

Canal 1 responde a la investigación de la SIC, rechaza las imputaciones y denuncia un “grave atentado contra la libertad de prensa” por presunta persecución del Gobierno

Resultados Melate, Revancha y Revanchita de ayer miércoles 10 de septiembre 2025

La entrevista más íntima de Alba Flores: “Siento que tengo que cuidar a mi madre. Creo que a ella la peli le duele más que a mí”

Estafadores se hacían pasar como enfermos terminales en el Metropolitano para pedir dinero: así era su modus operandi

La mañanera de hoy 11 de septiembre | Sheinbaum lamenta explosión de pipa de gas LP en Iztapalapa; condena asesinato del activista Charlie Kirk

INFOBAE AMÉRICA
Científicos advierten sobre el impacto

Científicos advierten sobre el impacto de la desaparición de libélulas en ecosistemas

La energía nuclear vuelve a captar inversiones millonarias en Estados Unidos y Europa

Heridos dos militares de Israel por la explosión de una bomba al paso de su vehículo en Cisjordania

Perú será el país invitado a las fiestas del Pilar 2025

Irán dice que ataques de Israel en la región causan "una erosión sin precedentes" del sistema internacional"

ENTRETENIMIENTO

Los consejos de una estrella

Los consejos de una estrella de OnlyFans para hombres inseguros sobre el tamaño

La esposa de Bruce Willis contempló el divorcio antes del diagnóstico de demencia del actor

Fue uno de los mayores fracasos de Ryan Reynolds, la revivió Netflix y ahora es todo un éxito

La visión de Drew Barrymore sobre la salud mental cotidiana: “Trato la terapia como si fuera lo más básico y normal”

Los sencillos hábitos de Tom Holland para una vida equilibrada lejos de las cámaras