Cómo mantener la rutina de ejercicios durante un viaje

Chris Muir sabe de fitness. Como cofundador de Caliber, un programa de acondicionamiento físico basado en la ciencia, el residente de la ciudad de Nueva York de 39 años ha entrenado a cientos de clientes para transformar sus cuerpos y ha creado una aplicación que permite que más personas aprendan a ponerse en forma. Él dice que se trata de desarrollar una rutina y rastrear pequeñas victorias en el camino.

“Una de las cosas que animamos a muchos clientes a hacer es dejar de pensar demasiado en la escala y ver su fortaleza general como una imagen más amplia. Lo gamificamos, para que puedan ver los datos cada semana y puedan ver exactamente cómo están progresando “, dice Muir, comparándolo con la forma en que Credit Karma puede rastrear el puntaje de crédito de un usuario.

Pero esa rutina no tiene que ser arrojada por la ventana en vacaciones, a pesar de todas las tentaciones de un decadente desayuno buffet o un bar junto a la piscina. Cuando Muir viaja, vuela Cathay Pacific cuando puede, llamándola su aerolínea de origen, ya que proviene de Hong Kong. Bloomberg habló con él sobre las mejores maneras de mantenerse en forma mientras viaja.

No dejes este artículo fuera de tu maleta

Una de las cosas que aconsejo para los clientes que viajan mucho es comprar bandas de resistencia ajustables. Estos son muy pequeños, portátiles y caben dentro de una mochila o una maleta. Son baratos, alrededor de 30 dólares, y le permiten aproximarse a muchos de los ejercicios que haría en un gimnasio: una sentadilla, una fila o una prensa de hombros se pueden hacer con bandas de resistencia en su habitación de hotel. Puedes aumentar el nivel de resistencia de la misma manera que podrías hacerlo en un gimnasio. Si no tienes miedo de recibir miradas extrañas en el aeropuerto durante un largo retraso, puedes encontrar un rincón tranquilo y hacer ejercicio. Siempre te sentirás mejor una vez que hayas estado activo.

Complementar la dieta

Tiendo a empacar un poco de proteína en polvo conmigo cuando viajo porque especialmente en los vuelos, a menudo estás más limitado cuando se trata de tu dieta. Es posible que no tenga las opciones para comer exactamente lo que desea. Me permite complementar fácilmente alrededor de los bordes. Me encanta Optimum Nutrition. Ha sido mi opción durante muchos años.

En suplementos o de manera natural, las proteínas son básicas en la alimentación del deportista (Shutterstock)

Diseñe estrategias para el desayuno buffet de su hotel

He estado haciendo ayuno intermitente durante años, así que normalmente no desayuno. Pero en términos de algo como un buffet de hotel, el orden en el que comes tu comida puede importar mucho. Entonces, en lugar de comer algo como panqueques primero y pasar a otra cosa, comience con proteínas como huevos, tocino o carne si come carne. Por lo tanto, se llenará más rápido de la proteína de lo que lo haría si comenzara con un alimento rico en carbohidratos como panqueques o tostadas francesas. No tendrás que ejercer fuerza de voluntad adicional y no tendrás tanta hambre.

Cómo beber mientras se trata de mantenerse en forma

Si sabes que vas a beber alcohol, lo cual haré cuando esté de vacaciones, simplemente planifica tu dieta en torno a él. Es posible que no tome las mejores decisiones dietéticas después de beber, así que tenga sus proteínas y verduras más temprano en el día, de modo que cuando beba, ya tenga sus necesidades nutricionales atendidas. Obviamente, la cerveza ligera tiene menos calorías, y las bebidas mezcladas pueden ser súper azucaradas. Tiendo a mantenerme alejado de ellos, pero me gusta un Manhattan.

Echa un vistazo a lo que hay en el gimnasio de tu hotel antes de viajar

Es algo que nuestros entrenadores hacen rutinariamente para nuestros clientes. Investigarán para averiguar si el hotel tiene un gimnasio y, de ser así, qué equipo hay. A menos que se hospede en un hotel de cinco estrellas o boutique, los gimnasios tienden a tener máquinas multiusos donde puede hacer ejercicio o, a veces, usar mancuernas y un banco. Puede hacer muchos ejercicios con una configuración básica, o simplemente con su peso corporal si no tiene un gimnasio de hotel. Flexiones, sentadillas aéreas, largos, abdominales. Incluso puede usar muebles en ciertos contextos, como hacer inmersiones en un sofá.

Importante averiguar si el hotel tiene un gimnasio y, de ser así, qué equipo hay.

No subestimes la importancia de una buena noche de sueño

Tomo melatonina si viajo, así como ZMA [acetato de zinc y magnesio]. Muchas personas tienden a ser deficientes en magnesio, y es muy importante para dormir. Pero la mejor manera de combatir el jet lag es comenzar a correr desde el primer día. No duermo la siesta. Si no se ajusta a la zona horaria inicialmente, puede durar varios días.

