Trajes de neopreno “anti-mordeduras”: la innovación que busca salvar vidas ante ataques de tiburón

Una nueva generación de trajes probados en laboratorio incorpora fibras ultrarresistentes y lograría reducir cortes y hemorragias tras la mordida de un tiburón

Por Nicolás Sturtz

Expertos advierten que los trajes
Expertos advierten que los trajes no evitan fracturas ni daños internos por la fuerza de mordida del tiburón

El miedo a los tiburones sigue latente en playas, puertos y escenarios de deportes acuáticos de todo el mundo. A pesar de los avances médicos y los sistemas de alerta, la posibilidad de un ataque permanece en la imaginación colectiva y en la rutina de miles de personas que viven del mar. En lo que va de 2025, los reportes internacionales indican al menos 35 ataques de tiburón no provocados y ocho muertes registradas en distintos continentes, según datos preliminares.

La violencia de las lesiones no es un mito: equipos de emergencia describen hemorragias extensas, pérdida de tejido y muertes en cuestión de minutos, factores que demandan soluciones inmediatas y eficaces. En playas de Australia, Sudáfrica, Brasil y Estados Unidos, basta un instante de mala fortuna para que una excursión de surf, pesca o buceo termine en emergencia. Por eso, la aparición de tecnologías que minimizan el daño físico y aumentan las probabilidades de supervivencia es una prioridad estratégica para el mundo acuático.

Un salto en la indumentaria: la ciencia y la industria, juntas

La industria de la indumentaria acuática se renovó a partir de investigaciones científicas que priorizan la seguridad sin afectar la movilidad ni la comodidad. Un equipo de la Universidad Flinders, en Australia, se propuso ir más allá de las tradicionales mallas metálicas —incómodas y restrictivas— y poner a prueba materiales usados en equipamiento de alto riesgo, como el Kevlar y el polietileno de peso molecular ultraalto. Ambas fibras se emplean desde hace décadas en chalecos antibalas, protección industrial y cuerdas de navegación. Pero su llegada a los trajes de neopreno representa una innovación disruptiva para el universo marítimo.

Un estudio de la Universidad
Un estudio de la Universidad Flinders demuestra que los nuevos materiales disminuyen cortes y hemorragias tras mordidas de tiburón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, publicado en Wildlife Research, evaluó el rendimiento de cuatro marcas comerciales bajo condiciones de laboratorio y simulación de ataques reales. Se enfocaron en las dos especies protagonistas de los episodios más graves: el tiburón blanco y el tiburón tigre.

Los análisis incluyeron la profundidad de los cortes, la facilidad para generar hemorragias y la extensión de los daños sobre los tejidos. Los resultados fueron contundentes: todos los modelos de trajes con fibras reforzadas lograron disminuir el alcance y la severidad de las heridas respecto al neopreno tradicional, que predomina en el mercado recreativo.

Testimonios, experiencias y voces especializadas

“La diferencia puede ser la vida o la muerte”, afirmó el Dr. Tom Clarke, investigador principal del estudio. “Las laceraciones profundas y la pérdida de sangre disminuyen de manera significativa, lo que da un tiempo precioso para que las víctimas puedan recibir auxilio antes de una complicación fatal”.

El profesor Charlie Huveneers, otro de los autores del informe, agregó: “La protección que brindan estas fibras novedosas se mantiene incluso en ataques de tiburones adultos, superiores a tres metros. Es un avance notable, dado que en grandes ejemplares el daño puede ser devastador en cuestión de segundos”.

Los trajes de neopreno anti-mordeduras
Los trajes de neopreno anti-mordeduras incorporan fibras ultrarresistentes para reducir lesiones por ataques de tiburón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos advierten que si bien los trajes frenan laceraciones y hemorragias, no pueden evitar fracturas ni daños internos causados por la fuerza de mordida. Las diferencias entre los cuatro materiales evaluados fueron mínimas. La verdadera innovación está en sumar fibras resistentes de última generación, no tanto en la elección de una marca específica. El tamaño y peso del tiburón, así como la zona del cuerpo atacada, continúan siendo determinantes sobre el desenlace.

Más allá de la protección: un enfoque ecológico y responsable

Una de las grandes ventajas de esta tecnología es que favorece una convivencia responsable entre el ser humano y la fauna marina. A diferencia de los métodos letales o barreras físicas —que generan desequilibrios ecológicos—, los trajes blindados apuestan por la prevención y el respeto. Los científicos subrayan que el uso masivo de estos materiales podría, a mediano plazo, reducir la conflictividad entre comunidades locales y los programas oficiales de control de depredadores.

Las fibras de Kevlar y
Las fibras de Kevlar y polietileno de peso molecular ultraalto marcan un avance en la protección de deportistas acuáticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El futuro del mar: tecnología, conciencia y acción rápida

En definitiva, la aparición de estos trajes de neopreno reforzados representa un avance concreto para la seguridad y la supervivencia en los océanos. Otorgan minutos imprescindibles para actuar y pueden cambiar las estadísticas a favor de las potenciales víctimas. Pero sigue siendo urgente invertir en formación, protocolos de emergencia y respeto por el ecosistema.

La tecnología responde a una necesidad real, pero no reemplaza el sentido común ni el cuidado colectivo. La única certeza, hoy, es que la combinación de ciencia aplicada, educación y responsabilidad será siempre el mejor salvavidas frente a los desafíos del océano.

