La variante Ómicron causó cuadros más graves en los mayores de 65 años, según los CDC

Durante la ola por la variante Ómicron, las tasas de mortalidad por COVID-19 de las personas mayores aumentaron.(Gettyimages)

La variante Ómicron del coronavirus fue detectada en noviembre del año pasado. Se propagó por el mundo y logró ser la predominante. Sus diferentes sublinajes fueron variando en frecuencia en los diagnósticos de personas con COVID-19, y se creyó que su impacto era más leve que las otras variantes de preocupación. Sin embargo, durante la ola por Ómicron, las tasas de mortalidad por COVID-19 de las personas mayores aumentaron.

Ya se reportaron más de 527 millones de personas con COVID-19 en el mundo desde el inicio de la pandemia, y más de 6,2 millones de fallecimientos. Según los registros de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), las personas de 65 años o más murieron a causa del Covid-19 en menor proporción que en olas anteriores el año pasado. Pero con la circulación de la variante Ómicron y la disminución de la inmunidad, las tasas de mortalidad volvieron a aumentar.

Casi tantos estadounidenses de 65 años o más murieron en los cuatro meses de la ola por Ómicron como en los seis meses de la ola por la variante Delta. Aunque las tasas de mortalidad per cápita de COVID-19 han disminuido, las personas mayores siguen representando una parte abrumadora de ellas.

Estar al día con las dosis de refuerzo hoy sirve para no desarrollar cuadros graves si una persona mayor adquiere la infección con Ómicron. REUTERS/Marcelo del Pozo

“Desde diciembre pasado, circula la variante de preocupación Ómicron que pasó a ser la predominante. Como es una variante de alta transmisibilidad y no se sabe si pueden aparecer otras, hoy se necesita que la población vaya a recibir la dosis de refuerzo después del esquema inicial-especialmente las personas mayores de 60 años y las personas que son inmunocomprometidas o tienen enfermedades cardiovasculares y respiratorias, entre otras” , subrayó en diálogo con Infobae la doctora Angela Gentile, jefa de epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y miembro de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas. Además de los refuerzos, las personas deben usar barbijos o mascarillas en espacios cerrados con no convivientes, mantener distanciamiento, y acceder a la ventilación cruzada y permanente si tienen que ir a centros de salud, oficinas, u otros ambientes interiores.

Con respecto a las hospitalizaciones y fallecimientos por la variante Ómicron, Andrew Stokes, profesor asistente de salud global en la Universidad de Boston que estudia los patrones de edad de las muertes por COVID-19, dijo: “Esto no es simplemente una pandemia de los no vacunado”, en diálogo con el diario The New York Times . “Sigue habiendo un riesgo excepcionalmente alto entre los adultos mayores, incluso los que tienen series de vacunas primarias”, afirmó.

Este cambio en la pandemia ha intensificado la presión sobre el gobierno del Presidente Joe Biden para proteger a las personas mayores. En las últimas semanas las autoridades sanitarias han animado a todos los mayores de 50 años a recibir un segundo refuerzo y han introducido nuevos modelos de distribución de los fármacos antivirales contra el coronavirus.

Sin embargo, en gran parte del país, la campaña de refuerzo sigue estando demorada y desorganizada, según afirman las personas mayores y sus médicos. Los pacientes, muchos de los cuales tienen dificultades para conducir o conectarse a Internet, encuentran obstáculos para acceder a los antivirales que podrían salvarles la vida.

En los Estados Unidos, algunos pacientes encuentran dificultad en el acceso a los antivirales contra el COVID-19

Las muertes por COVID-19 en todo el país en las últimas semanas han estado cerca de los niveles más bajos de la pandemia, por debajo de una media de 400 al día. Pero la diferencia de mortalidad entre las personas mayores y las más jóvenes ha aumentado: Los jóvenes de mediana edad, que sufrieron una gran parte de las muertes por la pandemia entre junio y diciembre pasado, se benefician de nuevas reservas de protección inmunitaria en la población, ya que las muertes por COVID-19 vuelven a concentrarse en las personas mayores.

Y la nueva ola de los sublinajes de Ómicron puede crear amenazas adicionales. Mientras que las hospitalizaciones en los grupos de edad más jóvenes se han mantenido relativamente bajas, las tasas de ingreso entre las personas de 70 años o más en el noreste han subido a un tercio del pico de la ola por Ómicron entre diciembre y marzo. Como la inmunidad conseguida por la vacunación va disminuyendo con el paso del tiempo, los mayores podrían estar en mayor riesgo de ser afectados por la infección, según Sharon Inouye, geriatra y profesora de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard.

Las muertes en general disminuyeron ahora en los Estados Unidos en parte debido a los crecientes niveles de inmunidad de las infecciones anteriores, dijeron los expertos. En el caso de las personas mayores, hay también otra razón: el COVID-19 mató a tantas personas frágiles durante el invierno -entre diciembre y marzo pasado- que el virus tiene ahora menos susceptibles en ese grupo de edad.

Pero los científicos advirtieron que muchas personas mayores seguían siendo susceptibles. Para protegerlos, los médicos geriatras pidieron a las residencias de personas mayores que organizaran vacunaciones a domicilio u ordenaran vacunas adicionales. A más largo plazo, los científicos dijeron que los responsables políticos debían abordar los problemas económicos y médicos que han afectado especialmente a las personas mayores no blancas.

Por la demora en aplicarse los refuerzos y por su mayor fragilidad, las personas mayores volvieron a ser las más gravemente afectadas por la ola de Ómicron. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

El patrón de muertes por COVID-19 de 2022 es bastante similar a la dinámica de 2020, antes de que se introdujeran las vacunas, cuando el virus afectaba más gravemente a las personas mayores en tasas notablemente superiores. Al principio de la pandemia, las tasas de mortalidad aumentaban constantemente con cada año adicional de edad, según descubrieron el doctor Stokes y sus colaboradores en un estudio reciente.

Esto cambió el verano y el otoño pasados durante la oleada del Delta. Las personas mayores se vacunaron más rápidamente que otros grupos: En noviembre, la tasa de vacunación de los estadounidenses de 65 años o más era aproximadamente 20 puntos porcentuales mayor que la de los que tenían 40 años. Y, lo que es más importante, esos estadounidenses de más edad habían recibido las vacunas hacía relativamente poco tiempo, lo que les dejaba fuertes niveles de protección residual.

Como resultado, las personas mayores sufrieron de COVID-19 a tasas más bajas que antes de que las vacunas estuvieran disponibles. Entre las personas de 85 años o más, la tasa de mortalidad entre septiembre y diciembre fue aproximadamente un 75% inferior a la del invierno de 2020, según el reciente estudio del doctor Stokes.

Pero la situación cambió con Ómicron. Para algunas personas, incluso tres dosis de vacunas parecen ser menos protectoras con el tiempo contra los ingresos hospitalarios relacionados con Ómicron. Un estudio publicado en la revista The Lancet Respiratory Medicine ha constatado que esta tendencia se mantiene en las personas con sistemas inmunes debilitados, una categoría en la que es más probable que se encuentren las personas mayores.

Sara Tartof, autora principal del estudio y epidemióloga de Kaiser Permanente en el sur de California, señaló que aproximadamente el 9% de las personas de 65 años o más que participaron en el estudio estaban inmunodeprimidas, en comparación con el 2,5% de los adultos menores de 50 años.

Hoy es clave estar al día tanto con las dosis de refuerzo contra el COVID-19 como con las vacunas contra la gripe y el neumococo. Desde la Sociedad Argentina de Infectología, la comisión directiva aclaró que las personas que aún no hay recibido las dosis de la vacuna contra el COVID-19 pueden ir a recibirlas y acceder también a la inmunización contra la gripe simultáneamente. La dosis de la vacuna antigripal se puede aplicar el mismo día que la vacuna contra el COVID-19. Si una persona tuvo gripe días atrás, también se puede inmunizar. “Una vez resuelto el cuadro clínico, se puede vacunar”, recomendó Claudia Salgueira, presidenta de la SADI.

