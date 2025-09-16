Qué día ocurrirá el eclipse solar más largo del siglo

El eclipse solar del 2 de agosto de 2027 será el más largo del siglo con una duración total de 6 minutos y 22 segundos según cálculos de la NASA

La astronomía vuelve a convocar la mirada del mundo hacia el cielo. La NASA confirmó que el 2 de agosto de 2027 ocurrirá un eclipse solar total que marcará un récord en el siglo XXI: alcanzará 6 minutos y 22 segundos de oscuridad, una duración que no se repetirá en décadas y solo superada por el legendario eclipse ocurrido en 1991.

Para la comunidad científica y para millones de aficionados, este anuncio es mucho más que un dato astronómico: se trata de una oportunidad única para presenciar un fenómeno de escala cósmica.

Por qué el eclipse de 2027 será tan especial

La Luna se alineará con el Sol en un evento único visible en África Europa Oriente Medio y Asia con un recorrido de más de 15 mil kilómetros (UAI)

Los eclipses solares se producen cuando la Luna se interpone de manera exacta entre el Sol y la Tierra, bloqueando por completo la luz solar durante un breve lapso.

La mayoría dura apenas unos pocos minutos, pero en 2027 la naturaleza ofrecerá un espectáculo excepcional.

“La NASA ha estudiado ya todos los eclipses desde el año 4000 a.C hasta el año 8000 y han identificado cuándo y cómo se producirán”, explican los investigadores de la agencia estadounidense.

Gracias a esa cartografía celeste, se sabe que este evento no solo será el más extenso de nuestro siglo, sino también uno de los más prolongados en la historia registrada.

La NASA predijo este fenómeno con un margen de error de solo segundos gracias a modelos matemáticos basados en las leyes del movimiento de Newton- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave de su larga duración se encuentra en la coincidencia de varios factores astronómicos. La Tierra estará en su punto más alejado del Sol, el llamado afelio, lo que hace que el disco solar se vea levemente más pequeño.

Al mismo tiempo, la Luna alcanzará el perigeo, su momento de mayor cercanía a nuestro planeta, por lo que su silueta se percibirá más grande.

A ello se suma que la trayectoria del eclipse pasará muy cerca del Ecuador terrestre, prolongando el tiempo que la sombra recorre la superficie.

Es la conjunción de estos tres elementos lo que permitirá que la oscuridad se extienda durante más de seis minutos, un lapso que en astronomía resulta extraordinario.

Los países en que se verá el eclipse más largo del siglo XXI

La coincidencia del afelio terrestre y el perigeo lunar permitirá que la sombra lunar se extienda durante más de seis minutos sobre el planeta (Frank Gunn/The Canadian Press via AP, File)

El camino de la sombra lunar tendrá un recorrido impresionante. Según los cálculos, comenzará en el océano Atlántico, atravesará el norte de África y se dirigirá hacia el oriente medio, para terminar su viaje en el océano Índico.

En su trayecto pasará por España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

La ciudad egipcia de Luxor se perfila como el epicentro del espectáculo, con una fase de totalidad que alcanzará los 6 minutos y 22 segundos, el punto máximo de este eclipse.

Los científicos señalan que la sombra de la Luna se moverá a unos 258 kilómetros por hora y se extenderá a lo largo de 15.227 kilómetros, cubriendo cerca de 2,5 millones de kilómetros cuadrados.

Si bien esa cifra representa una fracción mínima de la superficie total del planeta, la experiencia de observar cómo el día se convierte en noche en pleno mediodía tiene un impacto que excede cualquier estadística.

Cómo ver el eclipse más largo del siglo en forma segura

Millones de personas planifican viajes a ciudades como Luxor en Egipto para presenciar la totalidad del eclipse y vivir la experiencia astronómica (REUTERS/Ivan Alvarado)

La confirmación de la fecha con tanta antelación —faltan todavía dos años para el evento— permite que astrónomos profesionales, instituciones académicas y simples curiosos organicen su viaje con tiempo.

La NASA recomienda el uso de lentes certificados con norma ISO 12312-2 y de telescopios con filtros especiales para evitar daños en la vista. También aconseja buscar zonas con cielos despejados y baja contaminación lumínica, condiciones que maximizan la visibilidad y la seguridad.

Quienes planeen viajar ya especulan con destinos estratégicos. Luxor, con sus templos y su historia milenaria, aparece en la lista de preferidos. Otros imaginan cruceros de lujo para seguir la trayectoria de la sombra en altamar o vuelos de alta velocidad que permitan “perseguir” el eclipse. “Para entonces, tecnologías que hoy parecen ciencia ficción podrían hacer del eclipse una experiencia aún más inmersiva”, anticipan los especialistas.

La trayectoria del eclipse cruzará el ecuador terrestre lo que alargará el tiempo de oscuridad y ampliará el área de observación en varios continentes (REUTERS)

Detrás de esta exactitud para predecir un fenómeno que ocurrirá dentro de dos años hay siglos de avances en astronomía y física.

“Gracias a modelos matemáticos basados en las leyes del movimiento de Newton, los astrónomos pueden calcular con precisión la posición de la Tierra y la Luna durante siglos o incluso milenios”, explican los investigadores. Con la ayuda de supercomputadoras, los expertos de la NASA logran prever la hora y el lugar de cada eclipse con un margen de error de apenas unos segundos, incluso a más de 160 años de distancia.

Este logro es una demostración del progreso científico, pero también una invitación a la curiosidad. Saber que en una fecha determinada, a una hora exacta, la Luna se alineará con el Sol con tal perfección que transformará el día en noche, sigue despertando asombro. No importa que se conozcan las leyes que lo hacen posible: la experiencia de presenciarlo conserva intacta su magia.

Un fenómeno que trasciende fronteras

Las transmisiones en alta definición y las nuevas tecnologías permitirán seguir el eclipse en tiempo real desde cualquier punto del mundo (REUTERS/Ivan Alvarado)

El eclipse de 2027 unirá a comunidades de tres continentes. Europa, África y Asia compartirán un cielo común, mientras que el resto del planeta podrá seguirlo a través de transmisiones en tiempo real que se preparan desde ahora. Las agencias espaciales y los observatorios ya planifican coberturas globales con imágenes de alta definición, análisis en vivo y experiencias de realidad aumentada.

Para muchos, el acontecimiento será también una oportunidad de conexión cultural. Las antiguas civilizaciones veían los eclipses como señales divinas, a menudo de mal presagio. Hoy se los celebra como un triunfo del conocimiento humano. En ciudades como Luxor, donde el pasado egipcio se mezcla con la vida moderna, el eclipse promete un cruce único entre ciencia y patrimonio histórico.

El último eclipse solar total que cautivó al mundo ocurrió el 8 de abril de 2024, con una duración de 4 minutos y 28 segundos, visible desde Estados Unidos, México y Canadá. El que viene no solo lo supera en tiempo, también en alcance geográfico y expectativa.

Durante la totalidad las temperaturas descienden los animales se alteran y las estrellas se vuelven visibles en pleno día generando un efecto único (Reuters)

De hecho, “se mantendrá durante 6 minutos y 22 segundos. Será el eclipse solar más largo del siglo y de los más largos de la historia, solo superado por el ocurrido el 11 de julio de 1991”, recuerdan los expertos.

La sombra de la Luna se proyectará sobre la superficie terrestre a una velocidad aproximada de 258 kilómetros por hora. Esta velocidad, combinada con sus dimensiones, hace que la oscuridad del eclipse sea más ancha y duradera, extendiéndose a lo largo de unos 15.227 kilómetros. La extensión de la sombra lunar determina la amplitud de la zona geográfica que experimentará la oscuridad total durante el eclipse.

La NASA asegura que fenómenos de esta magnitud se dan en ciclos larguísimos. Quienes lo observen estarán viviendo un momento que no se repetirá en su vida, y que probablemente tampoco verán sus hijos o nietos.

La NASA estudió los eclipses desde el año 4000 antes de Cristo hasta el año 8000 para anticipar la fecha exacta y la duración de este evento (REUTERS/Ivan Alvarado)

El atractivo de un eclipse total radica en su capacidad para sorprender incluso a quienes no suelen mirar el cielo. Durante esos minutos de oscuridad, las temperaturas bajan, los animales se confunden, el viento cambia y las estrellas se hacen visibles en pleno día. Es un recordatorio de la fuerza de la naturaleza y de nuestra pequeñez frente al universo.

La NASA subraya la importancia de proteger la vista durante todo el proceso. Solo en el breve instante de totalidad es seguro mirar sin filtros, y únicamente desde la franja en la que la sombra cubre por completo el Sol. En el resto del tiempo, incluso un destello de luz directa puede dañar los ojos de manera irreversible.

Las agencias de viaje ya anticipan que el eclipse de 2027 moverá multitudes. Se esperan vuelos especiales, cruceros temáticos y expediciones científicas para registrar el fenómeno desde ángulos inéditos. Universidades y centros de investigación preparan proyectos para estudiar la atmósfera solar y los cambios en el clima local durante la totalidad.

En paralelo, millones de personas seguirán el evento desde sus casas gracias a las transmisiones en alta definición. Lo que antes requería viajar miles de kilómetros, hoy se puede disfrutar en pantallas de última generación, con cámaras que captan cada matiz de la corona solar.

La sombra de la Luna se moverá a 258 kilómetros por hora y cubrirá más de 2 millones de kilómetros cuadrados en su paso por el planeta (Reuters)

Una cita con el cosmos

El 2 de agosto de 2027, cuando la Luna se alinee con el Sol, el planeta será testigo de un espectáculo que combina ciencia, historia y belleza. Para algunos será una aventura de viaje, para otros una lección de astronomía en vivo, y para muchos una experiencia casi espiritual. Lo cierto es que el eclipse solar total más largo del siglo recuerda que, a pesar de los avances tecnológicos, seguimos mirando el cielo con la misma fascinación que nuestros antepasados.

Quedan dos años para prepararse. Tiempo suficiente para planificar un viaje, conseguir el equipo adecuado y asegurarse un lugar bajo la sombra más esperada. El universo ya marcó la cita. Solo resta que la humanidad levante la vista y se deje maravillar.