Por qué los caballitos de mar son un misterio para la ciencia y la conservación

La dieta de los caballitos de mar es carnívora y se basa en la caza por emboscada de pequeños organismos marinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con su inconfundible silueta erguida y una cabeza que recuerda a la de un caballo, los caballitos de mar son una de las criaturas más singulares de los océanos. Habitan en aguas costeras poco profundas alrededor del mundo y, con más de 45 especies identificadas, muestran una sorprendente diversidad de formas, tamaños y colores. Su rareza biológica —desde la capacidad de camuflarse hasta el hecho de que los machos son quienes llevan adelante la gestación— los convirtió en objeto de fascinación científica y símbolo de la fragilidad de los ecosistemas marinos.

Los caballitos de mar pertenecen al género Hippocampus y habitan en aguas costeras poco profundas de todo el mundo, preferentemente en lechos de pastos marinos, manglares, estuarios y arrecifes de coral. Según detalló National Geographic, las distintas especies, más de 45, varían notablemente en su forma y coloración. Su cabeza recuerda a la de un caballo, pero cada animal presenta diferencias: “La mayoría son manchados, moteados o rayados y algunos están adornados con volantes de piel, puntas y coronas. Los colores varían y pueden cambiar con la contracción de un músculo para camuflarse o para marcar a un enemigo o pareja potencial”, precisó el medio. El tamaño también es diverso, con ejemplares que alcanzan hasta 35 centímetros desde la cabeza hasta la cola y otros que miden apenas lo equivalente a un poroto.

Los caballitos de mar carecen de escamas y, en su lugar, poseen placas óseas cubiertas de carne. “No tienen cola en forma de aleta como otros peces; en cambio, su cola es prensil y la utilizan para sujetarse de plantas marinas y entre ellos”, señaló la International Fund for Animal Welfare.

Por otra parte, los ojos pueden moverse independientemente, una habilidad que les permite escanear su entorno sin necesidad de mover el cuerpo. Asimismo, su método de desplazamiento es peculiar: nadan en postura erguida, impulsados por una aleta dorsal en la espalda que bate entre 30 y 70 veces por segundo, mientras que las aletas pectorales a cada lado de la cabeza les otorgan estabilidad y dirección. Sin embargo, son nadadores ineficientes y a menudo sucumben ante corrientes fuertes o quedan a merced de mares agitados.

Los machos de caballito de mar llevan adelante la gestación y dan a luz a crías completamente desarrolladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta de estos animales es estrictamente carnívora. Su sistema de caza se basa en la emboscada: permanecen inmóviles y se camuflan hasta que su presa—kril, copépodos, larvas de peces o camarones—pasa cerca. Entonces, utilizan sus hocicos alargados a modo de aspiradora. Cabe destacar que, según indicó National Geographic, que los caballitos de mar no tienen dientes ni estómago. Por este motivo comen casi de manera continua. En el caso de los adultos, consumen entre 30 y 50 veces al día cuando la comida abunda. Mientras que los caballitos recién nacidos pueden comer hasta 3.000 piezas de plancton cada día. Este consumo constante es necesario porque su digestión es poco eficiente y no almacenan alimento.

Otro aspecto insólito es su cortejo y reproducción. Las parejas ejecutan una especie de danza, con colores que destellan y colas que se entrelazan, una coreografía que puede prolongarse durante varios días. Contrario a la creencia de que forman parejas de por vida, investigaciones recientes citadas por Internacional Fund for Animal Wealfare sugieren que la unión suele durar algunos meses o la temporada de reproducción. Durante el acto reproductivo, la hembra transfiere los huevos al macho, quien los incuba en su bolsa durante hasta 45 días. El macho da a luz a crías completamente desarrolladas, desde docenas hasta más de mil dependiendo de la especie. Este hecho representa una inversión de roles en el mundo animal y constituye una de las mayores rarezas reproductivas.

Los recién nacidos quedan pronto expuestos a múltiples peligros, como depredadores marinos y corrientes. Su tasa de supervivencia es baja: menos de 0,5% llega a la edad adulta. Entre sus enemigos naturales se cuentan cangrejos, rayas, aves marinas y peces más grandes. Cabe destacar que los caballitos de mar cumplen funciones ecológicas relevantes; son depredadores y forman parte fundamental en pastos marinos, manglares, arrecifes de coral y estuarios. Cualquier amenaza a su especie puede indicar riesgos para la salud de esos ecosistemas.

Al mismo tiempo, las amenazas que enfrentan son múltiples y complejas. La pesca comercial accidental captura millones de ejemplares al año, sumado a la pesca selectiva destinada a la venta de caballitos secos como recuerdos y para el mercado de la medicina tradicional asiática. “A pesar de las prohibiciones y regulaciones, el tráfico ilegal continúa”, advierte la Internacional Fund for Animal Wealfare. Además, la extracción destinada a la acuariofilia daña gravemente las poblaciones, ya que resulta costoso y poco viable mantener a estos animales fuera de su entorno; ello incentiva nuevas capturas y debilita la supervivencia de las especies salvajes.

Asimismo, el deterioro de los hábitats—por contaminación, urbanización, prácticas pesqueras destructivas, minería de coral y cambio climático—agrava la situación. El blanqueamiento de corales debido al aumento de temperatura del mar y la llegada de químicos y residuos a las zonas de cría afectan la calidad del agua y destruyen el entorno donde viven caballitos de mar como el Knysna, una especie en peligro.

Desde la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) realizaron una clasificación de varias especies de caballitos de mar en categorías de vulnerabilidad. Entre las más amenazadas se encuentran el caballito de mar de tres manchas, el espinoso y el grande, considerados “vulnerables”, y otras especies figuran como “en peligro” o “en peligro crítico”, como el caballito White y el Knysna.

Así, los caballitos de mar representan una combinación única de belleza, rareza y fragilidad. Su preservación no solo es un objetivo en sí mismo, sino que constituye un indicio sobre la salud de los océanos y la biodiversidad marina a escala global.