El COVID-19 se está propagando en los ciervos: ¿qué significa para la pandemia?

La prueba de SARS-CoV-2 en ciervos es un poco diferente de la prueba en humanos. Los hisopos de algodón viajan un poco más adentro de los cavernosos conductos nasales de los animales, por ejemplo. “Nos quedaremos sin hisopo antes de que, ya sabes, encontremos algo”, dice Andrew Bowman, epidemiólogo veterinario de la Universidad Estatal de Ohio en Columbus. Y los ciervos en cuestión a menudo están muertos, en la parte trasera del camión de un cazador, en un sitio de procesamiento de carne o en una carnicería.

Los investigadores han trabajado con cazadores durante décadas como parte de la vigilancia regular de la vida silvestre para controlar las poblaciones de ciervos y rastrear la propagación de enfermedades infecciosas, como la emaciación crónica y la tuberculosis bovina. Pero en estos días, los científicos también están buscando el virus que causa el COVID-19 en humanos.

Mientras estiman la edad de un ciervo revisando los dientes y tomando medidas de las astas, los investigadores con máscaras y guantes limpian el barro y la hierba alrededor de las fosas nasales del animal antes de insertar un hisopo para detectar el ARN viral. Luego recolectan sangre para verificar si hay anticuerpos contra el virus. Su trabajo ha descubierto una infección generalizada en el venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) en América del Norte, con cientos de animales infectados en 24 estados de los Estados Unidos y varias provincias canadienses.

Según una reciente investigación, publicada en la revista científica Nature, los científicos quieren entender cómo el virus llega a los ciervos, qué sucede a medida que se propaga entre ellos y qué riesgo podrían representar estas infecciones para otros animales salvajes y para los humanos. Cerca de 30 millones de ciervos viven en los Estados Unidos, uno por cada 10 personas, y unos pocos millones viven en Canadá. “Varios equipos han reunido los fondos para estudiar a los ciervos”, dice Samira Mubareka, viróloga del Instituto de Investigación Sunnybrook de Toronto (Canadá). “Hemos movilizado un ejército de estudiantes”, añade Bowman.

Las variantes que los investigadores encontraron que circulan en los ciervos generalmente reflejan las que se propagan en los humanos que viven cerca, pero algunos estudios sugieren que el SARS-CoV-2 en la naturaleza ya podría estar explorando nuevas vías de evolución a través de mutaciones que alteran el virus (REUTERS)

Todavía no está claro si el virus puede propagarse en largas cadenas de infección entre los ciervos o si la transmisión de ciervo a humano podría provocar brotes. Pero los investigadores están cada vez más preocupados por el hecho de que los animales se conviertan en un reservorio viral, sirviendo como una fuente recalcitrante de brotes y potencialmente generando nuevas variantes. Algunos investigadores creen que la variante Ómicron altamente infecciosa pasó un tiempo en un reservorio animal antes de aparecer en las personas.

Hasta el momento, los ciervos infectados no se encuentran muy mal, pero podrían propagar la infección al ganado u otros animales salvajes que podrían ser más vulnerables. Y esa es una gran preocupación. “Una vez que entra en la vida silvestre”, explica Marietjie Venter, viróloga médica de la Universidad de Pretoria en Sudáfrica, “básicamente no hay forma de controlarlo en este momento”.

Múltiples brotes

Los investigadores han estado preocupados por las infecciones de la vida silvestre desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, pero rastrear los movimientos de un virus tan promiscuo es complicado (REUTERS)

Los investigadores han estado preocupados por las infecciones de la vida silvestre desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, pero rastrear los movimientos de un virus tan promiscuo es complicado. Para orientar los esfuerzos de vigilancia, comenzaron observando ACE2, una proteína de la célula huésped que el virus generalmente usa para ingresar a las células. Los animales con un receptor ACE2 similar al que se encuentra en los humanos se consideraron en riesgo. Luego, equipos de todo el mundo comenzaron a infectar experimentalmente a esos animales para ver si eran susceptibles y podían transmitir la infección. Entre los prospectos se encontraban gatos, ciervos ratones (Peromyscus maniculatus) y perros mapaches (Nyctereutes procyonoides), así como venados de cola blanca.

A principios de enero de 2021, investigadores del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) demostraron que los cervatillos en cautiverio podrían infectarse con el SARS-CoV-2, excretarlo en la mucosidad nasal y las heces, y propagar la infección a otros cervatillos en corrales adyacentes. En una semana, los animales comenzaron a producir anticuerpos contra el virus, pero ninguno estaba particularmente enfermo. Los resultados fueron “algo sorprendentes”, porque otros ungulados, como vacas, ovejas y cabras, son bastante resistentes a la infección, según William Karesh, presidente del grupo de trabajo sobre vida silvestre de la Organización Mundial de Sanidad Animal con sede en París.

Thomas DeLiberto, coordinador de SARS-CoV-2 en el programa de Servicios de Vida Silvestre del Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal del USDA en Fort Collins, Colorado, dice que el estudio fue revelador. “Dijimos: ‘Bueno, será mejor que miremos y veamos si hemos tenido exposición en ciervos salvajes de cola blanca’”.

DeLiberto y sus colegas comenzaron con 385 muestras de sangre recolectadas de ciervos entre enero y marzo de 2021, como parte de los esfuerzos regulares de vigilancia de enfermedades de la vida silvestre en Illinois, Michigan, Nueva York y Pensilvania. Aproximadamente el 40% de las muestras contenían anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Los hallazgos, informados por primera vez en una preimpresión de julio del año pasado, sugirieron que los ciervos habían estado expuestos, pero no estaba claro si se trataba de exposiciones únicas o si el virus se había propagado entre los animales. También era posible que los anticuerpos fueran el resultado de otras infecciones por coronavirus en ciervos.

Cómo se infectan los ciervos sigue siendo un misterio. “Hay una ventana abierta en alguna parte y no tenemos idea de qué es”, dicen los expertos (REUTERS)

Estos resultados dieron lugar a una serie de nuevos esfuerzos de muestreo de ciervos en toda América del Norte y a una carrera por publicar los resultados de los proyectos de muestreo que ya estaban en marcha. En el primer año de la pandemia, los científicos comenzaron a recolectar hisopos nasales y muestras de sangre de ciervos para detectar el SARS-CoV-2 mediante la reacción en cadena de la polimerasa; un resultado positivo sería una prueba directa de que los animales estaban infectados. Pero hasta diciembre de 2020, “obtuvimos todas las muestras negativas”, dice Vanessa Hale, investigadora de salud animal en la Universidad Estatal de Ohio. Todo cambió en el nuevo año. Ella y Bowman encontraron 129 ciervos que dieron positivo para el ARN viral del SARS-CoV-2 entre unos 360 animales muestreados en Ohio entre enero y marzo de 2021.

Suresh Kuchipudi, virólogo de la Universidad Estatal de Pensilvania en University Park, y sus colegas obtuvieron una tasa similar de pruebas positivas en Iowa. De los 283 ciervos examinados entre abril de 2020 y enero de 2021, el 33 % dio positivo por SARS-CoV-2. La mayoría de estos aparecieron en noviembre y diciembre de 2020, coincidiendo con un pico en las infecciones humanas.

La secuenciación del genoma de más de la mitad de las muestras de ciervos de Ohio infectados reveló variantes similares a las que circulaban en las comunidades humanas de todo el estado en ese momento. Parecía que el virus se había propagado de los humanos en seis ocasiones distintas. Las mutaciones en las secuencias genéticas también confirmaron que los ciervos estaban propagando la infección entre ellos.

Desde entonces, los investigadores han encontrado ciervos positivos en 24 de los aproximadamente 30 estados de EEUU donde se informó el muestreo, así como en las provincias canadienses de Quebec, Ontario, Saskatchewan , Manitoba, New Brunswick y Columbia Británica, aunque la positividad canadiense las tasas han sido más bajas, del 1 al 6%. A fines de diciembre de 2021, los investigadores encontraron la variante Ómicron altamente transmisible en venados de cola blanca que vivían en Staten Island, una parte de la ciudad de Nueva York. Y en marzo de 2022, un venado bura (Odocoileus hemionus) en Utah dio positivo por SARS-CoV-2.

Los investigadores dicen que aún no hay suficiente evidencia para indicar si los ciervos son un caldo de cultivo para variantes peligrosas (REUTERS)

La epidemia parece estar confinada a América del Norte. “Nadie lo ha detectado en los ciervos europeos hasta ahora, a pesar de mucho buscar”, indica Rachael Tarlinton, viróloga veterinaria de la Universidad de Nottingham, Reino Unido. Por ejemplo, Alex Greenwood, un virólogo evolutivo del Instituto Leibniz para la Investigación de Vida Silvestre y Zoológico en Berlín y sus colegas testearon corzos (Capreolus capreolus), ciervos rojos (Cervus elaphus) y gamos (Dama dama) en Austria y Alemania, y ninguno de ellos tenía SARS-CoV-2.

Los investigadores dicen que las diferencias biológicas no parecen explicar la discrepancia. “Todos los datos sobre los receptores ACE2 sugieren que las especies de ciervos europeos deberían ser tan susceptibles como los ciervos de cola blanca”, subraya Tarlinton. Más bien, la epidemia de América del Norte parece ser el resultado de la alta densidad de ciervos allí y las frecuentes interacciones de las personas con ellos. “En las Américas, los venados básicamente caminan salvajes, en los patios traseros de las personas”, sostiene Venter, quien agrega que las interacciones con grandes ungulados son mucho menos comunes donde ella trabaja. “En África, la mayoría de los animales estarían en reservas de vida silvestre”.

Intervención humana

Se estima que 30 millones de ciervos viven en los Estados Unidos. Se han adaptado bien a vivir alrededor de los humanos (REUTERS)

Cómo se infectan los ciervos sigue siendo un misterio. “Hay una ventana abierta en alguna parte y no tenemos idea de qué es”, añade Bowman. Se sabe que los humanos propagan patógenos en la naturaleza, como la bacteria Escherichia coli, el virus del sarampión y el protozoo Giardia, entre otros. Pero estos saltos antroponóticos, o “desbordamientos”, rara vez dan como resultado una transmisión sostenida, si es que alguna vez lo hacen.

El contacto directo, por ejemplo, cuando las personas acarician o alimentan a los animales con la mano, podría ser un culpable. El venado de cola blanca vive muy cerca de las personas en pueblos y ciudades de América del Norte: el venado vive cerca de las casas, deambula por las calles y explora los campus universitarios. “Lo han hecho muy bien para adaptarse al paisaje dominado por humanos”, manifiesta Michael Tonkovich, quien supervisa el programa de venados en el Departamento de Recursos Naturales de Ohio en Athens.

Los ciervos se crían para obtener carne en algunos estados de EEUU, y otros tienen programas de rehabilitación para cervatillos huérfanos por accidentes automovilísticos. Los ciervos en cautiverio pueden tener contacto frecuente con humanos y con ciervos salvajes, o pueden escapar o ser liberados de nuevo en la naturaleza. Pero Hale dice que probablemente no haya suficiente contacto directo en ninguno de estos escenarios para dar cuenta de los cientos de casos detectados hasta ahora, y mucho menos de los innumerables más que simplemente no se han registrado.

Otra ruta de infección por SARS-CoV-2 podría ser ambiental. Aunque la transmisión a través de superficies contaminadas no ha sido una ruta establecida en las personas, los ciervos podrían contraer el virus al hundir sus narices en máscaras desechadas o al engullir flores y vegetales de jardín que los humanos han estornudado, por ejemplo. Los cazadores a veces también alimentan y ceban a los ciervos con maíz o vegetales, que podrían estar cubiertos de virus. Pero Hale señala que el venado tendría que llegar en el momento justo para ingerir el virus infeccioso. “¿Es posible? Sí. ¿Es probable? Nuevamente, no lo sé”.

Otra ruta podría ser el agua residual contaminada que se escurre hacia las fuentes de agua de los animales. Aunque muchos estudios han encontrado ARN viral en aguas residuales, no han aislado el SARS-CoV-2 infeccioso. Además, no son solo los ciervos urbanos los que se están infectando; algunos viven en medio de la nada, dicen los investigadores. Otros animales, como los gatos salvajes o los visones salvajes, podrían servir como intermediarios para la transmisión, según algunos informes. “Todas estas cosas parecen inverosímiles hasta que podamos probarlas”, remarca Hale. Pero no tiene que haber una sola fuente de infección, según Mubareka. Probablemente estén involucradas múltiples rutas.

Entender verdaderamente la situación requerirá más muestras de animales. Algunos investigadores se han embarcado en estudios longitudinales en los que vuelven a visitar los sitios de muestreo durante varias temporadas de caza (REUTERS)

Los investigadores dicen que aún no hay suficiente evidencia para indicar si los ciervos son un caldo de cultivo para variantes peligrosas. Karesh dice que necesitaría ver muchos más eventos indirectos, a las personas de los ciervos, para llamarlos un reservorio de infección humana.

Bryan Richards, biólogo de vida silvestre y coordinador de enfermedades emergentes en el Centro Nacional de Salud de Vida Silvestre del Servicio Geológico de EEUU en Madison, Wisconsin, está de acuerdo en que los ciervos aún no parecen representar un riesgo. “De los millones de humanos que interactuaron con ciervos, cazando el año pasado, ahora sabemos de un gran total de uno que puede haber sido infectado”, destaca el experto.

Entender verdaderamente la situación requerirá más muestras de animales. Algunos investigadores se han embarcado en estudios longitudinales en los que vuelven a visitar los sitios de muestreo durante varias temporadas de caza. En marzo de 2021, el USDA recibió una subvención de 300 millones de dólares para estudiar animales susceptibles al SARS-CoV-2 y ha tomado muestras de ciervos durante la temporada de caza de 2022 en al menos 27 estados. DeLiberto dice que su grupo planea estudiar imágenes de cómo los ciervos interactúan con las personas y otros animales para cuantificar sus modos de interacción. Y Richards asegura que más muestras para determinar qué tipos de ciervos están en mayor riesgo (jóvenes o ciervos, urbanos o rurales) podrían ofrecer más pistas.

Los científicos también están planeando más estudios experimentales de infecciones para ver si variantes como Ómicron y Delta se comportan de manera diferente en los venados de cola blanca y qué otros animales salvajes son susceptibles. Han encontrado que son zorros colorados (Vulpes vulpes), pero no coyotes (Canis latrans), y quieren ver venados bura y alces. También podrían probar estudios de especies mixtas para ver si, por ejemplo, el visón puede transmitir la infección a los roedores. “Se necesita mucho más trabajo para rastrear estos eventos que se desarrollan rápidamente. Estos son solo los primeros capítulos”, concluye Mubareka.

