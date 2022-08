Viruela del mono: cuáles son las claves para entender el brote actual que preocupa al mundo

Conversaciones con el Dr. Stamboulian - El origen de la viruela del mono

La viruela del mono ya provocó más de 36.000 casos en al menos 92 países del mundo en lo que va del año. El primer caso fuera de los países de África donde la enfermedad es endémica, se detectó en mayo en el Reino Unido. A partir de allí las nuevas infecciones se replicaron en decenas de naciones a lo ancho de todo el planeta. Frente a este escenario, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia sanitaria internacional el 23 de julio.

En una nueva edición de “Conversaciones con el doctor Stamboulian” , la médica infectóloga Isabel Cassetti, directora médica en Helios Salud, coordinadora médica de Fundación del Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI) y jefa del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Trinidad de San Isidro, explicó las claves para entender el escenario del brote actual de viruela símica.

“La viruela como enfermedad se dio por erradicada en el mundo desde 1978, 1980. Es por eso que, a partir de ese momento, no se fabricaron más vacunas. Los primeros casos fueron reportados en distintas áreas de África, pero luego en varios sitios de Europa”, explicó la médica infectóloga.

El brote actual se inició en mayo en el Reino Unido, en Europa, luego fue transmitiéndose a decenas de países. (Getty)

La infección conocida como viruela del mono o símica es una zoonosis producida por un virus. “Esta zoonosis de da por el contacto especialmente con roedores hacia los humanos. Ahora bien, el contagio interhumano se da porque aparecen las lesiones, como máculas, pústulas y pápulas. Se trata de lesiones bien características con un centro umbilicado con una pústula”, detalló la doctora Casetti.

La coordinadora médica de FUNCEI precisó que la transmisión se da por el contacto estrecho, piel con piel. En las relaciones sexuales, la transmisión es piel con piel, no se contagia a través de las secreciones genitales

El curso de la infección se extiende por 10 a 14 días y no suele manifestarse en formas muy severas, después se autolimita. Si bien en general, afecta más a hombres que a mujeres, la doctora Casetti remarcó que las mujeres si tienen esta situación de contacto estrecho con un enfermo, sí se pueden contagiar .

La enfermedad suele presentarse en forma leve y las internaciones, en general, se dan porque se complican algunas de las lesiones que causa la infección, se extienden y se pueden sobreinfectar o causar mucho dolor, en especial cuando están ubicadas en la zona perianal o en la zona genital, señaló la directora médica de Helios Salud.

¿Los niños pueden contagiarse?

Conversaciones con el Dr. Stamboulian - Los niños y la viruela del mono

Hasta el momento, en Argentina todos los casos confirmados corresponden a hombres adultos, pero es importante destacar que en el mundo se han reportado casos de niños con la infección por viruela símica.

La doctora Casetti indicó que “de hecho, el primer brote que se produjo endémico, empezó en un niño. Los más chicos son más susceptibles a tener complicaciones, también las mujeres embarazadas y los inmunocomprometidos ”.

La recomendación más importante es evitar el contacto estrecho unos con otros, además, Casetti precisó que “en las sábanas, en las toallas, lo que nosotros llamaos porfomites (objetos contaminados), y eso puede llegar a contagiar”.

La transmisión de la viruela del mono es por contacto estrecho, piel con piel. No se transmite por secreciones sexuales (Getty)

“La enfermedad suele durar de dos a tres semanas, las lesiones luego se secan y se convierten en costras, y cuando éstas se caen, y aparece nuevamente la piel sana, la enfermedad ya no es contagiosa”, dijo la coordinadora médica de FUNCEI.

El brote actual se inició en mayo en el Reino Unido, en Europa, luego fue transmitiéndose a decenas de países. Actualmente, en el escenario internacional, el 80 u 85% de los casos confirmados proviene del continente europeo, puntualizó Casetti.

¿Cómo actúan las vacunas contra la viruela del mono?

Conversaciones con el Dr. Stamboulian - La vacunación para la viruela del mono

En 1979, cuando aún se vacunaba contra la viruela humana, se tuvo la precaución de guardar vacunas por si en el futuro reapareciera la enfermedad. Esto significa que tenemos vacunas para ser aplicadas en caso de que hubiera una situación excepcional, un brote muy importante.

Respecto a si es posible recurrir a la fórmula con la que se inmunizaba en la década del 70, Casetti señaló que “en general, lo que se guarda es la cepa vaccinal, y si eventualmente nosotros tuviéramos un brote muy importante, no deberíamos preocuparnos, porque como usted dice, eso está guardado, se puede producir con otra tecnología, y eventualmente darle a la gente”.

La protección dada por la vacuna aplicada en aquella época, brinda hoy una protección del 80%, destacó la especialista y remarcó: “Las personas que recibieron la vacuna no se tienen que preocupar”.

En algunos países de Europa y en EEUU, donde se registró un aumento significativo de casos, se optó por la vacunación a personas de riesgo y contactos estrechos

Por eso, frente a la pregunta sobre si vale la pena iniciar una vacunación masiva para toda la población, “la respuesta es no”, subrayó Casetti.

Si se presentara un brote excepcional, con un aumento significativo de casos de viruela símica, ¿existe la posibilidad de que se vacune contra la clásica viruela?

“En varios países de Europa están vacunando a adultos de alto riesgo, en nuestro país todo indica que no va a suceder, esta situación no tiene nada que ver con lo que ocurrió con el COVID-19. No se trata de una pandemia, se trata de un brote, por eso, por el momento no va a ocurrir ”, precisó Casetti.

Es importante destacar que la infección por viruela del mono se diferencia de otras afecciones con manifestaciones en la piel, como la varicela o el herpes, por eso es relevante el diagnóstico diferencial.

“Los profesionales de la salud tomamos las muestras de esas lesiones que se presentan como granitos infectados, por eso hay que tener en cuenta que el cuadro clínico puede empezar con fiebre o decaimiento, pero a veces no ocurre y solo aparecen las lesiones”, indicó Casetti y explicó que, en la Argentina, las muestras son analizadas por el Instituto Malbrán, y se someten a una prueba PCR para poxvirus, que es sencilla”.

