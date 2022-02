Detectan en qué parte del cerebro se origina la esquizofrenia

La esquizofrenia es una enfermedad mental, un trastorno psiquiátrico que puede causar una amplia gama de síntomas diferentes

La esquizofrenia es una de las enfermedades mentales más duras que existen. Afecta a unos 20 millones de personas en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y presenta una amplia gama de síntomas como alucinaciones, pérdida de memoria, paranoia, entre otras. Pero los expertos nunca han entendido exactamente cómo se forma. Sin embargo un nuevo estudio puede haber cambiado eso, señalando en qué parte del cerebro probablemente se origina.

Publicado en la revista académica Nature Communications , el estudio identificó estas ubicaciones centrándose en una proteína específica que se asoció históricamente con la esquizofrenia. Según su ubicación, muestra de qué parte del cerebro proviene la enfermedad mental, lo que puede allanar el camino para una mayor comprensión del trastorno psiquiátrico y podría conducir a un mejor tratamiento en el futuro.

Los efectos en el cerebro también pueden provocar problemas de memoria y procesamiento de información, problemas para tomar decisiones y prestar atención. También puede manifestarse en un severo retraimiento social y funcionalidad, menor capacidad para sentir placer y un efecto plano, que se define como no usar expresiones faciales o tono de voz para transmitir expresiones.

Los expertos han deducido una serie de condiciones respecto de cómo se contrae la enfermedad, que han sido documentadas por el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH). Por un lado, aunque es posible que los síntomas se manifiesten a una edad temprana, normalmente la esquizofrenia solo comienza a emerger en la adolescencia.

Existen teorías de que la influencia ambiental puede desempeñar un papel, como un entorno estresante, virus, problemas nutricionales antes del nacimiento y vivir en la pobreza. Lo que sí se sabe es que la condición parece ser, hasta cierto punto, hereditaria y genética. Sin embargo, estar en la misma familia que alguien que tiene esquizofrenia no significa que se tendrá con seguridad. No se comprende exactamente cómo funciona este proceso y aún no es posible probarlo con información genética.

En el cerebro ¿dónde se produce?

Investigadores de la Facultad de Letras, Artes y Ciencias Dornsife de la Universidad del Sur de California (USC) se centraron en una proteína específica conocida como 97 o SAP97 asociada a la sinapsis. Esta proteína en sí misma es bastante misteriosa, y los científicos saben que existe pero realmente no entienden qué hace o dónde. De hecho, estudios previos sobre SAP97 han arrojado datos contradictorios.

Lo que se determinó en el transcurso de muchas investigaciones diferentes a lo largo de los años fue que SAP97 desempeña algún tipo de papel en la esquizofrenia. Más específicamente, una asociación entre la esquizofrenia y una disfunción de la SAP97.

Este enlace exacto ha sido resaltado de diferentes maneras. Un estudio señaló que un gen codificado en SAP97, DLG1, se identificó como un posible centro de actividad relacionada con la esquizofrenia. Las mutaciones en SAP97 también se detectaron en pacientes con esquizofrenia, y las mutaciones que resultaron en la pérdida de un alelo DLG1 causaron que un sujeto tuviera 40 veces más probabilidades de desarrollar esquizofrenia.

Los científicos nunca pudieron determinar eso. Si bien parecía seguro que SAP97 y su gen DLG1 desempeñaron un papel en la esquizofrenia cuando no podían funcionar correctamente, el hecho de que nadie entendiera lo que hace SAP97 en primer lugar ha hecho que sea difícil entender este proceso.

Lo que hace que esto sea aún más confuso es que, como mínimo, se sabe que SAP97 es lo que se conoce como una proteína de guanilato quinasa asociada a la membrana (MAGUK). Esto significaría que debería regular la señalización glutamatérgica entre las neuronas del cerebro e influir en la creación y almacenamiento de recuerdos. Sin embargo, nunca se ha mostrado esto en absoluto.

El nuevo estudio se ha planteado: si SAP97 no está presente donde debería estar, ¿dónde está?

Para averiguarlo, los investigadores decidieron buscar en otra parte. SAP97 no estaba en ningún sitio del cerebro en las que tradicionalmente estaría presente. Entonces, con eso en mente, los científicos observaron un lugar que, en cambio, estaba relacionado, en teoría, con la esquizofrenia.

Esa nueva localización es la circunvolución dentada, una parte del hipocampo que controla la memoria episódica contextual, que es el recuerdo consciente de las experiencias de la vida. Esencialmente, aquí es donde se recordaría lo que sucedió, cuándo y dónde. Como este tipo de memoria a menudo se distorsiona y altera en la esquizofrenia, podría significar que el giro dentado, que controla este tipo de memoria, estaría alterado en alguien con esquizofrenia.

Si SAP97 está relacionado con esto, entonces tal vez, esta proteína también podría encontrarse allí. Los científicos examinaron los cerebros de ratas con SAP97 dañado y detectaron cambios en la circunvolución dentada. Los especialistas observaron que cuando se reduce la función de SAP97, las neuronas en la circunvolución dentada tenían picos extremos en la señalización glutamatérgica. Este tipo de espiga produce alteraciones severas en la memoria episódica contextual, un síntoma clásico de la esquizofrenia.

Dado que SAP97 fue inhibido. El trabajo de la misteriosa proteína es regular la señalización glutamatérgica en la circunvolución dentada. “Este es un gran avance para identificar el papel y la ubicación de esta proteína en el cerebro e indicar dónde pueden surgir los síntomas de la esquizofrenia”, indicó Yuni Kay del Programa de Posgrado en Neurociencia de Universidad del Sur de California en Los Ángeles.

Los investigadores esperan aprovechar esto, iniciando más estudios para buscar otras áreas del cerebro donde SAP97 puede estar activo, y tratar de encontrar si otras mutaciones relacionadas con la esquizofrenia pueden causar aumentos de señalización glutamatérgicos similares a los que ocurre en el giro dentado.

Saber más sobre la esquizofrenia puede conducir a mejores opciones de tratamiento. Actualmente, el más común para la esquizofrenia es la medicación antipsicótica junto con la terapia y el apoyo social. Sin embargo, estos medicamentos pueden tener una serie de efectos secundarios (Getty Images)

“En consecuencia -continúa Kay-, saber más sobre esta condición puede conducir a mejores opciones de tratamiento. Actualmente, el más común para la esquizofrenia es la medicación antipsicótica junto con la terapia y el apoyo social. Sin embargo, estos medicamentos pueden tener una serie de efectos secundarios que pueden ser perjudiciales para la vida diaria, lo que ha llevado a que las personas a dejar de tomarlos. Sin embargo, eso puede ser extremadamente peligroso y puede empeorar los síntomas”.

Además, los medicamentos no siempre funcionan para todos ni tratan por completo todos los síntomas. Algunos incluso necesitan usar otras drogas como la clozapina, aunque eso puede tener efectos secundarios graves y se necesitan análisis de sangre regulares.

“Un tratamiento más eficaz puede mejorar la vida de millones de personas con esquizofrenia en todo el mundo”, concluye Kay.

