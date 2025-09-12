Tubos de lava: el refugio subterráneo que podría proteger a los primeros colonos en Marte

La colonización de Marte avanza con Starship de SpaceX y misiones de la NASA y la ESA (EFE/SIPA)

Las ambiciones de colonizar Marte avanzan con rapidez gracias al desarrollo de la nave Starship de SpaceX y a los planes de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) para misiones tripuladas.

Sin embargo, el planeta rojo representa un desafío extremo: la radiación cósmica bombardea su superficie debido a la ausencia de un campo magnético protector. Esta condición transforma a Marte en un entorno hostil, donde incluso organismos resistentes podrían no sobrevivir si permanecen expuestos al exterior.

La intensa radiación, sumada a las tormentas de polvo y la amenaza de micrometeoritos, obliga a científicos europeos y estadounidenses a centrarse en soluciones subterráneas.

Su interés principal recae en los tubos de lava formados por antiguas erupciones volcánicas, que podrían convertirse en los primeros refugios seguros para quienes lleguen al planeta. Estas cavernas naturales ofrecerían una barrera efectiva tanto contra la radiación como frente a otros peligros presentes en la superficie marciana.

Un entorno que exige resguardo bajo tierra

Marte expone a los futuros exploradores a altos niveles de radiación, ya que permite el ingreso directo de protones solares y partículas cósmicas capaces de dañar el ADN humano.

La radiación cósmica y la falta de campo magnético hacen de Marte un entorno hostil para la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de protección magnética, sumada a fenómenos como tormentas globales de polvo, refuerza la necesidad de encontrar refugios naturales esenciales para cualquier misión tripulada.

Orbitadores de la NASA y la ESA identificaron tubos de lava que atraviesan el subsuelo marciano. Formados hace millones de años por flujos basálticos, estos túneles presentan características comparables a las de la Tierra.

Según detalló a Forbes el doctor en ingeniería informática, Carlos Jesús Pérez-del-Pulgar, de la Universidad de Málaga, el estudio de estos tubos mediante tecnologías robóticas permitiría evaluar su idoneidad como refugios para las primeras colonias humanas.

Científicos apuestan por tubos de lava marcianos como refugios naturales para futuras colonias humanas (NASA)

La investigación se centra en analizar la estructura interna de los tubos de lava con imágenes 3D de alta resolución. Si resultan adecuados, podrían alojar hábitats prefabricados llevados por misiones de SpaceX, brindando protección contra radiación e impactos. Pérez-del-Pulgar subrayó su importancia para la futura colonización marciana.

Robots exploradores allanan el camino

La dificultad de inspeccionar tubos volcánicos en Marte impulsó el desarrollo de robots autónomos capaces de mapear y explorar estos entornos antes de la llegada humana.

Equipos europeos, en colaboración con instituciones de Alemania y España, pusieron a prueba sistemas robóticos como Coyote III y SherpaTT, desarrollados junto al Centro Alemán de Investigación en Inteligencia Artificial. Estos dispositivos trabajan en conjunto para recorrer, cartografiar y enviar modelos tridimensionales de los tubos de lava.

Robots autónomos europeos y estadounidenses ya prueban tecnologías avanzadas para mapear y explorar estos túneles volcánicos (Captura de video: YouTube/German Research Center for Artificial Intelligence)

Durante experimentos en Lanzarote, España, un escenario de origen volcánico análogo a Marte, el robot Coyote III descendió hasta una cueva, mientras SherpaTT operaba en la superficie. Las cámaras de alta precisión generaron atlas digitales que permitieron examinar la habitabilidad y el potencial de las cavernas como refugios humanos.

El ingeniero informático destacó que estas pruebas marcan un paso inicial en la validación de tecnologías clave para explorar cuevas de lava en cuerpos planetarios distantes.

La operación, efectuada de manera autónoma, constituye un modelo replicable en futuras misiones interplanetarias. La Comisión Europea respaldó estos experimentos en el marco de iniciativas de “Robots cooperativos para entornos extremos”.

Cooperación internacional hacia una base segura

La coordinación de sistemas robóticos, herramientas de mapeo y cámaras especializadas busca facilitar el trabajo de la ESA, la NASA y SpaceX para establecer campamentos base bajo la superficie marciana.

Los domos geodésicos de cristal son parte fundamental de los planes para crear ciudades protegidas y espacios verdes en Marte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos recogidos permitirán que arquitectos y planificadores diseñen hábitats adaptados a la morfología única de cada tubo de lava, mejorando la seguridad en las etapas más delicadas de la colonización.

Raúl Domínguez, codirector de la expedición robótica, explicó a Forbes que los modelos tridimensionales podrán convertirse en simulaciones de realidad virtual, útiles para entrenar astronautas y planificar misiones desde la Tierra.

Se prevé que en próximas fases, el uso de drones y tecnología aérea avanzada incremente la capacidad de explorar cavernas, tomando como referencia la experiencia del helicóptero Ingenuity de la NASA.

El futuro marciano: de refugios a ciudades bajo domos

La visión de SpaceX, liderada por Elon Musk, contempla enviar la primera flota de Starship a Marte en los próximos cinco años. Estos vuelos inaugurarán la llegada de equipos robóticos y humanos para preparar zonas de aterrizaje, extraer recursos y levantar infraestructuras esenciales a partir de 2031.

SpaceX, la NASA y la ESA trabajan en estrategias conjuntas para instalar los primeros asentamientos humanos bajo la superficie marciana antes de 2031 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros trabajos se centrarán en la generación de propulsores, construcción de rutas, plataformas y hábitats protegidos contra la radiación.

Pérez-del-Pulgar considera que la tecnología Starship transformará el transporte de cargas pesadas y módulos habitacionales, facilitando la cooperación internacional en ingeniería, robótica y planificación del futuro marciano.

Expertos como Pete Worden y Robin Wordsworth sostuvieron que, en el horizonte, Marte podría evolucionar más allá del refugio subterráneo y ser el hogar de una civilización avanzada en domos geodésicos con ciudades, áreas verdes y hasta la reconstrucción ambiental del planeta.

Proyectos a largo plazo incluyen el lanzamiento de espejos solares orbitales para aumentar la temperatura de Marte, la generación de oxígeno a partir de organismos fotosintéticos y el desarrollo de un campo magnético artificial para proteger futuras urbes.