Ciencia

Un estudio revela que las olas de calor envejecen el cuerpo tanto como el tabaco o el alcohol

Una investigación internacional con más de 24.000 personas en Taiwán demostró que la exposición prolongada al calor extremo acelera la edad biológica y deja huellas invisibles en órganos vitales, con efectos equiparables a hábitos de riesgo como fumar o beber alcohol

Por Brisa Bujakiewicz

La exposición prolongada al calor
La exposición prolongada al calor extremo deja huellas invisibles en órganos vitales y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas (Europa Press)

Con cada ola de calor, el cuerpo experimenta algo más que incomodidad o agotamiento. Mientras la temperatura sube y los días sofocantes se repiten, lo que ocurre en lo invisible resulta más profundo: los tejidos de órganos vitales muestran signos de deterioro y la maquinaria interna de nuestro organismo acusa el impacto. La nueva evidencia científica revela un vínculo directo entre la exposición prolongada a olas de calor y el envejecimiento acelerado, marcando el tiempo biológico de forma tan contundente como el tabaco o el consumo habitual de alcohol.

Un estudio liderado por un equipo internacional de investigadores, difundido por Nature, analizó los datos médicos de 24.922 personas residentes en Taiwán durante un periodo de 15 años. Los científicos distinguieron un patrón inquietante: cada exposición adicional a olas de calor sostenidas aceleró la edad biológica de los participantes. Los expertos estimaron que por cada 1,3 °C de temperatura sumada en la vida cotidiana, los órganos y tejidos envejecieron entre 0,023 y 0,031 años extra. Aunque la cifra anual parece menor, el impacto acumulado, tanto a nivel individual como poblacional, augura consecuencias serias para la salud pública a largo plazo.

La adaptación tecnológica y social
La adaptación tecnológica y social podría mitigar el impacto del calor extremo, aunque la causa exacta de esta adaptación aún se investiga (Europa Press)

Según datos citados por National Geographic, los investigadores emplearon indicadores precisos como función hepática, renal, pulmonar, presión arterial y niveles de inflamación para calcular la edad biológica de los sujetos. El estudio cubrió el periodo de 2008 a 2022, años en los cuales Taiwán registró aproximadamente treinta olas de calor definidas por varios días consecutivos con temperaturas elevadas. Los resultados mostraron que la exposición constante al calor extremo equipara su efecto nocivo al producido por hábitos reconocidos como riesgosos —fumar y beber alcohol—, al dejar cicatrices progresivas e imperceptibles en los órganos y los sistemas fisiológicos.

De acuerdo con Nature, los investigadores asociaron este envejecimiento acelerado con la respuesta fisiológica del organismo al estrés térmico. El cuerpo, sometido de forma repetida a condiciones de calor, pone en marcha mecanismos de adaptación y defensa que, con el tiempo, agotan sus reservas y propician fallos en la regulación metabólica, inmunológica y cardiovascular. Esta sobrecarga no solo afecta el bienestar inmediato, sino que aumenta el riesgo de enfermedades crónicas como accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, cáncer, diabetes y trastornos neurodegenerativos.

El envejecimiento acelerado por calor
El envejecimiento acelerado por calor afecta más a trabajadores manuales y habitantes rurales, evidenciando desigualdades en los riesgos (Europa Press)

Según explicó Cui Guo, epidemióloga ambiental de la Universidad de Hong Kong y autora principal del estudio, “el incremento de la edad biológica por cada grado de exposición térmica puede parecer pequeño, pero el efecto acumulado resulta determinante para poblaciones vastas y durante un periodo prolongado”. En ese sentido, los especialistas coinciden en que el envejecimiento por calor se manifiesta de un modo insidioso: no se percibe en el espejo, pero sí en el funcionamiento silencioso y progresivo de los órganos principales.

El impacto negativo es mayor en trabajadores manuales y habitantes de zonas rurales, quienes tienen menor acceso a tecnologías de refrigeración y deben afrontar la exposición directa al calor durante varias horas al día. Según los datos presentados por National Geographic, estas poblaciones experimentaron el deterioro más pronunciado, lo que subraya la desigualdad en los riesgos entre sectores urbanos y rurales.

El envejecimiento acelerado por calor
El envejecimiento acelerado por calor afecta más a trabajadores manuales y habitantes rurales, evidenciando desigualdades en los riesgos (Adrián Irago / Europa Press)

Sin embargo, el estudio también arrojó un matiz relevante. Conforme precisó Nature, durante los quince años de seguimiento, el efecto del calor extremo sobre la aceleración del envejecimiento disminuyó. Los autores sugieren que la adaptación paulatina a través de mejoras tecnológicas —como la difusión de sistemas de aire acondicionado y la concienciación social— puede haber jugado un papel esencial. No obstante, la razón exacta de esta adaptación permanece sin clarificar y demanda más investigación.

Según Alexandra Schneider, epidemióloga ambiental en Helmholtz Munich, el mensaje más destacado del estudio resulta contundente: “el calor nos envejece más rápido de lo que deberíamos y conviene evitarlo”. La preocupación de los especialistas aumenta frente a un contexto donde las olas de calor se multiplican y se intensifican por causa del cambio climático. Nature señala que los modelos climáticos calculan que este tipo de eventos extremos son ahora 30 veces más probables que hace treinta años.

Investigadores analizaron datos de más
Investigadores analizaron datos de más de 24.000 personas en Taiwán durante 15 años para medir el impacto del calor en la salud (Europa Press)

Estos avances refuerzan la idea de que las olas de calor no solo molestan, sino que alteran sustancialmente la estructura biológica de la población. Los investigadores insisten en que se trata de una amenaza colectiva, no individual, y que la adaptación social y tecnológica será clave para mitigar sus efectos negativos. La conclusión se repite en las dos fuentes: frente al aumento esperado de episodios de calor extremo, el riesgo para la salud humana irá más allá del simple agotamiento estacional para instalar un proceso invisible pero profundo de desgaste, tanto en los órganos como en las expectativas de vida.

