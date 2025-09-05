Ciencia

El secreto del hielo resbaladizo revelado: cómo un descubrimiento desafía la explicación tradicional

Un nuevo estudio científico explica por qué incluso a temperaturas extremas, su superficie cuenta con una capa ultrafina que permite deslizar objetos y personas con increíble facilidad, según Muy Interesante

Por Fausto Urriste

Guardar
El hallazgo científico sobre el
El hallazgo científico sobre el hielo desafía la explicación tradicional y revoluciona la física de la fricción (Ingrassia, Victor Edgardo)

Un nuevo hallazgo científico puso en cuestión la explicación tradicional sobre la baja fricción del hielo y abre perspectivas para la seguridad y la tecnología. Durante casi dos siglos, se pensó que el calor o la presión al pisar el hielo fundían una capa superficial que actuaba como lubricante.

Sin embargo, una investigación liderada por Martin Müser, físico de la Universidad del Sarre, y publicada en Physical Review Letters, desmonta este paradigma. Según informa Muy Interesante, la causa principal no es el calor ni la presión, sino un proceso de desorden estructural a nivel molecular: la amorfización inducida por desplazamiento.

El nuevo paradigma: amorfización sin calor

El equipo de Müser, mediante simulaciones moleculares avanzadas, demostró que el hielo puede volverse resbaladizo sin requerir calor ni presiones extremas. La investigación revela que la interacción eléctrica entre las moléculas del hielo y las de cualquier objeto en contacto —como una suela o un esquí— provoca la ruptura del orden cristalino.

La investigación abre posibilidades para
La investigación abre posibilidades para innovaciones en la vida diaria, desde la seguridad hasta el deporte y la industria (REUTERS/Sergey Pivovarov)

Así, la superficie no se funde en sentido estricto, sino que atraviesa una amorfización fría: las moléculas pierden su alineación regular y generan una capa intermedia ultrafina, ni sólida ni líquida, responsable del deslizamiento.

La antigua explicación y su refutación

Hasta ahora, la hipótesis dominante, tradicionalmente atribuida a James Thompson, sostenía que la fricción o el peso sobre el hielo generaban calor suficiente para formar una delgada película de agua que facilitaba el deslizamiento.

Esta explicación se enseñó durante generaciones. Sin embargo, las simulaciones del equipo alemán prueban que el fenómeno ocurre incluso sin calor ni presión significativa, lo que deja obsoleta la teoría tradicional.

Interacciones moleculares y nacimiento de la capa lubricante

El estudio revela que la
El estudio revela que la fricción mínima en el hielo se debe a una capa amorfa formada por interacciones moleculares (Physical Review Letters)

El mecanismo hallado radica en la interacción de dipolos moleculares. En el hielo, las moléculas de agua tienen cargas distribuidas de forma desigual —un extremo positivo y otro negativo— y se ordenan en una red cristalina. Cuando entra en contacto otro material, los dipolos de ambas superficies interactúan y rompen ese orden, provocando la transición a un estado amorfo (sin forma).

Según los autores: “La interfaz de hielo-hielo más suave posible, inconmensurable, forma sitios fríos soldados localmente, donde el desplazamiento lateral desencadena una amorfización sin calor ni grandes presiones normales”. Esta capa amorfa, aunque no es agua líquida, cumple la función de lubricante y permite el deslizamiento.

Consecuencias y aplicaciones del descubrimiento

La amorfización implica la pérdida del orden cristalino y la adopción de una estructura desorganizada. En el caso del hielo, las moléculas pasan de la alineación regular a un estado caótico, sin patrón. No se produce una fusión, sino la formación de una película lubricante intermedia, clave en la fricción mínima.

El hallazgo desmonta el mito
El hallazgo desmonta el mito de que no se puede esquiar a -40 ℃ por falta de capa de agua (Physical Review Letters)

El estudio también desmonta creencias habituales, como la de que no se puede esquiar a -40 ℃ (−40 ℉) porque no se genera la capa de agua necesaria. Los investigadores comprobaron que, incluso a temperaturas extremas, la capa lubricante existe, aunque se vuelve más viscosa. “Más espesa que la miel”, detallan los autores.

Lo relevante es que esta película proviene del desorden estructural inducido por el movimiento, no del derretimiento. Incluso cerca del cero absoluto, las interacciones dipolares persisten y contribuyen al fenómeno.

La importancia del material en contacto con el hielo

Otro aspecto destacado es la influencia del material en contacto. Las simulaciones muestran que las superficies hidrofóbicas —que repelen el agua— ofrecen menos fricción que las hidrofílicas.

Las superficies hidrofóbicas reducen la
Las superficies hidrofóbicas reducen la fricción con el hielo, mejorando el deslizamiento y la eficiencia (REUTERS/Marko Djurica)

Esto ocurre porque la estructura amorfa del agua se mantiene más estable con materiales que no la atraen, por lo que la fricción permanece baja y el deslizamiento es más eficiente.

Los autores subrayan: “Además del agua interfacial, las contrapartes deben ser lisas e hidrofóbicas para que el hielo tenga coeficientes de fricción muy bajos”.

Implicancias para la tecnología y la enseñanza

El hallazgo tiene implicaciones directas en la educación y la tecnología. La nueva evidencia exige revisar cómo se explica la física del hielo en las aulas, ya que el fenómeno no depende de calor ni presión, sino de efectos eléctricos y estructurales a escala microscópica, comprobados con modernas simulaciones.

Comprender el mecanismo real permite desarrollar tecnologías de seguridad, innovación deportiva y materiales antifricción con mayor precisión.

Temas Relacionados

Hielo resbaladizoMartin MüserUniversidad del SarreAmorfización inducida por desplazamientoSimulaciones molecularesFricción en el hieloMateriales hidrofóbicosNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El sorprendente pasado de los pingüinos: fósiles de Nueva Zelanda revelan picos en forma de daga y una asombrosa diversidad

Hallazgos recientes muestran que especies ancestrales de pingüinos desarrollaron picos largos y afilados para capturar presas, evidenciando una diversidad y adaptación evolutiva mucho mayor de lo que se pensaba

El sorprendente pasado de los

Descubren cómo los viajes espaciales aceleran el envejecimiento de las células madre de la sangre

Astronautas experimentaron con nanobiorreactores que mostraron mutaciones genéticas y agotamiento celular. La investigación abre una nueva vía para comprender cómo se desarrollan enfermedades graves como el cáncer

Descubren cómo los viajes espaciales

El desarrollo cerebral posnatal y la socialización temprana: claves evolutivas en la comunicación vocal de los primates

Un estudio revela que la combinación de crecimiento cerebral acelerado tras el nacimiento y un entorno social denso es determinante para la adquisición de habilidades comunicativas avanzadas en humanos y titíes

El desarrollo cerebral posnatal y

Por qué los roedores tienen uñas planas en los pulgares y no garras

El análisis de especímenes históricos permitió a los científicos descubrir cómo pequeños detalles anatómicos pueden influir en la adaptación y diversidad de los mamíferos

Por qué los roedores tienen

Por qué algunos puentes se mantienen en pie durante décadas mientras que otros colapsan

El análisis de modelos a escala y simulaciones computacionales demuestra que estas estructuras pueden adaptarse y mantener su integridad ante daños localizados

Por qué algunos puentes se
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cofopri lanza campaña de empadronamiento

Cofopri lanza campaña de empadronamiento en Arequipa: todo sobre el proceso en Cerro Colorado

Cómo preparar un jugo de manzana con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Alfredo Benavides confirma que declaró sobre Andrés Hurtado ante Fiscalía: “Rompí mi amistad con él, espero que salga la verdad”

Fiscalía inmoviliza barra de oro valorizada en más de medio millón de dólares vinculada a minería ilegal en Puno

Pensión Mujeres Bienestar 2025: así puedes saber cuándo recibirás tu tarjeta si te registrarte en junio

INFOBAE AMÉRICA
Al menos un muerto y

Al menos un muerto y diez heridos, incluidos tres niños, en nuevos ataques de Israel en el sur de Líbano

Carlos Alcaraz: "El nivel ha sido alto, lo he mantenido y es con lo que me quedo"

Guterres se solidariza con Pakistán por las inundaciones que se han cobrado ya cerca de 900 vidas

Qué es el síndrome de Behçet, el gran imitador de enfermedades por sus múltiples síntomas

Joaquín Prat habla maravillas de Alexia Pla, su pareja y principal apoyo

ENTRETENIMIENTO

MTV VMAs 2025: horarios, nominados

MTV VMAs 2025: horarios, nominados y dónde ver la ceremonia en vivo

Cuál es el spin-off poco recordado de The Office que cambió para siempre las miniseries digitales

¿Regresará Better Call Saul? La condición de Bob Odenkirk que determina el destino de la serie

Charlie Sheen confesó haber tenido encuentros sexuales con otros hombres: “No voy a huir de mi pasado”

Sable de luz de Darth Vader se subasta en más de tres millones de dólares