La Luna llena de mayo será la más pequeña del año: cuándo y cómo observarla

La llamada "Luna de Flores" iluminará el cielo nocturno en los próximos días. Este nombre, que guarda relación con la tradición agrícola, tiene una historia fascinante.

La llegada de la próxima Luna llena en mayo, conocida tradicionalmente como “Luna de flores”, según un tradicional calendario indio norteamericano, marca no solo un evento visualmente cautivante sino también un punto de referencia en el calendario astronómico del año.

El fenómeno, observable a simple vista desde cualquier ciudad del mundo, tendrá lugar el 12 de mayo y alcanzará su fase completa a las 16:56 GMT (13.56 hora argentina, 10.56 hora de México y 11.56 hora de Colombia), aunque será visible como Luna llena durante la noche anterior y posterior.

Este plenilunio recibe su nombre de las tribus algonquinas, que asociaban el florecimiento abundante de la primavera en el hemisferio norte con la aparición de la luna llena en esta época del año.

La Luna llena de mayo, llamada luna de flores, será visible en todo el mundo, marcando la última Microluna del año 2025.

Según explica la NASA, la Luna aparecerá llena durante unos tres días alrededor de la hora mencionada. En las tradiciones inglesas, también se la conoció como la “luna de leche”, reflejando costumbres agrícolas de la Edad Media.

A pesar de su nombre evocador, la Luna de flores no muestra un color especial. Sin embargo, cuando aparece cerca del horizonte, puede lucir tonalidades entre amarillas y anaranjadas debido a la dispersión de la luz solar en la atmósfera.

Además de ser la luna de flores, este plenilunio tendrá otra particularidad: será la última microluna del año 2025.

Se trata de un fenómeno donde la Luna llena ocurre en el apogeo, es decir, en el punto de su órbita más alejado de la Tierra.

La Luna llena alcanzará su punto máximo el 12 de mayo a las 16:56 GMT, iluminando el cielo durante varias noches consecutivas.

Esto provoca que el satélite natural de la Tierra se vea aproximadamente un 10% más tenue y un 2% más pequeño que en una luna llena promedio. No obstante, la diferencia será apenas perceptible para el ojo humano, como aclaran los astrónomos: “La mayoría de la gente no lo notará, y ciertamente no le restará magia a la observación lunar”.

Durante mayo, los aficionados a mirar el cielo encontrarán además varios momentos destacados, incluyendo espectaculares conjunciones planetarias.

La noche del 3 al 4 de mayo ofrecerá un encuentro visual impresionante cuando la Luna, en fase de cuarto creciente con un 44% de iluminación, pase cerca de Marte y del cúmulo estelar del Pesebre, en la constelación de Cáncer.

Esta alineación permitirá ver a simple vista tres objetos celestes brillando juntos, una oportunidad ideal para quienes buscan iniciarse en la fotografía astronómica o simplemente disfrutar de la belleza del firmamento.

La tradición de llamar Luna de flores al plenilunio de mayo proviene de los nativos algonquinos del hemisferio norte

Para los habitantes del este de Estados Unidos y Canadá, la noche traerá un espectáculo adicional: la ocultación de la estrella Asellus Borealis por parte de la Luna. Este fenómeno durará apenas unos minutos y será visible con binoculares, siempre que el clima acompañe. La hora exacta del evento variará según la ubicación, por lo que se recomienda consultar aplicaciones astronómicas actualizadas como Sky Tonight.

La sucesión de eventos astronómicos no se detendrá con la luna llena. A medida que avance el mes, nuevos encuentros celestes capturarán la atención. El 22 y 23 de mayo, la Luna en fase menguante se aproximará a tres planetas en la constelación de Piscis: Saturno, Neptuno y Venus. Estos acercamientos permitirán observar alineaciones poco frecuentes.

El 22 de mayo, la Luna se acercará a Saturno a las 17:45 GMT y a Neptuno a las 20:55 GMT. Al día siguiente, el 23 de mayo, el satélite natural se alineará con Venus a las 23:25 GMT.

Mientras que Saturno y Venus brillarán lo suficiente para ser vistos sin instrumentos, Neptuno, más tenue, requerirá binoculares para su observación. De acuerdo con los astrónomos, “Neptuno será el que esté más cerca de la Luna, ofreciendo la oportunidad de ver ambos en el mismo campo visual”.

Cuándo y cómo observar la luna llena de las flores en mayo

Aunque será una Microluna, la diferencia de tamaño y brillo respecto a una Luna llena común será casi imperceptible a simple vista.

La fase de luna llena alcanzará su punto máximo el 12 de mayo, pero quienes deseen admirar el espectáculo no necesitarán esperar la hora exacta. Durante toda la noche del 11 y del 12, y hasta la madrugada del 13, la Luna se verá casi en su plenitud, iluminando el cielo con su característico brillo plateado.

Para una mejor observación, se recomienda buscar un lugar alejado de las luces urbanas y contar con binoculares o telescopios pequeños. Estos equipos permitirán apreciar detalles como los cráteres y los mares lunares, zonas oscuras que antaño se creía llenas de agua.

Aunque la microluna presentará una imagen ligeramente más reducida, el impacto visual será igualmente fascinante. Especialmente al salir o ponerse cerca del horizonte, donde la luna puede adquirir tonalidades cálidas por efecto de la atmósfera terrestre.

Los mejores momentos para observar serán justo después de la puesta del Sol, cuando la luna salga por el este, y en las primeras horas de la madrugada, antes de que se oculte por el oeste. El clima será un factor determinante: un cielo despejado asegurará una visión nítida del evento astronómico.

Qué otros eventos astronómicos destacados ocurren en mayo

El 22 y 23 de mayo, la Luna se acercará a Saturno, Neptuno y Venus en el cielo matutino, generando una alineación poco frecuente. (Imagen sin escalar/Britannica)

Además de la conjunción de la Luna con Marte y el cúmulo del Pesebre, la noche del 3 al 4 de mayo destacará por la ocultación de la estrella Asellus Borealis. Este fenómeno no ocurre todos los años y añade una nota especial a las actividades astronómicas de mayo.

La Luna nueva del 27 de mayo marcará el cierre de los eventos del mes, ofreciendo el cielo más oscuro para la observación de objetos de espacio profundo. Sin la interferencia del brillo lunar, los observadores podrán buscar maravillas como la Nebulosa de Carina, visible en el hemisferio norte, o la Galaxia del Molinillo Austral en el hemisferio sur.

Aunque estos objetos requieren de binoculares o telescopios para una mejor apreciación, el cielo estrellado será un espectáculo por sí mismo. Planetas como Mercurio, Saturno o incluso Urano podrán detectarse bajo condiciones óptimas de oscuridad.

Mayo se consolida así como uno de los meses más ricos en fenómenos astronómicos accesibles para todo público. Desde la majestuosa luna llena de las flores hasta los encuentros planetarios, el cielo ofrece oportunidades únicas para reconectar con el cosmos.