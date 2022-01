Por Ómicron, se acortan los tiempos de reinfección en quienes ya tuvieron COVID-19

Los casos de COVID-19 aumentaron súbitamente en diferentes regiones del mundo por la variante Ómicron. Hay gente que volvió a infectarse (REUTERS/Ronen Zvulun)

La infección por el coronavirus ya afectó a más de 298 millones de personas y produjo la muerte de 5,4 millones. Desde la emergencia del virus, hubo personas que se contagiaron y después de varios meses se volvieron a infectar.

Pero con la aparición de la variante de preocupación Ómicron del coronavirus, también creció el riesgo de que las personas se reinfecten, incluso las que ya fueron vacunadas. En España, se descubrió que las reinfecciones de los últimos quince días eran más que las que ocurrieron desde el inicio de la pandemia en 2020.

Un estudio del Instituto Carlos III (ISCIII) de España evaluó la situación epidemiológica. Según los últimos datos publicados, en 15 días se registraron 20.890 reinfecciones. La cifra significa un aumento si se compara con el registro desde el inicio de la pandemia hasta el 22 diciembre de 2021: 17.140. Es decir, hasta la fecha, el total de reinfecciones asciende a 38.030.

Ante el aumento de los casos, el doctor Alfredo Corell, inmunólogo y divulgador de la Sociedad Española de Inmunología, aclaró que “en su inmensa mayoría están siendo casos leves. Pero al ser tantos, no es descartable que haya alguno grave, aunque me inclino a pensar que estos siempre se van a dar entre la población no vacunada, que mayoritariamente está justo en la franja de 20 a 40 años, alrededor de tres millones de personas son las que no se han inmunizado, por uno u otro motivo”.

En España hubo una alta de demanda de los testeos para COVID-19 (Jesús Hellín - Europa Press)

Si bien muchos casos son leves y asintomáticos, el problema fue que muchas personas fueron a pedir el testeo para saber si tenían el coronavirus y colapsó el sistema de atención en España. Una situación similar se ha dado en Estados Unidos y en países de América del Sur como Argentina, donde se dispuso días atrás que las personas no necesitan hacerse un test para tener el alta.

En Cataluña, el gobierno informó la semana pasada que el 2% de sus positivos desde el comienzo de la pandemia eran reinfecciones. Es un porcentaje que creció tras la circulación de la variante Ómicron hasta el 5% (entre los afectados mayores de 50 años) y el 8% (entre los menores de 50). Entre ellos, muchas son reinfecciones por tercera vez y, un caso, se enfermó cuatro veces, aunque podría haber situaciones de infecciones prolongadas y mal curadas.

Igualmente, el doctor Corell resaltó que las vacunas contra el COVID-19 siguen brindando alta protección contra la enfermedad grave y la mortalidad. “Tenemos la inmunidad celular, que aunque no se puede medir tan fácilmente como la de los anticuerpos, nos está salvando. Esas células enseguida ponen en marcha la fabricación de nuevos anticuerpos frente a la variante Ómicron. Esta inmunidad celular tarda unos dos o tres días en ponerse en marcha y rápidamente vence a la infección”.

En Argentina, más de 6,3 millones de personas han sido diagnosticadas con COVID-19, según el Ministerio de Salud de la Nación. Consultada por Infobae, la médica Andrea Uboldi, miembro del comité central de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y del comité de infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, comentó: “Estamos observando en Argentina que hay más personas que se reinfectan. Algunas de ellas habían tenido la infección antes de las vacunas”. Agregó: “Las reinfecciones dependen de qué respuesta inmune se montó tras la infección previa y por las vacunas y por las variantes que circulen. También habría factores genéticos que hace que algunas personas sean más proclives a reinfectarse”.

“Es posible reinfectarse después de haber tenido el COVID-19, aunque es menos frecuente en los primeros 90 días tras la infección”, explicó Dean Blumberg, jefe de enfermedades infecciosas pediátricas del Hospital Infantil de la Universidad de California en Davis, Estados Unidos. Señaló que las vacunas no son 100% efectivas y que pueden producirse infecciones puntuales. “Sin embargo, si se ha tenido COVID-19 y luego se vacuna, esto disminuye la posibilidad de reinfección a la mitad aproximadamente”.

En cuanto a su transmisión comunitaria, la variante Ómicron tiene un tiempo de duplicación de entre 2 y 3 días

En menos de dos meses, la variante de preocupación Ómicron llegó a ser detectada en 132 países, y está produciendo un “tsunami” de casos de COVID-19 en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Fue detectada en noviembre en África, la región donde menos del 14% de la población tiene una dosis de vacuna contra el COVID-19.

La Organización Mundial de la Salud informó que se registró un récord de 9,5 millones de casos de COVID-19 en el planeta durante la última semana de 2021, lo que supone un aumento semanal del 71%. Ese aumento abrupto está relacionado con la veloz propagación de Ómicron. El 90% de los casos graves no estaba vacunado completamente.

Hay pruebas consistentes que demuestran que Ómicron tiene una ventaja de crecimiento sustancial sobre la variante Delta, que había sido detectada en India en octubre de 2020 y empezó a circular más en Sudamérica en el segundo semestre del año pasado. En cuanto a su transmisión comunitaria, Ómicron tiene un tiempo de duplicación de entre 2 y 3 días.

SEGUIR LEYENDO: