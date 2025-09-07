La ciencia confirma que el movimiento y la voz son tan únicos como la huella digital para identificar personas

La ciencia confirma que la forma de caminar y hablar es tan única como la huella digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia ha confirmado lo que muchos experimentan a diario: la manera en que una persona camina, gesticula o habla constituye una firma dinámica tan única como su rostro o huella digital. Un estudio reciente, realizado por equipos de la Universidad de Manchester y la Universidad Brunel de Londres, ha reunido la evidencia más sólida hasta la fecha sobre cómo los patrones de movimiento humano y voz permiten identificar a las personas, incluso en situaciones donde los rasgos físicos no son fácilmente distinguibles.

Según Muy Interesante, este hallazgo no solo redefine la comprensión de la identidad humana, sino que también abre nuevas posibilidades en campos como la seguridad y la tecnología biométrica.

Firma dinámica: una identidad en movimiento

El concepto de firma dinámica se refiere a los patrones individuales de movimiento, gestos y voz que cada persona desarrolla y refuerza con el tiempo. Los expertos citados por Muy Interesante explican que estos patrones no se adquieren de inmediato, sino que se aprenden a través de la familiaridad y la experiencia.

Así, reconocer a un amigo por su forma de andar o por el tono de su voz, incluso a distancia o en condiciones de poca visibilidad, se debe a la capacidad del cerebro para captar y almacenar estas señales dinámicas.

Los científicos distinguen dos formas principales en que el movimiento contribuye al reconocimiento: por un lado, mejora la percepción tridimensional del rostro; por otro, aporta información suplementaria a través de expresiones y gestos característicos, lo que los investigadores denominan “firmas dinámicas de identidad”.

El concepto de firma dinámica describe los patrones únicos de movimiento, gestos y voz que identifican a cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, detallado por Muy Interesante, revisa décadas de investigaciones previas y destaca que el movimiento ofrece ventajas claras para identificar a las personas. No se trata solo de observar una cara estática, sino de percibir cómo se deforma al reír, hablar o mostrar emociones.

Las personas más expresivas resultan más fáciles de reconocer, mientras que los rostros poco móviles pueden dificultar la identificación. Esta “ventaja del movimiento” se vuelve especialmente relevante en condiciones adversas, como en personas mayores, en imágenes de baja calidad o en situaciones de mala iluminación.

Manipulación de videos y capacidad de reconocimiento

Los experimentos realizados por los investigadores incluyeron la manipulación de vídeos —acelerando, ralentizando o invirtiendo las imágenes— para analizar cómo estos cambios afectan la capacidad de reconocimiento.

Los resultados mostraron que eliminar las características idiosincráticas del movimiento reduce significativamente la identificación de rostros conocidos. Además, se observó que existe una correspondencia temporal entre la forma en que se mueve un rostro y cómo suena la voz, lo que permite, en algunos casos, emparejar una cara desconocida con su voz si se percibe ese vínculo dinámico compartido.

El cuerpo, más allá del rostro, también transmite información única. La marcha, los gestos y la postura forman parte de la firma dinámica de cada individuo. Muy Interesante señala que incluso con estímulos mínimos, como representaciones en “puntos de luz” que solo muestran el movimiento, las personas logran reconocer a amigos o a sí mismas con una precisión superior al azar.

El cuerpo aporta información única a través de la marcha, los gestos y la postura, formando una firma dinámica individual ( Imagen Ilustrativa Infobae)

El reconocimiento se incrementa cuando los movimientos son expresivos, como al bailar o practicar deportes, ya que se amplifican los rasgos individuales. Gestos de manos, cambios de postura o la forma de mover la cabeza también constituyen señales idiosincráticas que el cerebro detecta y utiliza para identificar a las personas conocidas.

Característico y distintivo: ¿qué diferencia al movimiento de cada persona?

Uno de los debates que plantea la investigación es la diferencia entre lo “característico” y lo “distintivo” en los movimientos ¿Es necesario que un gesto sea raro para que ayude a identificar a alguien? La evidencia sugiere que los estilos más peculiares ofrecen una mayor ventaja dinámica, aunque este efecto no es uniforme en todos los casos.

Los investigadores han experimentado con la exageración de movimientos para hacerlos más reconocibles, observando que esto facilita la identificación en gestos corporales, pero tiene un impacto limitado en rostros no familiares. Además, factores como el cansancio o la intensidad emocional pueden modificar la firma dinámica de una persona, lo que introduce variabilidad en el proceso de reconocimiento.

El cansancio y la intensidad emocional pueden alterar la firma dinámica de los movimientos humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el punto de vista neurocientífico, la investigación destaca el papel del surco temporal superior posterior (pSTS), una región cerebral que responde con mayor intensidad a rostros y cuerpos en movimiento que a imágenes estáticas. Esta área también procesa la voz y el habla audiovisual, lo que sugiere que actúa como un centro de integración de las señales dinámicas de identidad.

Sin embargo, el reconocimiento de la identidad dinámica no depende de un único “interruptor” cerebral, sino de una red más amplia que incluye áreas especializadas en caras, cuerpos y movimiento. Los científicos proponen incluso una versión “espaciotemporal” del conocido “espacio de las caras”, donde el tiempo y la secuencia de movimientos son dimensiones clave.

Diferencias individuales y aplicaciones prácticas

No todas las personas poseen la misma habilidad para el reconocimiento de personas en movimiento. Existen diferencias individuales notables, desde los llamados “super-reconocedores”, capaces de identificar famosos en segundos, hasta quienes padecen prosopagnosia, un déficit severo en el reconocimiento de rostros; incluso estos últimos se benefician de la ventaja que aporta el movimiento.

Esta variabilidad sugiere que las habilidades para procesar identidades estáticas y dinámicas son parcialmente independientes. Algunas personas muestran una sensibilidad especial a la biological motion, es decir, a los patrones naturales de movimiento humano, lo que podría explicar su destreza en tareas de reconocimiento.

Las aplicaciones prácticas de estos hallazgos son amplias. Identificar perfiles con alta capacidad de reconocimiento puede resultar útil en tareas de seguridad, como el análisis de vídeos de baja calidad. Además, la incorporación de firmas dinámicas en sistemas biométricos podría mejorar la precisión en la identificación de personas. La investigación también ofrece nuevas perspectivas para comprender trastornos del reconocimiento social y desarrollar estrategias de intervención.

La incorporación de firmas dinámicas en sistemas biométricos puede aumentar la precisión en la identificación de personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque aún queda por investigar la estabilidad de estas huellas dinámicas en diferentes contextos y su integración con otras señales, la evidencia reunida por los equipos británicos y difundida por Muy Interesante subraya que cada persona se mueve de una manera tan singular como su propio rostro o huella digital.