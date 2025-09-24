Ciencia

Un estudio realizado con inteligencia artificial cuestiona el rol de los primeros humanos como cazadores

Un equipo internacional analizó fósiles de Tanzania mediante algoritmos inteligentes y concluyó que Homo habilis cumplía el rol de presa frente a grandes depredadores

Por Constanza Almirón

Guardar
Mandíbula OH 7 de Homo
Mandíbula OH 7 de Homo habilis, hallada en Olduvai Gorge, Tanzania, muestra las dos fosas dentales principales examinadas y registradas de manera individual para su análisis morfológico (Créditos: Gentileza, estudio Early humans and the balance of power: Homo habilis as prey, publicado en Annals of the New York Academy of Sciences)

El uso de modelos computacionales en fósiles de Tanzania permitió reexaminar la relación entre homínidos y grandes carnívoros en la prehistoria. Durante muchos años, la figura de Homo habilis se consideró la del primer cazador importante entre los ancestros humanos. Sin embargo, recientes descubrimientos científicos, apoyados en inteligencia artificial, cuestionan este relato tradicional.

Un estudio publicado en The Annals of the New York Academy of Sciences, dirigido por un equipo de la Universidad de Alcalá, utilizó algoritmos inteligentes para analizar fósiles encontrados en la Garganta de Olduvai, Tanzania.

Los hallazgos indican que estos antiguos homínidos ocuparon principalmente el rol de presa en lugar de cazadores durante el Pleistoceno africano. Este avance aporta nueva luz sobre la evolución humana y resalta el poder de la tecnología computacional para esclarecer episodios cruciales del pasado.

Inteligencia artificial y visión por computadora en el análisis de fósiles

La investigación se centró en dos fósiles emblemáticos atribuidos a Homo habilis, los restos OH 7 y OH 65, de casi dos millones de años de antigüedad. Por medio de visión por computadora y modelos de inteligencia artificial, los científicos analizaron minuciosas huellas en la superficie ósea.

Depresiones dentales registradas en ejemplares
Depresiones dentales registradas en ejemplares de leopardo (A–F) y las dos cavidades documentadas en la mandíbula OH 7 (G, H), empleadas en el análisis comparativo de marcas de dientes (Créditos: Gentileza, estudio Early humans and the balance of power: Homo habilis as prey, publicado en Annals of the New York Academy of Sciences)

El sistema, entrenado con una base de datos de 1.496 imágenes de marcas dentales producidas por carnívoros actuales como leopardos, leones, cocodrilos, hienas y lobos, permitió distinguir las huellas dejadas en huesos de presas por diferentes depredadores. Al comparar las señales presentes en Homo habilis con la base de datos, la coincidencia con mordeduras de leopardo superó el 90%.

El examen detallado identificó la forma triangular distintiva de las marcas dentales, propia de este felino. Además, la robustez del modelo venció a las limitaciones de métodos tafonómicos clásicos, que no siempre logran precisar el origen de las señales en fósiles antiguos.

Según el equipo, el modelo consiguió determinar con alta confianza que los fósiles OH 7 y OH 65 correspondían a individuos que habían sido consumidos por leopardos, y no por carroñeros como las hienas.

Implicaciones evolutivas

Este hallazgo desafía la idea de que Homo habilis fue el primer homínido capaz de invertir la relación presa-depredador mediante el uso de herramientas de piedra y el consumo sistemático de carne. Los científicos sostienen que las huellas encontradas confirman que los leopardos capturaban a estos homínidos, y que la posición trófica de los primeros representantes del género Homo no superaba a la de los australopitecinos, sus antecesores.

La inteligencia artificial promete transformar
La inteligencia artificial promete transformar la paleoantropología y clarificar el papel de los homínidos frente a los grandes depredadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo argumenta que, si Homo habilis hubiese alcanzado una posición dominante, se hallarían principalmente marcas de carroñeros durofagos (animales que se alimentan de restos óseos duros, como huesos, una vez consumida la carne), como hienas, y no mordeduras típicas de depredadores activos.

Esta distinción resulta fundamental para interpretar el proceso de hominización y el ascenso humano en la cadena alimentaria, que, según los autores, habría ocurrido más tarde con especies como Homo erectus, caracterizadas por mayor encefalización y adaptaciones para la vida terrestre.

A pesar del aporte tecnológico y la capacidad analítica de la inteligencia artificial, los propios autores reconocen limitaciones en su estudio. El análisis, basado solo en dos individuos, restringe la posibilidad de generalizar para toda la especie.

Además, existen dudas sobre la correcta asignación taxonómica de ciertos restos a Homo habilis debido a similitudes con otros homínidos contemporáneos. Dentro de la comunidad científica persisten discusiones sobre el alcance de estas marcas: si corresponden a casos aislados o reflejan un patrón repetido.

El leopardo de África es
El leopardo de África es un felino ágil y solitario, adaptado a variados hábitats y experto en camuflaje. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo se incorpora a un creciente número de investigaciones que cuestionan la imagen de Homo habilis como gran cazador y pionero tecnológico del Paleolítico. Aunque tradicionalmente se le atribuye la primera manufactura sistemática de herramientas líticas, descubrimientos recientes han puesto en tela de juicio la autoría exclusiva de estos objetos, así como su supremacía frente a los carnívoros.

Perspectivas futuras y papel de la inteligencia artificial en la paleoantropología

La investigación de la Universidad de Alcalá muestra el potencial transformador de la inteligencia artificial y la visión por computadora en la comprensión de la prehistoria. Estas herramientas permiten identificar señales invisibles al ojo humano y ampliar los estudios conforme se disponga de más restos fósiles. Los autores destacan la importancia de seguir recolectando datos y aplicar estos recursos para clarificar la posición ecológica de los homínidos tempranos frente a los grandes depredadores africanos.

“Las implicaciones de esto son importantes, ya que demuestra que H. habilis seguía siendo más una presa que un depredador”, escribieron los investigadores en su artículo, según The Annals of the New York Academy of Sciences. Este enfoque exige revisar la narrativa convencional sobre nuestra evolución, planteando nuevas incógnitas sobre el momento y modo en que la humanidad logró imponerse en los ecosistemas prehistóricos.

Aunque los resultados actuales no resultan definitivos para toda la especie, la aplicación de inteligencia artificial en paleoantropología augura que en los próximos años podrían resolverse importantes cuestionamientos acerca del verdadero papel de Homo habilis en la historia evolutiva y su capacidad auténtica para afrontar a los depredadores del Pleistoceno africano.

Temas Relacionados

Homo habilisEvolución humanaInteligencia artificialUniversidad de AlcaláGarganta de OlduvaiLeopardosPaleontologíaNewsroom BUE

Últimas Noticias

El oxígeno terrestre genera ‘cicatrices’ en la Luna y crea manchas de óxido, según un estudio

Un experimento internacional publicado en Nature comprobó que partículas de este gas reaccionan con los minerales lunares, cubriendo la superficie del satélite natural terrestre con hematites

El oxígeno terrestre genera ‘cicatrices’

Científicos descubren un dato sorprendente sobre la fosilización de lagartos y serpientes

Un análisis identificó que los restos de los animales escamosos suelen ser fragmentarios. Cuáles son los factores que influyen en su conservación

Científicos descubren un dato sorprendente

Nuevos modelos de inteligencia artificial buscan replicar la integración cerebral humana

Expertos exploran los avances en modularidad y conciencia, y analizan los retos que enfrenta la IA para alcanzar una comprensión similar a la humana

Nuevos modelos de inteligencia artificial

Cómo el cerebro logra imágenes completas aunque cada ojo vea diferente

Aunque cada hemisferio del cerebro interpreta solo una parte, cooperan activamente para unir la información visual de manera fluida y sin cortes. Las claves del estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts

Cómo el cerebro logra imágenes

Científicos analizan si las bacterias intestinales inciden en la conducta de los perros

Expertos de Canadá identificaron patrones microbianos que podrían anticipar comportamientos ansiosos o agresivos

Científicos analizan si las bacterias
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una madre y su hijo

Una madre y su hijo de 14 años murieron calcinados en un trágico choque en la Ruta 51

Multan por más de S/48 mil a Plaza Norte por no acatar cierre temporal tras desplomes en el patio de comidas, informó Indecopi

Juicio por el crimen de Bastián: hasta la defensa pidió que lo declaren culpable y ya comenzó la deliberación del jurado

IMSS niega hackeo a base de datos de pensionados: acusa uso indebido por parte de personal

¿Habrá clases este viernes 26 de septiembre? La SEP responde

INFOBAE AMÉRICA
Antony rescata un punto europeo

Antony rescata un punto europeo contra el Forest

Trump presentó un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y pidió apoyo de líderes árabes y musulmanes

Un millón de sirios han regresado a su país desde la caída del expresidente Bashar Al Assad en diciembre

Crónica del Atlético de Madrid - Rayo Vallecano, 3-2

Tensión en Dinamarca: el aeropuerto de Aalborg se vio obligado a cerrar tras el avistamiento de drones

ENTRETENIMIENTO

“Fue un comportamiento frenético”: la

“Fue un comportamiento frenético”: la confesión de Alan Ritchson sobre el conflicto que generaron las acrobacias en “Reacher”

Katy Perry reflexionó sobre “las pérdidas” de su último año: “He sido amada, retada y puesta a prueba por la vida”

Jon Bon Jovi recordó con orgullo cómo su madre pasó de ser militar a una conejita Playboy

Horarios de estreno de ‘Alice in Borderland’ Temporada 3, el regreso de una de las series más exitosas de Netflix

El fenómeno Wicked regresa al cine: Cynthia Erivo y Ariana Grande dieron detalles de la esperada segunda entrega