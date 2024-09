Qué es el asteroide 2024 PT5 y por qué se convertirá en una miniluna de la Tierra

El asteroide 2024 PT5 orbitará la Tierra entre el 29 de septiembre y el 25 de noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos objetos cercanos a la Tierra (NEO) siguen trayectorias que parecen una herradura alrededor de nuestro planeta. Cuando uno de estos objetos se acerca mucho a la Tierra y se mueve a baja velocidad, puede quedar temporalmente atrapado por la gravedad de la Tierra, lo cual los convierte en un segundo satélite que orbita alrededor del planeta.

Durante el tiempo que dura el fenómeno —horas, días o meses—, el objeto parece estar atado a la Tierra. Sin embargo, a pesar de esta captura temporal, no llega a dar una vuelta completa alrededor del planeta, por lo que no hace exactamente lo que la Luna. Por eso se le llama un evento de miniluna, y eso es lo que pronto sucederá con 2024 PT5, un pequeño asteroide recientemente detectado que está a punto de convertirse en un compañero fugaz de nuestro planeta, según afirmaron los científicos tras una investigación publicada en la revista Research Notes of the AAS.

Este asteroide, de apenas 10 metros de largo, fue descubierto el pasado 7 de agosto mediante el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS), un proyecto financiado por la NASA.

Según los cálculos de los astrónomos, entre el 29 de septiembre y el 25 de noviembre este cuerpo celeste realizará una única vuelta alrededor de la Tierra, según explicó el medio estadounidense The New York Times. Tras este período de dos meses, se liberará de la gravedad terrestre y continuará su trayectoria hacia el espacio exterior.

2024 PT5, de 10 metros de largo, fue descubierto el 7 de agosto por el sistema ATLAS

El fenómeno de las minilunas

El caso de 2024 PT5 no es único en la historia astronómica reciente. A diferencia de la Luna, que tiene una presencia constante y estable, las minilunas son efímeras y orbitan la Tierra solo por un corto periodo de tiempo antes de ser expulsadas nuevamente hacia el espacio. Estos cuerpos celestes, además de ser pequeños, suelen moverse rápidamente, lo que los hace difíciles de detectar y rastrear.

No siempre es fácil identificar correctamente una miniluna. A menudo, objetos artificiales como restos de cohetes o satélites en desuso son confundidos con asteroides naturales. Por ejemplo, la nave espacial Gaia, de la Agencia Espacial Europea, diseñada para cartografiar las estrellas, fue en su momento confundida con un asteroide, recordó The New York Times.

Sin embargo, en el caso de 2024 PT5 los astrónomos están seguros de que es un objeto natural. Según Raúl de la Fuente Marcos, astrónomo de la Universidad Complutense de Madrid y coautor del estudio, las observaciones del asteroide confirman que su origen es natural.

“Cada vez que se descubre un objeto con una órbita tan parecida a la de la Tierra, existe la posibilidad de que simplemente estemos recuperando basura espacial. Pero este asteroide es un objeto natural, de eso no hay duda”, el astrónomo a The New York Times.

Este tipo de eventos, aunque infrecuentes, son valiosos para los científicos, ya que les permiten estudiar de cerca los asteroides que orbitan la Tierra, algunos de los cuales eventualmente pueden impactar contra nuestro planeta.

Los astrónomos están seguros de que 2024 PT5 es un objeto natural, no basura espacial

El origen de 2024 PT5

Uno de los aspectos más fascinantes de 2024 PT5 es la posible historia de su origen. Según las observaciones de su trayectoria, algunos científicos sugieren que este pequeño asteroide podría ser un fragmento expulsado de la Luna, según The New York Times.

Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, planteó la hipótesis de que el 2024 PT5 tiene chances de ser producto de un golpe con la Luna, según el medio norteamericano.

Algunos investigadores proponen que el asteroide proviene del cinturón de Arjuna

No obstante, otros estudios apuntan a un origen diferente debido a su trayectoria. Investigadores como Carlos de la Fuente Marcos, también de la Universidad Complutense de Madrid, señaló que 2024 PT5 podría haber venido del cinturón de asteroides de Arjuna, una región del sistema solar que contiene asteroides con órbitas similares a la de la Tierra alrededor del Sol, según el medio científico Phys Org.

Los asteroides de este cinturón pueden, en ocasiones, acercarse lo suficiente a la Tierra para quedar atrapados temporalmente por su gravedad, como parece ser el caso de 2024 PT5.

Aunque su origen exacto aún no está completamente determinado, lo que está claro es que este pequeño asteroide será una miniluna para la Tierra.