Cuál es el tipo de chocolate que ayuda a prevenir la diabetes tipo 2

Científicos de Harvard, en los Estados Unidos, y de un instituto de China investigaron la relación entre el chocolate y la diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de chocolate empezó hace más de 3.000 años con las antiguas civilizaciones que habitaban los actuales territorios de México y Centroamérica. Hoy hay evidencias que sugieren que puede tener beneficios para la salud, aunque eso depende de qué tipo de chocolate se ingiera.

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, y el Instituto de Nutrición y Salud de Shanghai, que depende de la Academia China de Ciencias, entre otras instituciones, aportó claves para saber cuál es el chocolate que puede bajar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Encontraron que el consumo moderado de chocolate negro u oscuro puede reducir 21% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Según los resultados del estudio que fue publicado en la revista The BMJ, las personas que consumían al menos cinco porciones semanales mostraban una tasa de incidencia de diabetes significativamente más baja en comparación con aquellas que no consumían chocolate con regularidad.

Qué beneficios tiene el chocolate oscuro

El legado ancestral del cacao: más de 3.000 años de consumo en Mesoamérica ( EFE/ Porter Novelli)

El chocolate oscuro o negro es cualquier tipo de chocolate que tiene un alto contenido de cacao (generalmente 50% o más). No contiene leche y suele tener una cantidad baja o nula de azúcar añadida.

Trabajos anteriores han sugerido que consumir chocolate oscuro o negro puede contribuir a la reducción de los niveles de colesterol, prevenir el deterioro cognitivo y reducir el riesgo de problemas cardiovasculares.

El chocolate oscuro había sido objeto de estudios, que sugerían que podía ser beneficioso en la prevención de la diabetes tipo 2, debido principalmente a su alto contenido de cacao y, en particular, de flavonoides. Estos compuestos antioxidantes actúan sobre diversos mecanismos metabólicos que influyen en la regulación de la glucosa y la inflamación. Pero no había pruebas sobre el tipo de chocolate.

Qué aportó el nuevo estudio sobre el chocolate

En el estudio se incluyeron 192.000 adultos durante 30 años. Se investigó quiénes desarrollaron diabetes y sus niveles de consumo de chocolate (Freepik)

El líder del nuevo trabajo fue el profesor de los Departamentos de Nutrición y Epidemiología de Harvard, Qi Sun. Usaron los datos de los estudios Nurses’ Health Studies I y II y el Health Professionals Follow-up Study.

A lo largo de más de 30 años, 192.000 adultos que no padecían diabetes al inicio del estudio informaron sobre sus hábitos alimenticios, incluido el consumo de chocolate, así como su situación con respecto a la diabetes y el peso corporal.

Al final del período de estudio, casi 19.000 de los participantes fueron diagnosticados con diabetes tipo 2. De los casi 112,000 que informaron específicamente sobre su consumo de chocolate oscuro o negro y con leche, cerca de 5,000 fueron diagnosticados con diabetes.

El estudio encontró que los participantes que consumían al menos 5 porciones de cualquier tipo de chocolate por semana tenían un 10% menos riesgo de desarrollar diabetes en comparación con aquellos que rara vez o nunca consumían chocolate.

Los científicos encontraron que los participantes que consumían al menos 5 porciones de cualquier tipo de chocolate por semana tenían un 10% menos riesgo de desarrollar diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chocolate oscuro tuvo un impacto aún mayor: los participantes que consumían al menos 5 porciones de este tipo de chocolate por semana mostraron un 21% menos riesgo de tener la enfermedad.

Los investigadores también observaron una reducción del 3% en el riesgo por cada porción de chocolate oscuro consumido por semana.

Vale aclarar que el estudio fue observacional, lo que significa que no pudo establecer una relación causal directa entre el consumo de chocolate oscuro y la reducción del riesgo de diabetes tipo 2.

Sin embargo, los resultados sugieren que, aunque no causal, el consumo moderado de chocolate oscuro estaría vinculado a una menor incidencia de la enfermedad.

Qué pasa con el chocolate con leche

El chocolate con leche no se asoció al beneficio de reducir el riesgo de diabetes tipo 2 (Freepik)

El chocolate con leche es un tipo de chocolate que se elabora a partir de una mezcla de cacao (pasta de cacao, manteca de cacao), leche en polvo o leche condensada, y azúcar. La principal característica que lo diferencia del chocolate oscuro es la inclusión de leche en su composición, lo que le da un sabor más suave, dulce y cremoso.

Los investigadores encontraron diferencias en el estudio. El consumo de chocolate con leche no se asoció con una reducción del riesgo de diabetes. Además, el aumento en el consumo de chocolate con leche, pero no de chocolate oscuro, estuvo asociado con un aumento de peso a largo plazo. Ese efecto de la ganancia de kilos puede ser un factor que contribuye al desarrollo de la diabetes.

“Nos sorprendió la clara diferencia entre el impacto del chocolate oscuro y el chocolate con leche en el riesgo de diabetes y el manejo del peso a largo plazo”, dijo el autor principal Qi Sun, profesor asociado en los Departamentos de Nutrición y Epidemiología.

Expertos en nutrición señalan que la alimentación diaria debe contener frutas y verduras. Si se quiere consumir chocolate, debería preferirse el amargo. El consumo debe ser moderado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los flavonoides que están en el cacao actúan como antioxidantes que reducen la inflamación crónica, y podrían ser un factor clave en la prevención de enfermedades metabólicas como la diabetes.

“Aunque el chocolate oscuro y el chocolate con leche tienen niveles similares de calorías y grasas saturadas, parece que los ricos polifenoles del chocolate oscuro podrían contrarrestar los efectos de las grasas saturadas y el azúcar en el aumento de peso y la diabetes. Es una diferencia intrigante que vale la pena investigar más”, aclaró.

Igualmente, los investigadores señalaron que el consumo de chocolate de los participantes fue bajo en comparación con los promedios nacionales previamente registrados y que los hallazgos pueden no ser aplicables a individuos con un consumo muy alto de chocolate. El estudio fue financiado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

Qué implican los resultados del estudio

El chocolate amargo podría ser incluido dentro de las 5 porciones diarias de frutas y verduras que se aconsejan. La frecuencia de consumo debería ser consultada a un profesional de la salud según la situación de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con Infobae, el científico argentino César Fraga, profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires y profesor asociado e investigador del departamento de nutrición de la Universidad de California en Davis, Estados Unidos.

“Es un estudio serio y con un resultado interesante. Tiene las limitaciones propias de no ser un estudio especialmente diseñado para comprobar la hipótesis que el consumo de chocolate oscuro tiene un efecto sobre la diabetes y no lo tienen el chocolate con leche o el ´no consumo’”, afirmó.

A partir de los resultados, de acuerdo con Fraga -quien no participó en el estudio-, “la conclusión sería que se puede incorporar el chocolate como una parte de la porción diaria de frutas y vegetales que generalmente se recomienda. Si es chocolate amargo, es mejor”.

El chocolate oscuro tendía beneficios por su contenido de flavanoles, que son antioxidantes (Freepik)

“Al comparar, el chocolate o con chocolate con leche enfatiza en que la razón de los efectos positivos se hallaría asociada al contenido de flavanoles y no de otras sustancias. Este concepto refuerza que los flavanoles serían las sustancias responsables de los efectos no solo del chocolate sino del cacao en particular, como así de otras frutas y vegetales que contienen estos flavonoles”, resaltó.

Con respecto a las cantidades, el científico dijo que “no es lo mismo consumir 5 veces por semana una barra de chocolate que un cuadradito o una tableta. Yo hablaría de consumo moderado”.

En tanto, Florencia Aranguren, médica especializada en diabetes y miembro de la Sociedad Argentina de Diabetes, dijo a Infobae: “El nuevo estudio aporta pruebas sobre un beneficio del chocolate oscuro. Pero hay que diferenciar bien qué tipo de chocolate queremos consumir y leer las etiquetas antes”.

Es importante mirar el contenido de cada producto “porque existen chocolates oscuros que tienen azúcar, y no es conveniente consumirlo frecuentemente”.

También, aclaró, hay que evaluar qué otros alimentos forman parte de la alimentación diaria en cada persona. Debería ser un consumo moderado porque también podría contribuir al aumento del peso.