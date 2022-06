Dr Cormillot - Cronobiología Y Farmacología - #Informe

¿Por qué es importante prestar atención a qué hora se toman determinados medicamentos? Para poder explicarlo de forma simple es necesario, primero, detallar qué es la cronobiología y, en segundo lugar, en qué consiste la cronofarmacología.

La cronobiología es aquella disciplina que estudia el funcionamiento del organismo y las variables fisiológicas que tiene el cuerpo a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del mes, y a lo largo del año. Pero, cómo influyen los momentos en los ritmos biológicos .

Hay una disciplina que es la cronofarmacología, la cual dice: “Mire, no es lo mismo la hora en que usted toma un medicamento que otra hora”. En algunos medicamentos puede ser que rija este precepto y en otros no. Por ejemplo, si mencionamos aquellos que lo van a proteger del colesterol, el hígado produce más colesterol del que se va a pegar en las arterias de noche. Entonces, conviene tomar las estatinas, en el caso que usted las esté tomando, en la noche.

En cambio, a los medicamentos para la presión arterial la mayoría de los cardiólogos se los van a dar de día. Pero, si le hicieron un estudio y ven que usted tiene el ritmo cambiado y por ahí le sube más a la noche, entonces le van a dar la medicación a la noche o la van a repartir durante el día. Pero no es lo mismo.

Hay una disciplina que es la cronofarmacología, la cual dice: “Mire, no es lo mismo la hora en que usted toma un medicamento que otra hora”

Las personas que tienen asma, suelen tener los ataques en la madrugada, entonces se les da la mediación a la tardecita, cosa que le siga haciendo efecto durante toda la noche.

En las personas que tienen dolores articulares, algún tipo de reumatismo, algún tipo de artrosis, algún tipo de artritis; se les da generalmente algunas horas antes de que empiece el dolor. Si el dolor es a la tardecita, se les puede dar a las 2 o 3 de la tarde, para no abusar. Porque son medicamentos que suelen traer problemas en el aparato digestivo si uno los consume muy frecuentemente.

Por supuesto, no le puedo explicar todas las relaciones que hay entre el reloj y los medicamentos. Pero de ahí la importancia de que usted lo charle con su médico y que, además, lea el prospecto de los medicamentos .

¿Se va a equivocar? Sí, se va a equivocar. A mí me ha pasado de tomar medicamentos en horarios que no eran los que más convenían. Errores cometemos todos. El asunto es no sobrepasar la cuota diaria.

La cronobiología es aquella disciplina que estudia el funcionamiento del organismo y las variables fisiológicas que tiene el cuerpo (Fernando Calzada)

Vale destacar que hay 5 aspectos a considerar en por qué no se toma bien la medicación que son: el paciente, la enfermedad, el tipo de tratamiento, el sistema de salud que lo está atendiendo y la situación socio-económica.

De estos, muchas veces, se toma solamente uno: el paciente no cumple. Pero en realidad muchas veces hay pacientes que no cumplen porque no tienen dinero, porque no tienen acceso o porque no fueron suficientemente educados por el médico. Hay que recordar siempre que las personas no cambiamos por la información sino que cambiamos por la motivación. Y cambiar es siempre muy difícil por eso hay una parte del sistema de salud que es el que tiene que ayudar al paciente a cambiar.

Es muy importante que el plan de tratamiento sea acordado entre el médico y el paciente. Esto significa que, por ejemplo, debe informar a su médico de cuándo le viene mejor tomar el fármaco, su nivel de ejercicio y dietas que sigue, entre otros aspectos. Ello facilitará su adherencia al tratamiento, es decir que le ayudará a seguirlo de la manera más completa y fiel posible a las instrucciones.

Es muy importante que el plan de tratamiento sea acordado entre el médico y el paciente GETTY

Es el médico quien decide, porque es quién sabe qué se necesita, y el encargado de recetar el medicamento que se ajuste a la dolencia. Lo importante es seguir siempre sus indicaciones y pautas de medicación en cuanto a dosis y tratamiento, y no suspenderlo sin motivo justificado. Lo mejor es que el profesional, además de dar información de forma oral, la ponga también por escrito.

También es importante saber cuándo, cómo y durante cuánto tiempo tomar los medicamentos y las interacciones que presenta con alimentos, bebidas y otros medicamentos que deben evitarse al tomar ese fármaco. Es conveniente, además, interiorizarse sobre las consecuencias en caso de no seguir al pie de la letra las indicaciones del médico.

*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Gastón Taylor y Alejandro Beltrame / Edición: Facundo Madero / Producción: Dolores Ferrer Novotný

SEGUIR LEYENDO