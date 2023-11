Cómo la innovación ayudará a resolver el cambio climático: lo que hay que saber antes de la COP-28

El devastador monzón en India muestra los efectos del cambio climático y la mala planificación (AP Photo/Piyush Nagpal)

Entre incendios forestales, inundaciones y otros desastres, el cambio climático aparece en las noticias casi todos los días. Y recibirá aún más atención a finales de este mes a medida que nos acerquemos a la COP, la reunión global anual de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.

Espero que se lleven un mensaje positivo de la COP, porque hay más razones para tener esperanza de las que mucha gente cree, y no se trata sólo de que las fuentes de energía renovables como la eólica y la solar se estén volviendo más baratas. Y no es sólo porque muchas de las medidas ya adoptadas para reducir las emisiones de carbono estén funcionando: las emisiones de carbono procedentes de los combustibles fósiles probablemente alcanzarán su punto máximo en 2025.

Lo principal que me hace optimista es toda la innovación que estoy viendo. Como alguien que ha estado financiando soluciones climáticas durante años, puedo aprender de científicos ingeniosos que están trabajando en ideas que ayudarán al mundo a resolver el cambio climático. Y su trabajo me hace confiar en que la innovación ayudará al mundo a encaminarse hacia el cumplimiento de sus objetivos climáticos.

Bill Gates visitó Wyoming en mayo para visitar el sitio de la planta Natrium, que se espera que sea la instalación nuclear más avanzada del mundo cuando se inaugure (Bill Gates Notes)

Algunas personas se muestran escépticas cuando un experto en tecnología como yo dice que la innovación es la respuesta. Y es cierto que nuevas herramientas no son lo único que necesitamos. Pero no resolveremos el problema climático sin ellos.

Hay dos razones para esto. Primero, necesitamos eliminar las emisiones de todos los sectores de la economía. Aunque algunos cambios de comportamiento ayudarán, el mundo no puede alcanzar sus objetivos de cero emisiones sin inventar nuevas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, la producción de hormigón y acero por sí sola representa alrededor del 10 por ciento de los gases de efecto invernadero anuales del mundo, pero en este momento no tenemos formas prácticas de producir ninguno de los dos sin liberar dióxido de carbono.

La segunda razón es que, en un mundo con recursos limitados, las innovaciones nos permiten magnificar el impacto de nuestros esfuerzos. Consideremos lo que ha sucedido en la salud pública durante las últimas dos décadas: hemos reducido a la mitad el número de niños que mueren antes de cumplir cinco años.

Distintas iniciativas en África alientan el cambio de paradigma climático (Bill Gates Blog)

Si bien es cierto que la financiación sanitaria mundial aumentó, esa no es la única razón del cambio dramático. También se debe a que los avances en ciencia y políticas redujeron el costo de las vacunas e hicieron posible inmunizar a muchos más niños, y a que el mundo gastó sus limitados recursos en las formas más efectivas de salvar vidas.

La innovación hará algo similar con el cambio climático. No podríamos resolver el problema climático con la tecnología existente incluso si tuviéramos recursos ilimitados y, por supuesto, no tenemos recursos ilimitados. Por lo tanto, debemos ser lo más rigurosos posible a la hora de hacer el mayor bien posible con la financiación disponible. En mi opinión, eso se reduce a inventar y desplegar nuevas formas de reducir las emisiones y ayudar a las personas a sobrevivir y prosperar en un mundo en calentamiento.

Actualmente, estoy financiando trabajos en ambas áreas: la primera a través de mi empresa Breakthrough Energy y la segunda a través de la Fundación Gates.

Nuevas formas de reducir las emisiones de carbono

Científicos logran transformar el dióxido de carbono en productos aprovechables y limpios (EFE/ J.L.Cereijido)

Los automóviles y las centrales eléctricas reciben la mayor atención, pero las emisiones provienen de muchas actividades humanas diferentes.

Para darle una idea de cuánta innovación se está produciendo, estos son solo algunos de los esfuerzos de bajas o cero emisiones que me entusiasman en cada porción del pastel. La empresa Breakthrough Energy financia la mayoría de estas empresas, pero hay muchas otras en las que no estoy involucrado y que también están haciendo un trabajo prometedor.

Manufactura: El cemento y el acero son dos de las mayores fuentes de emisiones en esta categoría. Boston Metal está en camino de fabricar acero con electricidad (que puede generarse sin emisiones) en lugar de carbón. CarbonCure y Ecocem han desarrollado procesos bajos en carbono para fabricar cemento, y Brimstone tiene una manera de hacerlo eliminando al mismo tiempo el carbono del aire.

Electricidad: A principios de este año visité Kemmerer, Wyoming, para ver el futuro emplazamiento de la central nuclear de próxima generación que TerraPower está construyendo allí. Aportará 1.600 puestos de trabajo en la construcción y 250 puestos de trabajo permanentes a la economía local, será mucho más seguro y producirá muchos menos residuos que los diseños convencionales. Además, varias empresas, incluida Commonwealth Fusion, están desarrollando formas de generar energía limpia presionando átomos en lugar de separarlos. Y como mencioné anteriormente, el costo de las energías renovables como la eólica y la solar sigue bajando.

Un joven paquistaní bebe agua de una fuente en Peshawar (Pakistán) . EFE/ Jagadeesh Nv

Agricultura: Necesitamos reducir las emisiones relacionadas con la agricultura y ayudar a los agricultores a cultivar más alimentos en un clima más cálido. Para reducir las emisiones, debemos reemplazar los fertilizantes sintéticos que liberan óxido nitroso, un gas de efecto invernadero, cuando los microbios del suelo lo descomponen. Pivot Bio ha modificado microbios genéticamente para proporcionar a las plantas el nitrógeno que necesitan sin el exceso de gases de efecto invernadero que producen las alternativas sintéticas. Savor Foods está trabajando en un proceso para crear grasas a partir de dióxido de carbono e hidrógeno que reemplazarían las grasas a base de carne, y C16 Biosciences está utilizando la fermentación para crear una alternativa al aceite de palma natural.

Transporte: Uno de los problemas de los vehículos eléctricos ha sido su autonomía limitada, pero la autonomía está mejorando rápidamente. En 2025, la empresa Our Next Energy producirá una batería que podrá hacer funcionar un vehículo eléctrico durante 600 millas. También hay avances en los autobuses eléctricos: China es líder tanto en su fabricación como en su uso. En 2020, alrededor del 60 por ciento de todos los autobuses del país funcionaban con electricidad, según cifras del gobierno. En el transporte marítimo, Fleet Zero está haciendo con los barcos lo que otras empresas han hecho con los vehículos eléctricos: demostrar que es posible alimentarlos con baterías en lugar de combustibles fósiles. Y en la aviación, un estudio reciente de Google, American Airlines y Breakthrough Energy sugiere que las emisiones de estelas podrían reducirse a la mitad si los aviones de pasajeros hicieran pequeños ajustes en sus rutas y volaran sólo unos miles de pies más bajo.

Edificios: Los edificios desperdician mucha energía: debido a ventanas ineficientes y huecos en lo que se conoce como envolvente del edificio, hasta el 40% del aire calentado o enfriado se escapa del edificio típico. Si podemos reducir esa cifra, los edificios necesitarán menos calefacción y refrigeración, lo que reducirá sustancialmente nuestras emisiones. Aeroseal ha desarrollado un polímero que puede sellar conductos y otras grietas; más de un cuarto de millón de edificios en EE.UU. y Canadá ya están utilizando su producto. Otra empresa, Luxwall, ha desarrollado una ventana que es muchas veces más eficiente que las ventanas de un solo panel utilizadas en la mayoría de los edificios. Y a diferencia de las ventanas de doble panel, es lo suficientemente delgada como para reemplazar el vidrio de un solo panel sin tener que reconstruir el marco.

Nuevas formas de ayudar a las personas de los países pobres a prosperar

La joven activista climática Artemisa Xakriabá, que ha visibilizado la lucha de los brasileños por cuidar los recursos propios en todo el mundo, posa durante la entrevista con EFE en la que ha explicado que los pueblos indígenas son los que se llevan "la peor parte" del cambio climático. (EFE/ Toni Albir)

En las conversaciones sobre ayudar a las personas de los países pobres a adaptarse a un mundo más cálido, la salud y el desarrollo no suelen mencionarse. Pero deberían hacerlo. Están inextricablemente vinculados.

Por ejemplo, las inundaciones y otros tipos de clima extremo están obstaculizando las campañas de vacunación. Se espera que el calor extremo aumente la incidencia de nacimientos prematuros y muertes fetales, porque las mujeres embarazadas son particularmente vulnerables a tales condiciones. Y en un clima más cálido, los mosquitos se trasladarán a nuevas regiones que no están preparadas para las enfermedades que transmiten, lo que podría causar un aumento del 10 por ciento en las muertes anuales por malaria para 2030.

Pero el mejor ejemplo de la conexión entre salud y clima es la nutrición. Cada año, al menos 250.000 niños mueren porque están desnutridos (algunas estimaciones sitúan la cifra en más de diez veces más) y millones de otros sufren retraso en el crecimiento, lo que significa que no se están desarrollando plenamente física o cognitivamente. Una de las razones de estas terribles cifras probablemente no sea sorprendente: a menudo no hay suficientes alimentos nutritivos disponibles. Entonces, para resolver la desnutrición, los agricultores de los países pobres deben poder cultivar más alimentos que tengan los nutrientes que necesitan los niños.

Un hombre se refresca con agua de una fuente pública en el centro de Berlín (Alemania), en una fotografía de archivo. (EFE/Filip Singer)

Ayudarlos a lograrlo ha sido una parte clave de la estrategia de la Fundación Gates durante más de una década, pero desafortunadamente, se volverá más difícil en los próximos años porque las olas de calor y otros efectos del cambio climático reducirán el rendimiento de los cultivos en los países pobres. Un estudio encontró que para 2030, la desnutrición podría cobrar la vida de 95.000 niños más cada año.

Incluso sin las complicaciones del cambio climático, cultivar más alimentos no es suficiente para resolver el problema, porque hay otra razón por la que los niños están desnutridos: a menudo no tienen las bacterias adecuadas en su sistema digestivo (lo que se conoce como microbioma intestinal) para convertir los alimentos que consumen en los nutrientes que necesitan. En otras palabras, para salvar vidas infantiles, los agricultores necesitan cultivar más alimentos y los científicos deben resolver el problema del microbioma intestinal.

Y, en términos más generales, el clima y la salud van de la mano. Cuando el mundo califica su progreso, el cuadro de mando no debería ser un cuadro de mando de emisiones o un cuadro de mando de adaptación: debería ser un cuadro de mando de desarrollo humano.

Este 2023 probablemente será el más caluroso registrado en la historia (Imagen ilustrativa Infobae)

Todo debate sobre la asignación de recursos escasos para el clima y la salud debería comenzar con la pregunta: “¿Cuál es el mejor uso de este dinero para salvar y mejorar la mayor cantidad de vidas?” Después de todo, nadie estaría mejor en un mundo con menos emisiones pero con más enfermedades, hambre y muerte.

Por más urgente que sea el problema climático, no podemos olvidar que la gente también está muriendo por enfermedades infecciosas y desnutrición. No deberíamos darles la espalda. Sus vidas son tan valiosas como las de los nietos para quienes queremos preservar el clima.

Es por eso que el mundo debería tener dos prioridades para ayudar a los países de bajos ingresos a adaptarse al cambio climático. Una es ayudar a los agricultores de allí a producir más cultivos y ganado para que puedan aumentar sus ingresos y todos los niños puedan obtener los nutrientes que necesitan. Ningún otro esfuerzo de adaptación tendrá mayor impacto. La otra prioridad debería ser continuar el progreso del mundo para reducir su peor inequidad (la salud) y sacar a las personas de la pobreza extrema.

Nuevas variedades de yuca (un cultivo básico en Kenia y muchos otros países) están ayudando a agricultores como este en Kenia a producir más alimentos incluso cuando el clima se vuelve más cálido. (Bill Gates Blog)

Empecemos por los cultivos mejorados. Investigadores africanos han desarrollado una nueva generación de variedades de yuca de alto rendimiento y resistentes a enfermedades. Otros científicos han mejorado y liberado 160 variedades de maíz tolerantes a la sequía y resistentes a las enfermedades. En Zimbabwe, los agricultores que plantaron una de estas variedades cosecharon suficiente maíz extra para alimentar a sus familias durante nueve meses. Y en California, los investigadores están utilizando inteligencia artificial y modelos 3D de cultivos para ayudar a los mejoradores a desarrollar semillas que crecerán bien en climas más cálidos y secos.

Muchos pequeños agricultores dependen tanto del ganado como de los cultivos, ya que son una fuente crucial de ingresos y nutrición para 750 millones de personas en los países pobres. Investigadores en Kenia y Escocia están identificando los rasgos genéticos que ayudan a algunos pollos a resistir el calor y las enfermedades, y luego introduciendo esos rasgos en razas de aves de corral apreciadas por sus altos niveles de producción de carne y huevos. Y en Bangladesh, los piscicultores están utilizando rohu genéticamente mejorado, una especie autóctona de carpa, que crece entre un 20 y un 30 por ciento más rápido que lo que la mayoría de los productores cultivan actualmente. El objetivo es mejorar constantemente la tasa de crecimiento de sus peces entre un cinco y un diez por ciento cada dos años.

Los agricultores no sólo necesitan nuevas semillas y cultivos, también necesitan información actualizada. Un proyecto alienta a los agricultores de África Oriental a suscribirse a textos que contienen consejos sobre agricultura climáticamente inteligente, incluyendo, eventualmente, si podría venir un enjambre de langostas. Otro esfuerzo ocurre en Kenia y permite a los agricultores usar sus teléfonos para comprar semillas y fertilizantes, obtener asesoramiento técnico, solicitar crédito y seguros de cosechas, y más. Ya cuenta con 1,4 millones de suscriptores.

Sube la preocupación por el cambio climático en el mundo (Valdemaras D./Pexels)

Aunque la inteligencia artificial por sí sola no resolverá el problema de la desnutrición, acelerará el progreso en todas estas áreas. Los científicos agrícolas lo están utilizando para crear mejores semillas. En Tanzania, un informático está desarrollando un chatbot suajili impulsado por inteligencia artificial que ayudará a los pequeños agricultores a detectar enfermedades de los cultivos de forma rápida y sencilla. Un proyecto en Uganda está estudiando el uso de ChatGPT para brindar a los pequeños agricultores asesoramiento agrícola preciso sobre una amplia gama de cultivos. Y en Ghana, la IA ayudará a enseñar a los agricultores prácticas climáticamente inteligentes como la diversificación de cultivos.

En el frente de la salud, los avances científicos están llegando más rápido que nunca. Armados con los últimos conocimientos sobre el microbioma intestinal, los médicos ahora recomiendan un probiótico para los bebés que les ayuda a absorber los nutrientes de la leche materna. Los investigadores también están aprendiendo cómo los microbiomas de los bebés varían según la geografía (los niños en la India necesitan un probiótico diferente al de los nacidos en los Estados Unidos) y están utilizando este conocimiento para perfeccionar sus enfoques.

También hay avances en otros campos. Los modelos de IA están acelerando la búsqueda de nuevos medicamentos y vacunas al ayudar a los investigadores a concentrarse en los enfoques que tienen más probabilidades de funcionar y descartar los que no. Los avances en la edición de genes están creando nuevas herramientas para combatir enfermedades a medida que aumentan las temperaturas. En Djibouti, por ejemplo, científicos y funcionarios gubernamentales están trabajando juntos para utilizar la edición genética para deshacerse de un tipo mortal de mosquito que recientemente se ha trasladado a las zonas urbanas del país.

Fotografía de archivo de mosquitos Aedes aegypti, transmisores de dengue. (EFE/How Hwee Young)

Por supuesto, creo que la salud y el desarrollo deberían ser prioridades incluso si no tuvieran nada que ver con el cambio climático. Pero tienen mucho que ver con eso. Las personas en los países pobres estarán en mejores condiciones para sobrevivir a un clima cada vez más cálido si gozan de buena salud y tienen una base financiera sólida. Y a medida que las economías de los países crezcan, podrán permitirse soluciones de energía limpia que llevarán al mundo a emisiones netas cero. La energía limpia sólo alcanzará la escala que necesitamos si su precio baja y si los ingresos aumentan. De lo contrario, los países quedarán atrapados en deudas o dependerán del dinero de ayuda limitado e impredecible que fluye de los países ricos.

Ahora bien, existen otras estrategias de adaptación que deberían utilizarse en todo el mundo; por ejemplo, los países necesitan reforzar sus defensas contra el aumento del nivel del mar. También necesitan sistemas de alerta temprana más sólidos: los incendios en Maui y las inundaciones en Libia habrían matado a menos personas si se hubieran implementado sistemas de alerta.

Pero al mantener los esfuerzos para mejorar la salud y el desarrollo del mundo, aseguraremos que el progreso en materia de cambio climático tenga el mayor impacto posible para el bienestar humano. No sólo mantendremos el planeta habitable: lo convertiremos en un lugar mejor para vivir.

* Bill Gates es tecnólogo, líder empresarial y filántropo, es el fundador de Microsoft y actualmente copreside la Fundación Bill y Melinda Gates. Este artículo fue publicado originalmente en “Gates Notes. The Blog of Bill Gates”.