Viruela del mono: 3 respuestas a las dudas sobre el contagio

Los casos de viruela del mono continúan incrementándose en el mundo, mientras también crece la desinformación. (Andina)

Ya se han reportado más de 35.000 casos y 12 muertes de viruela del mono en 92 países desde que en mayo la enfermedad saltó de África y se identificó en Reino Unido en mayo último.

Las cifras reveladas ayer por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en una conferencia de prensa brindada en Ginebra, “significan 7.500 casos nuevos en siete días, lo que significa un aumento del 20 % con respecto a la semana anterior, que también fue un 20 % más que los 7 días precedentes, señaló el director general del organismo”, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Pero la rápida propagación del virus es lenta comparado a la desinformación o información falsa de esta enfermedad que corre a la par. “La información errónea sobre el brote de viruela símica está generando una epidemia de ansiedad en gran parte infundada”, dicen los expertos.

La Organización Mundial de la Salud pidió el miércoles a las personas contagiadas con la viruela del mono que no expongan a los animales al virus, tras un primer caso de transmisión de humano a perro.

Casi 1 de cada 5 personas en los EEUU está preocupada de contraer la viruela del mono, según una encuesta reciente realizada por Annenberg Public Policy Center. Casi una cuarta parte de las mujeres en la encuesta dijeron que estaban preocupadas por contraer la viruela del mono, a pesar de que casi todos los 11.177 casos en los EEUU son en hombres.

“Es una enfermedad que afecta principalmente a hombres homosexuales, porque el virus es principalmente, abrumadoramente, una enfermedad de hombres que tienen sexo con hombres , que se transmite a través del contacto sexual”, dijo el doctor Tom Frieden, exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), quien ahora es presidente y director ejecutivo de Resolve to Save Lives, una organización pública mundial de salud. “Estoy sorprendido por la cantidad de personas que conozco en los EEUU y en todo el mundo que, cuando menciono esto, se alarman como si nunca hubieran escuchado eso antes”, remarcó.

En mayo, un grupo de investigadores sudamericanos analizó el principal tráfico de Twitter en inglés relacionado con la viruela del mono. Descubrieron que la mitad era información errónea o información no verificable ; solo el 28% incluyó información seria y fáctica. Los tuits engañosos superaron a los demás en respuestas y retuits, según una carta publicada en The Journal of Infection in Developing Countries el 28 de julio.

Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la viruela del simio una emergencia sanitaria mundial el 23 de julio, han aumentado las afirmaciones infundadas sobre quién está en riesgo y cómo se transmite el virus. La semana pasada, los funcionarios de la OMS instaron al público a dejar de atacar a los monos después de que surgieron informes de primates envenenados y asesinados por ser considerados los principales responsables del actual brote epidémico.

La mayoría de los casos confirmados que han sido reportados a la OMS se notificaron en Europa y las Américas. La agencia sanitaria mundial informó que, además, la mayoría de los infectados son hombres que tienen sexo con hombres, y subrayó “la importancia de que todos los países diseñen y brinden servicios e información adaptados a estas comunidades que protejan la salud, los derechos humanos y la dignidad”. El enfoque principal para todas las naciones debe ser “detener la transmisión utilizando herramientas efectivas, incluida una vigilancia mejorada de enfermedades y un rastreo cuidadoso de contactos”, explicó la agencia sanitaria de las Naciones Unidas.

Las agencias sanitarias mundiales brindan información sobre las formas de contagio y los síntomas

Formas de contagio

La viruela del mono es una enfermedad zoonótica viral, lo que significa que puede transmitirse de animales a humanos. También se puede propagar entre las personas a través del contacto estrecho. El contagio se produce por el contacto cercano con la piel de un afectado o con las mucosas. Este contacto debe ser íntimo y prolongado. Aunque la viruela del mono no es excesivamente contagiosa y tampoco suele ser peligrosa para quienes la contraen.

En el ciclo de Infobae, “Conversaciones con el doctor Stamboulian”, la médica infectóloga Isabel Cassetti, directora médica en Helios Salud y jefa del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Trinidad de San Isidro,precisó que la transmisión se da por el contacto estrecho, piel con piel. En las relaciones sexuales, la transmisión es piel con piel, no se contagia a través de las secreciones genitales.

Para evitar caer en los estigmas que rodearon a la epidemia de VIH/Sida en la década del 80, la especialista señalo que “si bien en general, afecta más a hombres, las mujeres si tienen esta situación de contacto estrecho con un enfermo, sí se pueden contagiar”.

El 99% de los casos de dio en hombres que tuvieron sexo con hombres (Getty)

La mayoría de las infecciones se han detectado en hombres jóvenes que mantuvieron sexo con otros hombres, aunque el virus afecta por igual a hombres y mujeres. Por lo que se conoce hasta el momento, no es, en principio, una enfermedad de transmisión sexual y, de hecho, el uso del preservativo no protege, aseguró la doctora Natalia Rodríguez-Valero, médica del servicio de Salud Internacional del Hospital Clínic de Barcelona e investigadora de ISGlobal.

Para evitar el contagio, la OMS recomienda:

1- Es importante reducir el riesgo de transmisión de los animales a las personas. Es necesario evitar cualquier contacto con roedores y primates y limitar la exposición directa a la sangre y la carne animal que va utilizarse como alimento, además siempre debe cocinarse bien antes de consumirla. Durante el manejo de animales enfermos o sus tejidos infectados, y durante los procedimientos de matanza, deben usarse guantes y otra ropa protectora adecuada

2- Hay que velar por reducir el riesgo de transmisión de persona a persona. Es necesario evitar el contacto físico estrecho con las personas infectadas por el virus de la viruela del mono. Para asistir a los enfermos se deben usar guantes y equipo de protección. Hay que lavarse las manos sistemáticamente después de atender a un enfermo. Se recomienda aislar a los pacientes en su casa o en centros de salud.

Científicos buscan cómo contener los brotes mundiales (Getty)

3. Una idea errónea persistente es que los casos entre mujeres y niños no se diagnostican porque no se les están haciendo pruebas. Si bien ha habido una pequeña cantidad de casos pediátricos, no hay evidencia de transmisión sostenida, según numerosas agencias de salud nacionales y regionales europeas.

El 10 de agosto, las autoridades sanitarias de Carolina del Norte informaron que 30 mujeres se habían hecho la prueba de la viruela del simio en el estado. Ninguno tenía el virus. Los informes sobre el brote de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido también refutan que no se hayan diagnosticado casos sustanciales en mujeres. En el Reino Unido, la tasa de positividad de la prueba en los hombres es de alrededor del 50 %, en comparación con el 2 % entre las mujeres y menos del 1 % entre los niños. Un informe reciente de la agencia indicó que la gran diferencia entre las tasas de positividad de las pruebas de hombres y mujeres se ha mantenido constante durante meses.

A lo largo del brote de 2022, los informes oficiales de las autoridades sanitarias nacionales y regionales y la OMS, así como una serie de artículos publicados revisados por pares, han encontrado consistentemente que la viruela del simio se transmite abrumadoramente a través del contacto sexual entre hombres.

Un informe de los CDC del 5 de agosto encontró que, hasta el 22 de julio, el 99% de los casos fueron entre hombres, el 94% de los cuales informaron contacto sexual reciente con hombres. La OMS ha informado que el 98,7% de los casos confirmados a nivel mundial son hombres. De los casos con información sobre parejas sexuales, el 97,2% son hombres que tienen sexo con hombres.

El 26 de julio, un grupo internacional de investigadores publicó un informe que proyecta que los hombres que tienen sexo con hombres seguirán siendo el único grupo de alto riesgo de infección por viruela del mono en el actual brote multinacional. Es mucho más probable que el virus alcance puntos muertos en la transmisión en otros grupos, escribieron los científicos. El documento es una preimpresión y aún no ha sido revisado por pares.

El virus de la viruela del simio se identificó por primera vez en humanos en 1970 y desde entonces se ha vuelto endémico en 11 países de África occidental y central. El brote de 2022 comenzó en abril en el Reino Unido.

