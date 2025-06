Cuál es la verdadera edad de los milenarios rollos del Mar Muerto: la IA reescribe lo que se creía sobre su origen

La inteligencia artificial revela que los Rollos del Mar Muerto son más antiguos de lo estimado

Los Rollos del Mar Muerto, también conocidos como Manuscritos de Qumrán, revolucionaron el estudio de la Biblia y la historia antigua. Los textos, —que hasta ahora estaban datados entre el siglo III a.C. y el siglo I d.C. y más adelante se relatarán los nuevos hallazgos— incluyen las versiones más antiguas conocidas de muchos libros del Antiguo Testamento, así como escritos apócrifos y documentos de una misteriosa comunidad judía que habitó la zona antes de la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén por las legiones romanas en el año 70 d.C. El descubrimiento no solo arrojó luz sobre la vida y las creencias de esa época, sino que también permitió a los investigadores reconstruir cómo evolucionaron los textos sagrados a lo largo de los siglos.

Los primeros de los llamados Rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en 1947 por pastores beduinos en las cuevas de Qumrán, ubicadas en el desierto de Judea, en la actual Cisjordania. Este hallazgo inicial marcó el comienzo de una serie de descubrimientos arqueológicos que se extendieron hasta 1956, durante los cuales se recuperaron cerca de 950 manuscritos diferentes, la mayoría en fragmentos, distribuidos en 11 cuevas de la zona

Ahora, un estudio, cuyos resultados fueron publicados ayer en Plos One por investigadores internacionales dirigido por la Universidad de Groningen, en Alemania, reveló hallazgos que alteran significativamente el marco temporal previamente aceptado sobre el origen de los Rollos del Mar Muerto. Al aplicar técnicas avanzadas de datación con inteligencia artificial, los científicos descubrieron que muchos de estos manuscritos son considerablemente más antiguos de lo que se pensaba y estimaron que su origen entre el siglo IV a. C. y el siglo II d. C.

Entre los ejemplos más relevantes, se identificó que algunos fragmentos bíblicos, como una copia del libro de Eclesiastés y el manuscrito 4Q114 que contiene versículos del libro de Daniel, podrían haber sido escritos en la época misma de sus autores originales, eliminando décadas de diferencia estimada por la datación tradicional mediante paleografía.

El profesor Mladen Popovic, profesor de Biblia Hebrea y Judaísmo Antiguo y director del Instituto Qumrán (al frente), y su colega, el Dr. Maruf Dhali, profesor adjunto de Inteligencia Artificial, trabajando con Enoch para datar un manuscrito de los Rollos del Mar Muerto (Universidad de Groningen)

Los trabajos combinaron la datación por radiocarbono y el análisis automatizado del estilo de escritura para establecer nuevas cronologías. Las pruebas de radiocarbono, realizadas sobre 27 muestras válidas y tras eliminar contaminaciones previas, confirmaron que solo dos muestras eran más jóvenes de lo esperado, mientras que la gran mayoría resultó más antigua que lo hasta ahora admitido por paleógrafos.

Uno de los impactos más destacados radica en la revisión de los márgenes de coexistencia de dos estilos de escritura fundamentales, el asmoneo y el herodiano. Los nuevos resultados indican que ambos estilos convivieron durante un periodo más extenso que lo sugerido anteriormente, desplazando la aparición de la escritura herodiana a una época más temprana y ampliando la antigüedad del estilo asmoneo al menos hasta la primera mitad del siglo II a. C.

La validación cruzada de las nuevas técnicas arrojó, en algunos casos, una precisión mayor a la del radiocarbono, con incertidumbres promedio reducidas a unos 30 años en manuscritos de más de 2000 años de antigüedad. El nuevo enfoque permitió fechar empíricamente manuscritos que anteriormente estaban fuera del alcance de la datación por radiocarbono, evitando la destrucción de muestras. Así, las estimaciones indican que múltiples manuscritos literarios fueron copiados antes del periodo de expansión asmonea, lo que ofrece una revisión profunda de cuándo y cómo se produjo el desarrollo textual y religioso en la antigua Judea.

El impacto en la interpretación de los rollos

Las nuevas dataciones y el análisis avanzado del estilo de escritura han provocado una revisión en la forma en que los especialistas interpretan el origen y el desarrollo de los Rollos del Mar Muerto. Los resultados obtenidos a partir de la combinación de datación por radiocarbono y modelos matemáticos aplicados a imágenes digitales de los manuscritos influyen directamente en los debates sobre los contextos políticos, sociales y culturales de la región de Judea entre los siglos IV a. C. y II d. C.

Se analizaron los estilos de escritura en manuscritos digitalizados mediante BiNet, una red neuronal profunda previamente desarrollada para la detección de patrones de trazos de tinta manuscritos (Maruf Dhali, Universidad de Groningen)

La reconsideración de la antigüedad de los rollos afecta las cronologías asumidas para la difusión de determinados estilos de escritura. Tradicionalmente, se pensaba que la escritura “herodiana” emergió hacia mediados del siglo I a. C., pero el análisis empírico aplicado ha desplazado esta fecha a un periodo anterior, ya que muestra que coexistió con el estilo asmoneo desde finales del siglo II a. C. Este descubrimiento obliga a los expertos a repensar el proceso de evolución de la escritura aramea/hebrea y sus implicaciones para el surgimiento de movimientos intelectuales y religiosos contemporáneos a los manuscritos.

El hallazgo de manuscritos bíblicos copiados en la época de sus supuestos autores también desafía los supuestos relativos a la transmisión y fijación de textos religiosos. La obtención de fechas radicalmente anteriores para rollos como la copia de Eclesiastés o los versículos de Daniel pone en cuestión la idea de copias posteriores distanciadas de sus fuentes originales, reforzando la posibilidad de que los textos reflejen con mayor fidelidad los contextos culturales e ideológicos que los originaron.

Por otro lado, los nuevos márgenes cronológicos propuestos inciden en la interpretación arqueológica de los yacimientos. Según algunos especialistas, la mayoría de los manuscritos hallados cerca de Qumrán no habrían sido elaborados in situ, ya que el asentamiento habría sido ocupado posteriormente al periodo de redacción de muchos de los rollos, lo que añade complejidad a la comprensión de la relación entre los textos y su contexto arqueológico.

Fragmentos de los Rollos del Mar Muerto que se sometieron a muestreo genético en 2020 (REUTERS/Ronen Zvulun)

Qué es el modelo Enoch basado en inteligencia artificial

Según el estudio, con la finalidad de obtener una datación más precisa y menos subjetiva de los Rollos del Mar Muerto, los investigadores desarrollaron Enoch, un modelo de predicción de fechas sustentado en inteligencia artificial. Este modelo fue entrenado a partir de 24 manuscritos datados de manera independiente mediante radiocarbono, integrando imágenes digitales procesadas para aislar y analizar exclusivamente los trazos manuscritos presentes en los pergaminos. El procesamiento incluyó técnicas de binarización y segmentación que permitieron la generación de patrones que sirvieron como vectores de características, eliminando la influencia del contenido textual o del deterioro del soporte físico.

La arquitectura interna de Enoch emplea redes neuronales, combinando métodos de análisis textural y alográfico, capaces de distinguir detalles a nivel micrométrico en los trazos de tinta, así como las formas generales de los caracteres. Mediante la aplicación de regresión de cresta bayesiana, el modelo correlacionó estos vectores de características con las distribuciones de probabilidad de fechas derivadas de las mediciones de radiocarbono. Esta integración permitió transferir objetividad a un campo que hasta ahora dependía en gran medida de interpretaciones paleográficas expertas, generalmente sujetas a incertidumbre y falta de marcadores cronológicos confiables.

La rigurosidad en la validación cruzada constituyó otro aspecto central del desarrollo del modelo. Enoch fue probado con imágenes no vistas previamente, alcanzando un índice de coincidencia del 85% respecto a las distribuciones de fechas obtenidas con radiocarbono. Además, el modelo proporcionó márgenes de error que, en promedio, oscilan entre 28 y 31 años, y en algunos intervalos fueron incluso más estrechos que los resultados habituales de la datación por radiocarbono, especialmente para el rango comprendido entre 300 y 50 a. C.

Una de las capacidades más innovadoras de Enoch es su potencial para predecir fechas de manuscritos que nunca fueron objeto de datación destructiva mediante radiocarbono. Los paleógrafos evaluaron las predicciones generadas para 135 rollos sin fecha previa, concluyendo que el 79% de las estimaciones eran viables y alineadas con los estándares del campo. El entrenamiento exclusivo con datos procedentes de los propios rollos, que evitó modelos preentrenados con muestras ajenas a este corpus histórico, aseguró la adaptabilidad y especificidad del método, así como su transparencia y explicabilidad.

Una de las cuevas de el Qumrán donde fueron hallados los Rollos del Mar Muerto (Milner Moshe)

A diferencia de los métodos tradicionales, el modelo Enoch se distingue por ser el primero en utilizar imágenes sin procesar de los manuscritos para generar predicciones probabilísticas de fechas, garantizando transparencia e interpretabilidad gracias a su diseño explicable. Esta herramienta combina evidencia empírica derivada de la datación por radiocarbono y el análisis geométrico de la forma de los caracteres manuscritos, proporcionando un nivel de objetividad cuantificada nunca antes logrado en la paleografía. Además, los métodos desarrollados para Enoch pueden adaptarse al estudio de otras colecciones de manuscritos antiguos con fechas parciales, abriendo nuevas posibilidades para la investigación histórica y textual.

Implicaciones y limitaciones del estudio según especialistas

Las conclusiones del estudio representan un avance notable en el campo de la datación de manuscritos antiguos, según expertos. Sin embargo, tanto los autores como otros especialistas subrayaron que los nuevos métodos y resultados deben interpretarse con cautela y en diálogo con otras evidencias. El modelo desarrollado, aunque robusto frente a los desafíos técnicos del corpus de los Rollos del Mar Muerto, no exime de limitaciones inherentes a la propia naturaleza de las fuentes y el tamaño aún reducido del conjunto de entrenamiento.

Entre las principales advertencias destaca la observación de que la datación por radiocarbono revela la antigüedad del soporte material, pero no necesariamente el momento exacto en que el texto fue escrito. En ausencia de inscripciones con fechas o indicios contextuales directos, persisten las incertidumbres sobre el margen entre la preparación del pergamino y la redacción del manuscrito. Además, los análisis estilísticos, tanto en el método tradicional como en el enfoque a través de inteligencia artificial, enfrentan el reto de la escasa representatividad temporal de las muestras utilizadas para entrenar los algoritmos.

Expertos advierten que la IA debe complementarse con otros métodos para mayor precisión (Reuters)

Los especialistas que revisaron los resultados han destacado el aporte fundamental de Enoch como una herramienta objetiva y cuantitativa para la datación, pero insisten en que sus predicciones deben complementarse siempre con otros enfoques independientes, como el arqueológico o el histórico, a fin de disminuir el margen de error y evitar interpretaciones unilaterales. También existe el reconocimiento de que futuras mejoras en la calidad de las imágenes, el acceso a nuevos manuscritos y la ampliación del conjunto de datos podrán fortalecer la precisión del modelo y ampliar su utilidad a otras colecciones.