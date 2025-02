Nació un tiburón en un acuario donde solo hay dos hembras y sorprendió a sus cuidadores

El huevo fue descubierto hace ocho meses y Yoko nació el 3 de enero de 2025 (Foto: Shreveport Aquarium)

El Acuario de Shreveport, en Luisiana, Estados Unidos, dio la bienvenida al 2025 con un fenómeno que intriga tanto a científicos como a visitantes. El 3 de enero nació Yoko, una cría de tiburón oleaje (Cephaloscyllium ventriosum) en un tanque habitado únicamente por dos hembras adultas.

La pregunta inmediata fue: ¿cómo es posible este nacimiento sin la presencia de un macho? La respuesta, según el equipo del acuario, podría estar en dos explicaciones fascinantes: un fenómeno reproductivo poco común llamado partenogénesis o una fertilización tardía.

“Esta situación es increíble y demuestra la resiliencia de esta especie”, comentó Greg Barrick, curador de animales vivos del Acuario de Shreveport. Yoko, cuyo nombre proviene de la palabra onyok en lengua chumash para designar a los tiburones, está siendo monitoreada de cerca mientras crece lejos de la vista del público. Sin embargo, aún falta tiempo para confirmar la verdadera naturaleza de su nacimiento, ya que un análisis de ADN deberá realizarse cuando la cría sea lo suficientemente grande para una extracción de sangre.

Un tiburón con orígenes inciertos

El Acuario de Shreveport confirmó que no había machos en el tanque desde hace más de tres años (Foto: Shreveport Aquarium)

El caso de Yoko comenzó hace ocho meses, cuando los cuidadores del acuario descubrieron un huevo en el tanque de los tiburones oleaje. Aunque inicialmente pasó desapercibido, el desarrollo de la cría fue monitoreado hasta que el tiburón nació a inicios de este año.

Esta especie, nativa de las aguas costeras del Océano Pacífico oriental, es conocida por su capacidad de inflar su cuerpo como mecanismo de defensa. Aunque actualmente Yoko goza de buena salud, el acuario reconoce los riesgos inherentes a crías nacidas en circunstancias inusuales como esta.

¿Nacimiento virginal o herencia del pasado?

La partenogénesis en vertebrados podría ser una adaptación a la falta de machos (Foto: Shreveport Aquarium)

El misterio detrás de Yoko radica en dos posibles explicaciones. La primera es la partenogénesis, un fenómeno reproductivo raro en el cual las hembras generan descendencia sin necesidad de fertilización. Este proceso ocurre cuando las células sexuales femeninas, o gametos, se desarrollan por sí solas. Si bien es común en plantas y algunos invertebrados como abejas y hormigas, también se ha documentado en vertebrados como tiburones, serpientes y dragones de Komodo.

“Los dragones de Komodo son famosos por eso. Pueden reproducirse normalmente, pero de vez en cuando tienen un hijo partenogenético”, explicó Colin Stevenson, director de educación en Crocodiles of the World, un zoológico en Inglaterra. Sin embargo, los científicos aún no comprenden completamente por qué o cómo se activa este mecanismo.

La otra posibilidad es la fertilización tardía. En este caso, la hembra podría haber almacenado esperma de un encuentro con un macho ocurrido hace más de tres años, algo que también se ha observado en algunos tiburones. Según los expertos, ambos escenarios son fascinantes, pero será el análisis genético el que finalmente determine la verdad.

Yoko y su legado científico

El caso de Yoko destaca la capacidad de la naturaleza para adaptarse en circunstancias adversas (Foto: Shreveport Aquarium)

El nacimiento de Yoko no solo es una curiosidad biológica, sino también un aporte significativo al conocimiento científico y los esfuerzos de conservación de tiburones. A pesar de los avances, muchos aspectos de la reproducción de estas especies permanecen desconocidos, y casos como este arrojan luz sobre sus adaptaciones evolutivas.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. Las crías nacidas por partenogénesis suelen enfrentar desafíos importantes para sobrevivir.

Una posible causa podría ser la expresión de genes recesivos letales, que afectan el desarrollo y la salud. Aun así, Barrick destaca el valor de este caso: “Aunque el tiempo de Yoko con nosotros sea breve, aun así dejará un legado inolvidable, aportando conocimientos invaluables al estudio de la reproducción de los tiburones y los esfuerzos de conservación”.

Yoko, protegida en su tanque, representa más que una anomalía científica. Es un símbolo de la resiliencia de la naturaleza y de sus asombrosas capacidades para encontrar formas de adaptarse y prosperar en condiciones adversas. Su historia es un recordatorio de cuánto queda por descubrir sobre las especies que habitan nuestros océanos.