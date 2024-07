El 22 de julio se convirtió en el día más caluroso en la historia de la Tierra

La ONU lanzó una alerta roja debido a los efectos adversos del calentamiento global.(AP Foto/Alejandro Granadillo, Archivo).

El lunes pasado se registró el día más caluroso en la historia moderna del planeta Tierra, batiendo un récord establecido el día anterior, según informó el servicio europeo de cambio climático Copernicus.

Los datos satelitales provisionales publicados indicaron que el lunes 22 fue 0,06 grados Celsius (0,1 grados Fahrenheit) más cálido que el domingo, reflejando un aumento significativo en las temperaturas globales.

En concreto, los datos preliminares de Copernicus indicaron que la temperatura media global del lunes fue de 17,15 grados Celsius (62,87 grados Fahrenheit). El récord anterior se había establecido hace apenas un año, cuando el 3 de julio de 2023 las temperaturas medias alcanzaron los 17 grados centígrados, según la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) confirmaba que la temperatura media del planeta había superado por primera vez la barrera de los 17 grados centígrados.

Durante el siglo pasado, la temperatura de la superficie global ha ido en aumento, excepto en una franja de la región en el Atlántico Norte subpolar que se está enfriando en general, conocida como "agujero de calentamiento". (NASA)

Los científicos del clima consideran que este último récord de temperaturas altas es atribuible al cambio climático provocado por el hombre, aunque el doctor Michael Mann, científico del clima de la Universidad de Pensilvania, explicó que es difícil hacer esta determinación debido a las limitaciones de los datos obtenidos de los anillos de los árboles, los corales y los núcleos de hielo.

Los registros de Copernicus datan de 1940, mientras que otras mediciones de los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido comenzaron en 1880. Al considerar estos datos junto con los anillos de los árboles y los núcleos de hielo, muchos científicos afirman que las temperaturas récord del año pasado fueron las más altas en unos 120.000 años. Ahora, los primeros seis meses de 2024 han superado esas cifras.

El aumento de la temperatura en las últimas décadas coincide con las proyecciones científicas de lo que ocurriría si los humanos continuaran quemando combustibles fósiles a un ritmo creciente. “Estamos en una época en la que los registros meteorológicos y climáticos a menudo superan nuestros niveles de tolerancia, lo que da como resultado pérdidas insuperables de vidas y medios de subsistencia”, precisó Roxy Mathew Koll, experta climática del Instituto Indio de Meteorología Tropical.

- Un activista durante una protesta para pedir la reducción de las emisiones de CO2. EFE/Gustavo Cuevas

En tanto, la científica climática de la Universidad de Cornell, Natalie Mahowald, subrayó en un correo electrónico que “las muertes por altas temperaturas muestran lo catastrófico que es no tomar medidas más enérgicas para reducir el CO₂″, principal gas responsable del efecto invernadero.

En sí, el efecto invernadero natural es bueno, ya que los gases retenidos en la atmósfera permiten que se desarrolle la vida. Pero a medida que se emiten más gases contaminantes, la atmósfera se engrosa con estos y el calor ya no se disipa como debiera, lo que genera un calentamiento global que hoy estamos experimentando en ascenso.

En la COP 15 de París, los 198 países que conforman las Naciones Unidas fijaron el objetivo de que el calentamiento mundial sea menor a 1,5 grados centígrados desde la era preindustrial. Pero ese parámetro está cada vez más lejos de alcanzarse, según los expertos en clima, ya que los países no han fijado metas más ambiciosas a pesar de meses de calor récord en el planeta.

Fotografía de archivo que muestra las nubes de humo saliendo de una fábrica de cemento cerca de Changshu, China. (EFE/QILAI SHEN)

Los expertos coinciden en que sin el cambio climático provocado por el hombre, los récords de temperaturas extremas no se batirían con tanta frecuencia como ha ocurrido en los últimos años. Christiana Figueres, ex jefa de negociaciones climáticas de la ONU, advirtió que “todos nos quemaremos y freiremos si el mundo no cambia de rumbo inmediatamente”, subrayando la necesidad de políticas nacionales específicas para posibilitar esa transformación.

“Es extraordinario que días tan cálidos hayan ocurrido en dos años consecutivos, especialmente cuando el calentamiento natural de El Niño en el Océano Pacífico central terminó a principios de este año”, señaló Daniel Swain, científico climático de la Universidad de California en Los Ángeles. “Esta es otra ilustración de cuánto se ha calentado el clima de la Tierra”, concluyó el especialista.

Este récord, ahora abatido este lunes, ya ha sido superado en 57 ocasiones. Es decir, desde 2023 van casi 60 veces que decimos “hoy fue el día más caluroso de la historia”.

Los jóvenes son una pieza importante para tomar conciencia del cambio climático mundial (EFE/Ángel Calvo)

“Lo que es realmente sorprendente es la gran diferencia entre la temperatura de los últimos 13 meses y los récords de temperatura anteriores”, señala el director de Copernicus, Carlo Bountempo.

“Ahora estamos en un territorio verdaderamente inexplorado y a medida que el clima sigue calentándose, es probable que veamos nuevos récords superados en los próximos meses y años”, adelantó el especialista.

El mundo experimenta por primera vez la vida a 1.5 grados Celsius. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según el reporte de Copernicus, las temperaturas globales máximas que se han registrado en 2023 y 2024 son “sustancialmente por encima” de las que se tuvo conocimiento en años anteriores, signo inequívoco de que el calentamiento global está golpeando duro. “El salto desde el récord de 2016 al de 2023/2024 es de aproximadamente 0,3 °C, lo que pone de relieve cuán sustancial es el calor de 2023 y 2024″, señala el reporte.

Incluso, concluyó que no es raro que en 2023 y 2024 el día más caluroso se haya registrado en julio, ya que la temperatura media global tiende a alcanzar su pico anual entre finales de junio y principios de agosto, coincidiendo con el verano del hemisferio norte. “Esto se debe a que los patrones estacionales del hemisferio norte influyen en las temperaturas globales generales”, finalizaron.