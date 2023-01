Por qué la risa es contagiosa y qué beneficios brinda a la salud

Al igual que llorar, masticar, respirar o caminar, la risa es un comportamiento rítmico que es un mecanismo de liberación para el cuerpo (Getty Images)

Científicos europeos hallaron evidencias sobre el poder contagioso de la risa: nuestro cerebro sería particularmente sociable, ya que gatilla una sonrisa como respuesta a la primera carcajada que percibe.

“La risa es un fenómeno social”, afirmó Sophie Scott, neurocientífica del University College de Londres, que lleva más de dos décadas estudiando la risa y otras reacciones humanas.

Scott es coautora de un estudio que demuestra cómo el cerebro responde al sonido de la risa preparando los músculos faciales para unirse a ella, sentando las bases para que se contagie de persona a persona.

En diálogo con The Washington Post, la especialista aseveró: “La risa contagiosa demuestra afecto y afiliación. Incluso estar en presencia de personas de las que esperamos que sean graciosas cebará la risa en nuestro interior”.

Reír es saludable

Contagiarnos de risa ayuda a entender el poder real de una carcajada (REUTERS)

Los científicos aún no han encontrado definitivamente un hueso de la risa, pero están revelando matices sobre el impulso de reír. Las respuestas psicológicas y fisiológicas positivas de la risa incluyen la disminución de los síntomas de depresión y ansiedad, el aumento de la sensación de relajación, la mejora de la salud cardiovascular, la liberación de endorfinas que mejoran el estado de ánimo e incluso el aumento de la tolerancia al dolor.

También se ha demostrado que reír reduce los niveles de estrés. “El cortisol es una hormona del estrés que la risa reduce”, dijo Scott, y añadió que la anticipación de la risa también “reduce la adrenalina” y la respuesta de lucha o huida del cuerpo. “Todas estas cosas contribuyen a que te sientas mejor cuando te ríes”, afirmó.

“Como los humanos estamos programados para reflejarnos unos a otros, las risas se propagan por la habitación igual que los bostezos”, afirmó Lauri Nummenmaa, investigador del cerebro y profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Aalto de Finlandia, cuyo trabajo aparece en un reciente número especial sobre la risa de la revista Royal Society.

La liberación de la risa calma el estrés o la tensión de una situación e inunda el cuerpo de alivio (Getty Images)

“Simplemente copiamos el comportamiento y la risa de los demás”, afirmó Nummenmaa. “El acto de reír de otra persona se percibe primero al verlo u oírlo, y esta información sensorial se convierte después en la misma zona del cerebro de los observadores”, agregó.

Los estudios también indican que la risa puede reforzar las conexiones en las relaciones. Esto ocurre, en parte, porque las personas desean de forma natural estar cerca de quienes les hacen sentir bien del modo en que lo hace la risa. “Ansiamos la compañía de los individuos que pueden proporcionarnos esas sensaciones”, manifestó Nummenmaa y añadió: “La risa es una especie de componente molecular de la amistad”. Y para Scott, “es mucho más probable contagiarse de la risa de alguien conocido”.

Enviar una señal de juego sin palabras

La risa es una emoción que puede ayudarnos en nuestras relaciones con las personas más cercanas (REUTERS)

La risa contagiosa no es, necesariamente, un fenómeno exclusivo de los humanos. En los grandes simios, por ejemplo, se han documentado comportamientos similares. “La risa es una señal de juego en los humanos y en muchos otros animales”, indicó por su parte Disa Sauter, profesora de comportamiento social en la Universidad de Ámsterdam. “Se utiliza en los juegos bruscos de todas las especies”.

La conexión entre juego y risa es importante. Ciertos sonidos, o vocalizaciones, son señales importantes en todo el reino animal de que ha empezado el juego. “Las señales vocales de juego suelen acompañar a otros comportamientos no vocales, como la cara de juego en los primates o la reverencia de juego en los perros”, según un estudio de 2021, publicado en la revista Bioacoustics. Estas señales ayudan a diferenciar las acciones amenazadoras de los juegos de lucha y pelea.

Los científicos del comportamiento también quieren comprender el papel que desempeña la risa entre los chicos que juegan juntos. “Tenemos que entender cómo utilizan los niños la risa para señalar que el juego brusco es sólo un juego y no una pelea real”, dijo Nummenmaa.

Risas maliciosas y ataques de risa

Las investigaciones han demostrado que el desencadenante crítico de la risa para la mayoría de las personas no es necesariamente un chiste o una película divertida, sino otra persona (REUTERS)

Por supuesto, uno puede reírse solo, pero la naturaleza contagiosa de la risa significa que es más probable que nos riamos más fuerte y durante más tiempo en grupo, como en un club de la comedia o en el cine.

El psicólogo Robert Provine demostró que “es 30 veces más probable reírse con otras personas que solo”, afirmó Scott. En su libro de referencia, Laughter: A Scientific Investigation, Provine escribió que la “respuesta de risa contagiosa es inmediata e involuntaria, e implica la comunicación más directa posible entre las personas: de cerebro a cerebro”.

Los investigadores están trabajando para definir los distintos tipos de risa y cómo los humanos adoptan cada uno de ellos en diversos entornos; pensemos en la risa maliciosa para señalar autoridad, o en la risa nerviosa para expresar incertidumbre.

Nuestro cerebro está preparado para recibir estímulos agradables y de modo automático repetirlos (Getty Images)

“La risa tiene muchas reglas sutiles que hacen que los adultos estén muy atentos a cuándo es socialmente apropiada”, explicó Harry Witchel, fisiólogo y neurocientífico de la Brighton and Sussex Medical School de Brighton (Inglaterra).

Para el experto, hay circunstancias en que la gente se ríe de algo que no es humorístico. “La risa -continuó- se relaciona habitualmente con la alegría, el alivio, el cosquilleo, la incongruencia repentina, la incomodidad social, el dominio, la humillación de otro y muchas otras causas”.

Y hay otros casos en los que la naturaleza contagiosa de la risa se vuelve problemática. En su obra, Provine describe las “epidemias de risa” que se han producido a lo largo de la historia, incluida la “risa sagrada” que surgió en algunas iglesias.

También la “plaga de la risa” que asoló numerosas escuelas centroafricanas a partir de 1962. Los “ataques de risa” contagiosos entre varios grupos de estudiantes duraron de varias horas a muchos días, y continuaron hasta que dos escuelas tuvieron que cerrar durante largos periodos de tiempo.

Cuando se observa la expresión facial de una persona se manda una petición al cerebro para extraiga el significado emocional y la imite de forma inconsciente y en milisegundos (REUTERS)

Scott también ha estudiado este tipo de sucesos y fue uno de los más de 40 investigadores y académicos que contribuyeron a Cracking the laugh code: laughter through the lens of biology, psychology and neuroscience, una publicación de septiembre de 2022 de la revista Proceedings of the Royal Society B. Su trabajo forma parte de un largo esfuerzo científico por analizar lo que hace que los seres humanos se rían a carcajadas.

Aunque los científicos han descubierto muchas cosas sobre los beneficios de la risa para la salud y su carácter contagioso, aún quedan muchas incógnitas, como por ejemplo cómo se aprende a reír de forma contagiosa. “Los bebés no nacen haciendo esto. Lo único que sabemos es que la gente acaba aprendiendo a reír contagiosamente, pero no sabemos cómo ni cuándo empieza exactamente”, finalizó Scott.

Seguir leyendo: