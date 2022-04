Investigan un brote de hepatitis viral en niños en Reino Unido

Imagen de microscopía electrónica de transmisión coloreada digitalmente revela la presencia de viriones de la hepatitis B (de color naranja). (CDC/DR. ERSKINE PALMER)

El servicio de Salud Pública de Escocia está investigando un brote de casos de hepatitis en niños pequeños ingresados en al menos cuatro hospitales. Se trata de 11 niños de entre uno y cinco años que fueron atendidos en los hospitales en Lanarkshire, Glasgow, Tayside y Fife, con un tipo raro de hepatitis que no sería la A ni E.

La doctora Meera Chand, directora de infecciones clínicas y emergentes de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), dijo que “se están realizando investigaciones para hallar las posibles causas de los contagios, incluidos los posibles vínculos con enfermedades infecciosas”.

Además, se están investigando otros 60 casos de hepatitis viral en menores de 10 años en Inglaterra, según informó el diario británico Daily Mail.

“No hay evidencia” de que la vacuna contra el coronavirus esté relacionada con ninguno de los casos, afirmaron los expertos

Tanto el coronavirus como una ‘gama de otras infecciones’, se están considerando como la causa, dijeron las autoridades sanitarias. Pero “no hay evidencia” de que la vacuna contra el coronavirus esté relacionada con ninguno de los casos y la mayoría de los niños afectados son demasiado pequeños para ser elegibles para la inyección.

“Estamos trabajando para crear conciencia entre los profesionales de la salud, de modo que cualquier otro niño que pueda verse afectado por estos casos pueda identificarse temprano y llevarse a cabo las pruebas apropiadas. También recordamos a los padres que estén al tanto de los síntomas de la ictericia, incluida la piel con un tinte amarillo que se ve más fácilmente en el blanco de los ojos, y que se comuniquen con un profesional de la salud si tienen alguna inquietud”, sostuvo Chand.

La hepatitis a menudo no tiene síntomas perceptibles, pero pueden incluir orina oscura, heces de color gris pálido, picazón en la piel y coloración amarillenta de los ojos y la piel. Las personas infectadas también pueden sufrir dolores musculares y articulares, fiebre alta, náuseas y estar inusualmente cansadas todo el tiempo.

Cuando la hepatitis es transmitida por un virus, generalmente es causada por el consumo de alimentos y bebidas contaminados con las heces de una persona infectada o por contacto de sangre a sangre o sexual. En Escocia, los jefes de salud dijeron que la cantidad de casos en un período de tiempo tan corto, combinado con la propagación geográfica y la gravedad de la enfermedad, era “inusual”. Normalmente hay alrededor de siete u ocho casos infantiles por año en Escocia que no tienen un diagnóstico subyacente.

Actualmente no hay causas claras para los casos que se han detectado en Lanarkshire, Tayside, Greater Glasgow y Clyde and Fife. Y Public Health Scotland dijo que no se ha identificado una conexión clara entre los casos.

El doctor Nicholas Phin, director de salud pública de la organización, dijo que su investigación estaba en sus primeras etapas. “Si tiene un hijo que muestra signos de ictericia, donde la piel tiene un tinte amarillo y se ve más fácilmente en el blanco de los ojos, entonces los padres deben comunicarse con su médico de cabecera u otro profesional de la salud. Seguimos investigando estos casos y proporcionaremos más actualizaciones cuando estén disponibles”, afirmó el doctor.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 325 millones de personas en el mundo tienen hepatitis B o C crónicas

Una enfermedad contagiosa

La hepatitis viral es una infección que provoca la inflamación y daño del hígado. Esta inflamación suele ser una “hinchazón” que ocurre cuando los tejidos del cuerpo se lesionan o se infectan. El diagnóstico precoz puede prevenir problemas de salud derivados de la infección, y también la transmisión del virus, por lo que recomiendan realizar el test de hepatitis virales al menos una vez en la vida.

Representan una elevada carga de enfermedad y mortalidad a nivel mundial. Se estima que el 57% de los casos de cirrosis hepática y el 78% de los casos de cáncer primario de hígado son debido a infecciones por virus de la hepatitis B o C. Según datos estimados que arroja la Organización Mundial de la Salud (OMS), 325 millones de personas en el mundo tienen hepatitis B o C crónicas.

La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus HCV, que causa infecciones agudas y crónicas. Por lo general, las infecciones nuevas son asintomáticas. Algunas personas padecen hepatitis aguda, que no produce una enfermedad potencialmente mortal. “Aproximadamente un 30% de las personas infectadas eliminan el virus espontáneamente en un plazo de seis meses, sin necesidad de tratamiento. En el 70% restante se producirá una infección crónica por el HCV, y en estos casos el riesgo es padecer cirrosis y cáncer de hígado”, cuenta la médica Verónica Bermejo (M.N. 116.561), médica infectóloga de Helios Salud.

La hepatitis es una enfermedad prevenible por vacunas (EFE/ José Jácome)

Según estimaciones de la OMS, en el mundo hay 71 millones de personas con infección crónica por el virus de la hepatitis C. El mismo se transmite principalmente por sangre, en pequeñas cantidades, por lesiones cortopunzantes. A través de la vía sexual es poco probable.

“La hepatitis C es una enfermedad que cobró relevancia en el último tiempo ya que pasó de ser un agente de infección crónica y arduo de erradicar, a tratarse de una infección curable en más del 95% de los casos. La OMS, se plantea si continúa siendo necesaria la vacuna de la HCV, ya que hoy disponemos de tratamientos curativos de alta eficacia y excelente tolerancia. El tratamiento para la HCV cumple un doble objetivo, la curación individual y evitar la transmisión, es decir un tratamiento preventivo”, comenta Bermejo.

En la actualidad, el tratamiento de HCV consiste en drogas antivirales de acción directa. La duración del mismo oscila entre 8 y 24 semanas, con tasas de curación mayores al 95%.

“Las hepatitis B y A se pueden prevenir con vacunas seguras y eficaces actualmente disponibles. También se encuentra una vacuna combinada que proporciona protección contra estas dos enfermedades”, aclara. Sin embargo, agrega que aún no existe ninguna vacuna eficaz contra la hepatitis C. La prevención depende de la reducción del riesgo de exposición al virus: manipulación y eliminación segura de objetos cortopunzantes y desechos, uso apropiado y seguro de las inyecciones, análisis de la sangre donada, uso de preservativo, entre otras.

“Las vacunas cumplen un rol fundamental en la prevención de las hepatitis A y B ya que cuando otras medidas de prevención pueden fallar, el estar vacunado es el mejor escudo. Las personas nacidas antes de los años de inicio de la vacunación universal en Argentina, deben consultar por la vacunación”, concluyó Bermejo.

