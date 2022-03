El COVID-19 puede alterar el cerebro pero aún hay preguntas pendientes, según el experto Eric Topol

La infección por el coronavirus puede alterar el cerebro (REUTERS/Amir Cohen/Archivo)

El coronavirus es la infección que se convirtió en pandemia, y tiene impactos en diferentes órganos y tejidos del cuerpo humano. El prestigioso científico Eric Topol, fundador y director del Scripps Research Translational Institute, profesor de medicina molecular y vicepresidente ejecutivo de Scripps Research de Estados Unidos, dio detalles del estudio que acaba de publicarse, uno de los más importantes de la pandemia, que analizó el impacto potencial del COVID-19 en el cerebro.

Según detalló el doctor Topol en un artículo con su firma en el diario The Guardian, “ los principales hallazgos sobre la pérdida de materia gris, la reducción del tamaño del cerebro y el deterioro cognitivo son preocupantes y deben situarse en su contexto”. Se refirió a un estudio publicado en la revista Nature y liderado por Stephen M. Smith, del Departamento Nuffield de Neurociencias Clínicas de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido.

Si se quiere determinar si el virus del SARS-CoV-2 puede dañar el cerebro, lo ideal sería realizar una resonancia magnética cerebral antes y después de la infección por COVID-19 y un grupo de control emparejado (por edad y sexo, y la historia clínica) de personas sin infección que también tuvieran dos series de imágenes cerebrales, consideró.

El estudio se realizó en el Reino Unido donde decenas de miles de personas inscritas en su Biobanco del Reino Unido ya se habían sometido a un escáner cerebral antes de la pandemia. Un subgrupo de ellos se sometió a una media de tres años después, con o sin haber tenido el coronavirus. También se les realizaron pruebas cognitivas básicas —un tipo de prueba de conectar los puntos— con sus escáneres cerebrales.

Las personas con COVID-19 que se estudiaron en el Reino Unido tenían más pérdida de materia gris a los cuatro meses de su infección (REUTERS/Hannah McKay)

Según detalló Topol, había unos 400 participantes en cada grupo, con edades comprendidas entre los 47 y los 80 años, una media de 59, en el momento de su exploración de referencia. No había diversidad, ya que el 97% de ambos grupos era de etnia blanca. Todas las personas del grupo de COVID-19, excepto 15, tenían cuadro leve o moderado, que no requería hospitalización, y los resultados no se vieron afectados por la eliminación del análisis de este pequeño número de personas que requerían hospitalización.

“Es importante destacar que, en el contexto, el estudio se refiere a adultos mayores de raza blanca con COVID-19 mayoritariamente leve”, afirmó Topol. También mencionó que “a medida que envejecemos, suele producirse una pérdida de materia gris de aproximadamente un 0,2% cada año, lo que se observó en el grupo de control. En cambio, las personas con COVID-19 en este estudio, a los cuatro meses de su infección, tenían más pérdida de materia gris que el grupo de control, algunas hasta diez veces más”, subrayó.

En particular, el daño cerebral —la pérdida de materia gris— se produjo principalmente en las regiones relacionadas con el olfato. Más allá de los cambios estructurales del cerebro, se produjo un descenso en la prueba cognitiva entre el grupo infectado, tardando más tiempo en realizar la tarea. Por otra parte, no hubo diferencias en los resultados de las pruebas de memoria entre los dos grupos.

“Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Se trata de un diseño de estudio único que es difícil de replicar, pero la replicación independiente es importante. Todavía no la tenemos, así que no podemos considerar los hallazgos como definitivos, aunque sí son preocupantes. Otras incertidumbres son el desconocimiento de los síntomas en el grupo COVID-19, como la pérdida de olfato, y la dependencia para la clasificación (COVID frente a no COVID) de diferentes testeos, algunas de las cuales no tienen una gran precisión”, consideró Topol.

El experto se preguntó: “¿Estaban los dos grupos equilibrados? Se observó que había ‘un patrón sutil de capacidades cognitivas inferiores en los participantes que se infectaron’. Aunque esto no influiría en los resultados de las pruebas en serie, ni en la comparación con los controles, revela algunos desequilibrios en las características entre los grupos de COVID-19 y de control. Aunque se trata del mayor estudio de imágenes cerebrales de COVID-19, su tamaño no impide que existan múltiples pequeñas diferencias entre los grupos, que acumulativamente pueden haber influido en los resultados”.

El mecanismo de los cambios estructurales del cerebro es incierto, pero probablemente implica una inflamación originada por la infección nasal, destacó el doctor Topol. La mayoría de los estudios sobre el coronavirus y el cerebro apoyan la inflamación inducida por el virus, más que la infección directa de las neuronas, como la vía para el daño cerebral. Las regiones del cerebro más afectadas en el grupo de COVID-19 están relacionadas con el sentido del olfato, el sistema límbico, lo que incrimina esta puerta de entrada nasal.

En el estudio en el Reino Unido se examinó si el proceso es específico de este virus comparando las imágenes cerebrales de COVID-19 con un pequeño número de personas con gripe o neumonía, y no se observó una similitud en el patrón.

“Es importante señalar que no fue un estudio de COVID de larga duración. El síntoma de niebla cerebral del que suelen informar las personas que padecen COVID prolongado y que se ha comparado con el ‘quimiocerebro’ de la terapia contra el cáncer, con una inflamación cerebral que afecta principalmente a la materia blanca, no está relacionado con el informe actual”, escribió Topol.

El grupo de COVID fue evaluado una sola vez después de la infección, unos cuatro meses más tarde, la memoria no se vio afectada y los detalles de los síntomas estuvieron ausentes

El grupo de COVID fue evaluado una sola vez después de la infección, unos cuatro meses más tarde, la memoria no se vio afectada y los detalles de los síntomas estuvieron ausentes. La única evaluación también plantea la cuestión de si los cambios estructurales, y más probablemente el deterioro cognitivo, pueden tener cierta reversibilidad. Aunque las células cerebrales no tienen una gran capacidad de regeneración, tienen una notable plasticidad para formar y reorganizar las conexiones sinápticas, para preservar la función.

La otra cara de la moneda también es una posibilidad. La atrofia del sistema límbico, cuyo modesto grado se observó en el grupo COVID, es uno de los patrones clásicos de las imágenes cerebrales de la enfermedad de Alzheimer. Por estas razones, es esencial la obtención de imágenes cerebrales posteriores para determinar la posible recuperación o progresión.

Otra cuestión es si los resultados se aplican a los adultos más jóvenes y a los niños. En el estudio de Oxford, “las pruebas básicas de deterioro cognitivo se produjeron principalmente en personas mayores de 70 años. Todavía no se ha establecido si el COVID-19 puede afectar a los cambios estructurales o funcionales del cerebro en los jóvenes. Esto también plantea la cuestión de la causa y el efecto, ya que las pruebas del impacto cerebral deben considerarse como una asociación, ya que la prueba de la causalidad de COVID, aunque probable, no es absoluta ni segura”, mencionó Topol.

Los efectos cerebrales de COVID-19 serían mucho menos probables si la persona se contagió Ómicron (REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)

En el contexto, el estudio se refería a variantes anteriores a Ómicron, la variante ultratransmisible que se cree que ha infectado potencialmente al 40% o más de los estadounidenses y europeos en los últimos meses. Es importante señalar que la pérdida de olfato fue considerablemente menor con Ómicron que con Delta y las variantes anteriores, en algunos estudios una décima parte. “Esto sugiere que la responsabilidad de los efectos cerebrales de COVID sería mucho menos probable con Ómicron . Cada variante puede tener una afinidad diferente, conocida como tropismo, con los tejidos y órganos del cuerpo; por razones aún no explicadas, Ómicron tiene menos tropismo con el bulbo olfativo, las neuronas de la base del cerebro especializadas en el olfato”, señaló.

En dos años, “hemos recorrido un largo camino desde la consideración de la neumonía grave por COVID como la única preocupación. Aunque la lista de incertidumbres sobre el impacto nocivo de COVID en el cerebro es larga y no está resuelta, es vital que mantengamos una alta consideración por la responsabilidad potencial y la imprevisibilidad de las infecciones, incluso las más leves”, recomendó Topol.

