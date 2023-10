Las tres lecciones para el bienestar emocional que enseñan los agujeros negros

El agujero negro es definido por una región en el espacio que absorbe todo lo que lo rodea debido a su campo de gravedad (IA Infobae)

Los agujeros negros son parte del campo de estudio de la física y la astronomía, sin embargo, aunque parezca increíble, dejan enseñanzas para la vida diaria. En ese sentido, una destacada astrofísica señalaque no todo es malo con respecto a estos cuerpos del espacio.

La profesora de Astronomía y Física de la Universidad de Yale Priyamvada Natarajan explicó tres aspectos claves sobre el bienestar de las personas vinculados a la astronomía en una entrevista con la doctora en física Regina Barber de la Universidad Estatal de Washington para la National Public Radio (NPR) de EEUU, una organización sin fines de lucro que nuclea a más de mil estaciones de radiodifusión del país.

1. Nunca dejes que nadie te limite

En 1915 Albert Einstein presentó ante el mundo la Teoría de la Relatividad, que sacudió los cimientos de la ciencia al establecer una relación directa entre la masa y su influencia en el espacio circundante. Esta idea, sin embargo, no es tan sencilla como suena. La teoría se compone de diez ecuaciones interrelacionadas, candidatas a desafiar incluso a las mentes más brillantes debido a su intricada estructura matemática. El físico alemán se dio cuenta de que al intentar describir cómo una masa determinada distorsiona una sección específica del espacio, sería arduo hallar respuestas exactas. Presumía que la mayoría de las soluciones serían aproximaciones vagas y no precisas.

Albert Einstein presentó en 1915 su teoría general de la relatividad que dice que cuanto más masivo es algo, más altera el espacio a su alrededor (Bettmann archive)

Sin embargo, meses después, Karl Schwarzschild presentó la primera solución de cómo la masa crea esa fuerza gravitacional. “Entonces, en realidad es la forma del espacio alrededor de una masa compacta, como una masa puntual, una masa compacta y realmente concentrada. Y esa es la solución del agujero negro”, explicó Natarajan.

Esto sorprendió bastante a Einstein, que estaba seguro que nadie encontraría una solución ante lo que él había planteado, sin embargo, ahí apareció el físico Schwarzschild para no rendirse y ampliar el conocimiento acerca de este valioso tema.

Es decir, esta experiencia enseña que si alguien te dice que no puedes hacerlo no te dejes llevar por ese comentario porque nadie debe ponerte límites en la vida. Primero, debes intentarlo y si no lo logras, lo vuelves a hacer hasta que alcances tu objetivo.

A menudo, las personas con baja confianza y seguridad dependen de la aprobación de los demás para sentirse bien con ellos. Es por esa razón que evitan asumir riesgos por temor a fracasar, según un artículo de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Los agujeros negros nos enseñan a desafiar límites y evitar emitir juicios apresurados sobre los demás (Europa Press)

2. No juzgar a las personas

Los agujeros negros se han ganado una mala fama de devorar todo lo que pasa por su camino. Por esa razón, son temidos por los astronautas, ya que se crean que una vez entran a ese espacio ya no vuelve a salir nunca más. Sin embargo, Natarajan asegura que estos son fabulosos, debido a que “pueden controlar el ritmo de formación de estrellas dentro de esas galaxias”.

Si esta lección la trasladamos a la vida real, las personas siempre juzgan a los demás por su apariencia y solo llevándose por los comentarios de otros. Etiquetar a alguien de forma negativa surge muchas veces como resultado de la necesidad del ser humano para tomar decisiones rápidas, según reveló Gordon Allport en su libro The Nature of Prejudice.

Según la interpretación de Narajan y Priyamvada, lo recomendable es evitar emitir juicios de valor antes de tiempo.

3. Continúa trabajando y no te preocupes si alguien te observa

Si bien el universo tiene una antiguedad de más de 13.800 millones de años, un agujero negro se captó por primera vez en 2019. No obstante, los agujeros negros cumplen una función, pese a que nadie los había observado por mucho tiempo.

Si algo te hace feliz, continúa haciéndolo y que no te importe la opinión de los demás (IA Infobae)

En ese sentido, Natarajan menciona que “el hecho de que no te vean no significa que no estés allí o que no estés desempeñando un papel muy importante”. A la vez, Barber complementa al decir que “la próxima vez que te sientas mal contigo mismo, recuerda: en algún lugar hay un agujero negro que está dando forma a una galaxia o simplemente haciendo lo suyo y sin importarle si alguien puede verlo”.

En este tercer punto, las dos científicas interpretan que si todavía no has sido reconocido o halagado por el trabajo que haces, no te preocupes porque tú sigues cumpliendo con un buen papel en silencio. Persevera por el mismo camino y pronto llegarán todas las recompensas.

Pertenecer a un grupo social y ser aceptado por los demás resultaba fundamental para la supervivencia. Este panorama no ha cambiado con el paso del tiempo. Aunque, en ese marco, la importancia de una buena autoestima permite confiar más en ti mismo, por lo que tendrás mayor seguridad con respecto a la toma de decisión, según Scientific Reports.

