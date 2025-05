El impacto oculto de la música comprimida para el oído: un experimento replantea la forma en que se escuchan canciones

La técnica de compresión de audio que resulta clave para la era digital, podría dañar la audición, según investigaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde los albores de la era digital, la compresión de audio se convirtió en una técnica fundamental en la producción y transmisión musical. Este proceso, que busca equilibrar los niveles de volumen al reducir los picos sonoros y amplificar los pasajes más bajos, fue esencial para la difusión en radios, televisión y plataformas de streaming.

Sin embargo, un estudio realizado en cobayos advirtió que esta práctica podría tener consecuencias perjudiciales para la audición. Encabezado por el audiólogo Paul Avan, del Instituto Pasteur de París, el trabajo difundido por The Economist sugiere que el audio comprimido genera un tipo de estrés en el sistema auditivo que no se presenta con grabaciones no modificadas.

Un estudio realizado en cobayos reveló estrés auditivo por la música comprimida (Andrea Warnecke/DPA)

Compresión de audio y contexto de uso

La compresión sonora fue introducida en la industria musical en la década de 1930 y, desde entonces, se utilizó para conseguir un sonido más “lleno”, en el cual las diferencias de intensidad se reducen. Este procedimiento modifica las características dinámicas del audio; los sonidos suaves se elevan y los más fuertes se atenúan, lo cual reduce los espacios de silencio o baja intensidad entre las notas musicales.

Más allá del efecto buscado, que es facilitar la audición en entornos ruidosos o lograr mayor impacto perceptivo, este tipo de manipulación generó críticas por parte de músicos y expertos en salud auditiva.

La alteración de los intervalos de silencio podría afectar negativamente la recuperación de las neuronas auditivas, ya que impide los descansos naturales que el cerebro necesita para procesar estímulos sonoros de forma eficiente. Tal como recordó The Economist, el compositor Claude Debussy definía la música como “el espacio entre las notas”, aludiendo a la importancia de esos silencios estructurales.

Experimento científico y música de Adele

Para examinar empíricamente los efectos de la compresión sonora, los investigadores recurrieron a un modelo animal que comparte con los humanos la sensibilidad a ciertas frecuencias acústicas: los cobayos.

Se seleccionó una pista musical con una estructura acústica específica, el sencillo “I Miss You” (2015) de la cantante británica Adele, cuya mezcla comprimida elimina virtualmente todas las pausas sonoras. Esta característica la convierte en una pieza ideal para analizar el impacto de la compresión sobre el sistema auditivo.

La canción "I miss you" de Adele fue clave para los experimentos con cobayos. Con los comportamientos de los animales se analizó el impacto auditivo ("I miss you" - Adele)

Durante la prueba, dos grupos de cobayos fueron expuestos durante cuatro horas a la misma canción, uno escuchando la versión original y otro la versión comprimida. La música fue reproducida a un nivel promedio de 102 decibelios, un volumen considerado elevado. Los animales permanecieron en reposo, permitiendo una evaluación precisa de sus respuestas fisiológicas.

Resultados e impacto en el oído

Tras la exposición sonora, los especialistas evaluaron dos áreas clave del sistema auditivo: la cóclea, estructura interna fundamental para la audición, y el músculo del estribo (stapedius), que forma parte del oído medio.

El análisis mostró que ambos grupos experimentaron una ligera pérdida temporal de sensibilidad coclear, particularmente en las frecuencias de 2 y 3 kHz, sin diferencias sustanciales entre quienes escucharon música comprimida y quienes escucharon la versión original. La cóclea recuperó su funcionamiento a los pocos días, sin evidencia de daño en las sinapsis de las células ciliadas internas.

El contraste más llamativo surgió en el comportamiento del músculo stapedius, responsable de amortiguar los sonidos intensos mediante contracciones reflejas. Ambos grupos mostraron una disminución significativa en la fuerza de respuesta del músculo, que descendió a cerca del 40% respecto de su nivel previo a la prueba.

No obstante, mientras que los animales expuestos a la música original recuperaron por completo la funcionalidad muscular en 24 horas, los del grupo de música comprimida seguían con niveles inferiores al 50% incluso siete días después del experimento.

Por medio de ese resultado, se sugirió un efecto diferenciado de la compresión sonora sobre las vías auditivas encargadas de activar reflejos protectores, más allá del mero impacto del volumen o de la duración de la exposición.

La música comprimida afecta más al músculo stapedius que el formato original. Sus efectos no serían permanentes (Archivo)

Interpretación de hallazgos y limitaciones del estudio

Según el equipo dirigido por Avan, la estimulación constante generada por el audio comprimido podría haber saturado las neuronas del tronco encefálico responsables del procesamiento auditivo, interfiriendo en la activación normal del músculo stapedius.

En palabras de los autores, “la misma pieza musical, inocua cuando se presenta en su versión original, provoca un déficit prolongado de una vía neural auditiva cuando se reproduce de manera sobrecomprimida”. Esta alteración no estaría relacionada con el deterioro de las sinapsis neuronales, sino con un trastorno funcional del sistema de respuesta protectora ante el sonido.

Especialistas en audición sugieren revisar estándares de producción musical para el bienestar en salud auditiva (Freepik)

De igual modo, el análisis reconoció varias limitaciones. No determina con precisión el umbral a partir del cual la compresión comienza a ser perjudicial, ni establece cuánto tiempo podrían perdurar sus efectos. Tampoco se verificó si estas conclusiones pueden extrapolarse a humanos, aunque el uso de cobayos como modelo auditivo permite suponer una posible correlación.

Los resultados plantean un nuevo ángulo en el debate sobre la exposición sonora, no solo el volumen o la duración del sonido serían relevantes para la salud auditiva, sino también la forma en que ese sonido fue procesado digitalmente por la industria.