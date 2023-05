Hallaron pruebas de la posible convivencia entre los humanos y los neandertales hace 54 mil años

Los investigadores hallaron muestras de una de las puntas de flecha neronianas en la cueva Mandrin

Grotte Mandrin no es una cueva extensa, es solo un saliente profunda en el sur de Francia que brinda protección. Pero el refugio ubicado dentro de un afloramiento rocoso tiene amplias vistas sobre un valle del Ródano que alguna vez estuvo repleto de ciervos, bisontes y caballos. Asimismo, los neandertales encontraron el lugar lo suficientemente atractivo como para afincarse, al menos estacionalmente, durante decenas de miles de años. No fueron las únicas especies que se mudaron allí.

Un molar roto y puntas de piedra sugieren que los primeros humanos conocidos de Europa pueden haber vivido en el mismo lugar hace 54 mil años, alternando posteriormente la ocupación con los neandertales durante miles de años de prehistoria europea.

Estos hallazgos, publicada en PLOS One, han convertido a Grotte Mandrin en el epicentro de una nueva teoría que podría escribir otros capítulos en la historia de cómo los humanos habitaron Europa y qué significó su llegada para los habitantes neandertales del continente. Esta nueva versión sugiere que los humanos modernos colonizaron Europa en tres oleadas distintas de migración desde el Cercano Oriente, interactuando con los neandertales de manera intermitente durante miles de años mientras intentaban establecerse.

Las sofisticadas herramientas de piedra encontradas en Francia fueron producidas mediante métodos técnicos sistemáticos tan similares a los observados entre los Homo sapiens en el Líbano que es posible que provengan de la misma cultura.

Las comparaciones de miles de herramientas y un diente humano indican que las migraciones humanas desde el Cercano Oriente comenzaron unos 10.000 años antes de lo que se pensaba. Y debido a que las tecnologías de herramientas pasaron por tres fases muy similares en cada región, se puede pensar que se extendieron desde el Cercano Oriente a Europa durante tres oleadas distintas de migración. Fue solo después de la tercera ola, hace unos 45.000 a 42.000 años, que los neandertales comenzaron a desaparecer.

La cueva Mandrin es un refugio rocoso en el sur de Francia que fue ocupado por humanos y neandertales durante miles de años

Todo este tiempo Homo sapiens estuvo allí y simplemente no lo vimos, porque los restos humanos son absolutamente raros. Entonces, no pudimos dibujar realmente la historia real de lo que sucedió en ese proceso de migraciones e interacciones entre el Homo sapiens y los neandertales. Lo que propongo en esta investigación es predictivo, no es una demostración definitiva. Los estudios futuros determinarán si esas predicciones son correctas.

Desde que comenzaron las excavaciones en 1990, las capas arqueológicas fechadas de Grotte Mandrin han producido un registro intrigante de la ocupación neandertal del sitio durante más de 80.000 años. El refugio rocoso ha permitido el hallazgo de muchas herramientas y nueve dientes de al menos siete individuos. Si bien la mayoría de ellos son de apariencia neandertal, un molar de 54.000 años parece ser claramente humano.

Eso es sorprendente, ya que antes de que se describiera ese diente en 2022, la evidencia más antigua ampliamente aceptada de humanos modernos en Europa fueron fragmentos de dientes y huesos de una cueva búlgara llamada Bacho Kiro, que arrojó ADN humano que data de hace unos 45.000 años. No todos están completamente convencidos de que el diente de Grotte Mandrin sea definitivamente humano, en lugar de quizás un diente de neandertal joven de forma inusual.

Pero el diente también pertenece a la breve capa en el tiempo, hace unos 54.000 años, que contiene sofisticadas herramientas de piedra, llamadas neronianas, muy diferentes de las típicas neandertales que se encuentran en las capas circundantes, tanto más antiguas como más jóvenes. La naturaleza de las herramientas y su producción sistemática presenta una línea de evidencia completamente separada del diente que también apunta a su origen humano.

También encontraron un molar humano de 54.000 años de antigüedad que demostraría la presencia de Homo sapiens en Europa mucho antes de lo que se pensaba (Reuters)

Las pequeñas y sofisticadas puntas de pedernal no se parecen a nada más conocido durante esta época en Europa. Muestran un desarrollo técnico estandarizado, a diferencia de las herramientas neandertales, que tienden a ser más únicas que uniformes. En un estudio de 2023, usamos pedernal local para crear réplicas de varios puntos y probamos su efectividad usándolos en cabras muertas. Descubrimos que los más pequeños solo resultaron útiles cuando se lanzaron con la velocidad de un arco y una flecha, aunque la próxima evidencia del tiro con arco europeo no aparece hasta 40.000 años después.

Sin evidencia previa de humanos en Francia en esta fecha, algunos habían teorizado que la población neandertal de la región podría haber incluido un grupo único que se adaptó para producir estos implementos sofisticados. Pero en el Museo Peabody de la Universidad de Harvard, encontramos un tesoro de artefactos antiguos de Ksar Akil, Líbano, un sitio paleolítico clave a unas pocas millas de Beirut, que nos llevó a una conclusión muy diferente.

Se puede leer un pedernal como si se pudiera leer un libro. No es simplemente el producto final, sino que se pueden ver las fases técnicas de producción. Cuando abrí esas cajas, tuve una sorpresa muy grande: era el mismo proceso técnico. Todas las etapas de fabricación fueron las mismas que en Grotte Mandrin.

Hay innumerables formas de destacar el pedernal y las probabilidades de que dos grupos no relacionados utilizaran exactamente el mismo sistema de pasos y técnicas son extremadamente bajas. Es algo casi imposible a menos que sean las mismas personas. Me quedó muy claro que me enfrentaba a las mismas poblaciones y la misma cultura.

El conjunto de herramientas líticas neronianas encontradas fueron elaboradas con un estilo sofisticado y similar al de los humanos del Medio Oriente, lo que según Slimak evidencian las migraciones e interacciones entre humanos y neandertales en Europa en épocas anteriores a las documentadas hasta hoy

Si los conjuntos de herramientas de áreas separadas por casi 3.000 kilómetros realmente evidencian las primeras migraciones humanas a Europa, la evolución posterior de la fabricación de herramientas en las mismas regiones dispares es también evidencia de una segunda ola de migración.

En Ksar Akil, miles de pedernales más jóvenes, conocidos como cuchillas con respaldo, muestran el mismo extraño parecido con otra tradición de herramientas vista desde Borgoña hasta España, llamada Chatelperronian. La industria de Chatelperronian a menudo (aunque no unánimemente) se considera neandertal, un nivel de avance técnico que muestra que los neandertales fueron influenciados por los humanos que comenzaban a aparecer en Europa. Pero que se correlaciona tan estrechamente con la tecnología humana del Cercano Oriente que probablemente también sea obra de humanos, aquellos que emigraron a Europa en una segunda ola.

Si las tecnologías de herramientas en evolución, que se reflejan entre sí en Europa y el Cercano Oriente, evidencian una segunda ola de migración humana, la idea podría tener implicaciones para las teorías sobre cómo los neandertales se adaptaron a la llegada de los humanos.

Habrían existido tres oleadas de migración humana desde el Mediterráneo oriental a Europa occidental entre 55.000 y 42.000 años atrás, según la teoría propuesta por el arqueólogo Ludovic Slimak (Philipp Gunz, MPI EVA Leipzig/Handout vía REUTERS)

La forma en que entendemos a los últimos neandertales es que se adaptaron a una forma de vida muy diferente antes de su desaparición. Pero si no lo hicieron y aceptaron los cambios con industrias de transición como la chatelperroniana, ¿podría eso sugerir nuevas razones por las que no sobrevivieron junto a los humanos?.

Ludovic Slimak es arqueólogo, antropólogo cultural y filósofo. Es director del proyecto Grotte Mandrin. Dirigió durante 30 años misiones arqueológicas desde el Círculo Polar Ártico hasta el cuerno de África. Trabaja en el Centro de Antropología Biológica y Genómica de la Universidad de Toulouse III, en Francia.

