Lambda: ¿deberíamos preocuparnos por la nueva variante de interés que se expande por el mundo?

Una variante del coronavirus conocida como Lambda, que en gran medida ha pasado desapercibida durante los últimos nueve meses, ahora está causando casi todas las nuevas infecciones en Perú (REUTERS)

Los virus evolucionan. El SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, no es la excepción. Así que no sorprende el surgimiento de variantes, y no todas las mutaciones genéticas representan una amenaza grave. En semanas recientes, no obstante, la creciente cobertura mediática ha empezado a causar alarma en torno a la Lambda, una variante detectada por primera vez en Perú a finales del año pasado.

La variante, conocida al principio como C.37, se ha extendido a 29 países , muchos en América Latina. Y, desde el 20 de enero de 2021, se han reportado 668 infecciones en los Estados Unidos. En Perú, ahora es responsable de más del 90 por ciento de los nuevos casos de COVID-19, un fuerte aumento de menos del 0,5 por ciento en diciembre. El país ya ha sufrido la peor mortalidad del mundo debido a COVID-19; la enfermedad ha matado aproximadamente al 0,54 por ciento de la población.

C.37 probablemente causó el alto número de infecciones durante la segunda ola entre fines de marzo y abril, dijo el ministro de Salud de Perú, Óscar Ugarte, en una conferencia de prensa. En el país vecino de Chile, donde la vacuna principal es CoronaVac de China, la variante representa el 31 por ciento de los casos secuenciados en los últimos 60 días. El alto número de casos está ocurriendo a pesar de que el 58,6 por ciento de la población de Chile está completamente vacunada y otro 10 por ciento ha recibido una sola dosis. La escasa eficacia de la vacuna puede ser en parte culpable. Un estudio de la Universidad de Chile encontró que una sola dosis de la vacuna CoronaVac tenía solo un 3 por ciento de efectividad, pero que aumentó al 56,5 por ciento después de ambas dosis.

“Es desconcertante por qué Chile tiene tasas de infección tan altas, y probablemente se deba a varios factores. Debido a su alta cobertura de vacunación, las restricciones se relajaron demasiado pronto, y eso podría haber provocado un aumento de casos“, dice Pablo Tsukayama, microbiólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, Perú. Fue Tsukayama quien descubrió por primera vez la variante después de secuenciar rutinariamente las muestras depositadas entre enero y marzo de 2021. “Pero también es posible que las principales variantes en circulación, Gamma y Lambda, tengan algunas propiedades de escape inmunológico que conducen a una protección reducida de las vacunas”.

Si bien América Latina tiene solo el ocho por ciento de la población mundial, representa más del 20 por ciento de los casos y el 32 por ciento de las muertes por COVID-19 en todo el mundo (EFE)

La posibilidad de que Lambda pudiera esquivar el sistema inmunológico llevó a la Organización Mundial de la Salud a designarla como Variante de Interés (VOI, por sus siglas en inglés) el 14 de junio. La OMS categoriza un virus como VOI cuando los cambios genéticos en el virus son tan significativos que puede afectar su transmisibilidad, gravedad de la enfermedad, escape inmunológico, diagnóstico o terapia; y se propaga rápidamente a través de una comunidad.

Si bien América Latina tiene solo el ocho por ciento de la población mundial, representa más del 20 por ciento de los casos y el 32 por ciento de las muertes por COVID-19 en todo el mundo. Aunque la región todavía informa más de la mitad de las muertes registradas a nivel mundial, solo uno de cada 10 latinoamericanos ha sido completamente vacunado. En países como Honduras y Guatemala, la cifra es inferior al 1 por ciento.

“Creo que estamos a punto de ver otra situación crítica en las próximas semanas en América Latina”, advierte Alfonso Rodríguez-Morales, epidemiólogo de la Universidad Tecnológica De Pereira, Colombia. Esto se debe a que en algunos países los programas de vacunación aún no han vacunado completamente a más del 5 al 10 por ciento de su población “y eso es muy crítico”.

¿Por qué es difícil detectar variantes?

La variante Lambda permaneció sin ser detectada durante muchos meses porque con frecuencia se confundía con Gamma, la variante identificada por primera vez en Brasil y también conocida como P.1 (REUTERS)

La variante Lambda permaneció sin ser detectada durante muchos meses porque con frecuencia se confundía con Gamma, la variante identificada por primera vez en Brasil y también conocida como P.1.

Debido a los recursos limitados, el Instituto Nacional de Salud del Perú utiliza un método rápido y asequible basado en los cambios en el gen ORF1ab del virus. Ese método no puede distinguir las variantes Beta y Gamma de Lambda. Separar la variante Lambda de otras requiere una secuenciación genética, un proceso costoso y que requiere mucho tiempo.

“Tenemos una capacidad muy limitada en la región para realizar vigilancia genómica, por lo que es difícil estimar la prevalencia total de Lambda. No es fácil predecir por qué una variante se vuelve dominante. Por lo tanto, es importante aumentar la capacidad de secuenciación en todos los lugares, no solo en Estados Unidos y Europa“, subraya Tsukayama.

¿Cuáles son las características de la variante que la convierten en inusual?

La variante Lambda es muy inusual debido a la forma en que se altera su proteína de punta en comparación con otras variantes (Pixabay)

La variante Lambda es muy inusual debido a la forma en que se altera su proteína de punta en comparación con otras variantes. Tiene mutaciones en 14 posiciones que incluyen un tramo largo de siete aminoácidos que se ha eliminado de una región de la proteína de pico llamada dominio N-terminal o NTD. Más allá de estos, Lambda también tiene mutaciones en el gen ORF1ab que se encuentran en otras variantes de interés: Alfa, Beta y Gamma.

El gen ORF1ab codifica una proteína grande, partes de la cual ayudan al coronavirus a replicarse y suprimir la respuesta inmune humana. Debido a su importancia, los científicos ya están desarrollando terapias antivirales para atacar las proteínas ORF1ab.

Los siete aminoácidos eliminados del NTD pertenecen a un superitio NTD donde el pico es atacado por muchos de los potentes anticuerpos del cuerpo. Muchas variantes, incluidas Alfa, Beta y Gamma también albergan mutaciones dentro de esta zona, lo que sugiere que esta región es importante para la evolución del virus. “La NTD no es crucial para llevar a cabo funciones importantes del virus y, por lo tanto, es fácil que el virus mute y siga siendo viable, para evadir la respuesta de anticuerpos existente”, explica Shee-Mei Lok, científica de enfermedades infecciosas en Universidad Nacional de Singapur.

Los anticuerpos anti-DTN producidos naturalmente en el cuerpo pueden bloquear la entrada de virus subsiguientes a la célula incluso después de que se hayan adherido al receptor ACE2 en la superficie de la célula, razón por la cual los desarrolladores de vacunas se están enfocando en él.

Entre otras mutaciones de Lambda, hay una única en la ubicación 452 que también está mutada en otras variantes altamente transmisivas: Delta, Delta Plus, Epsilon y Kappa. Si bien nunca antes se había visto la mutación L452Q de Lambda en una variante, los científicos predicen que las mutaciones en la posición 452 aumentan la capacidad del SARS-CoV-2 para infectar una célula.

Un estudio, que aún no ha sido revisado por pares, muestra que Lambda puede escapar de los anticuerpos neutralizantes producidos por la vacuna CoronaVac desarrollada en China y aprobada por la OMS (REUTERS)

La posición 452 ocurre en la parte de la proteína de pico que interactúa directamente con la proteína del receptor ACE2 que se encuentra en el pulmón y otras células humanas, y esa interacción le permite ingresar al cuerpo. “La posición 452 es reconocida por muchos anticuerpos neutralizantes. Las mutaciones en este sitio podrían resultar en una disminución de la unión y, por lo tanto, una menor protección por parte de ciertas vacunas en ciertas personas, aquellas con respuestas marginales para empezar“, indica Michael Diamond, inmunólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington.

Evgeni Sokurenko, microbiólogo de la misma universidad, ha demostrado que una sola mutación en esta posición podría haber desencadenado la rápida expansión reciente de las variantes de COVID-19. Una mutación similar, L452R, en la variante Epsilon causa una alta infecciosidad, mejora la capacidad del virus para crecer y reduce la actividad neutralizante de muchos anticuerpos.

En un estudio que aún no ha sido revisado por pares, Nathaniel Landau, microbiólogo de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, ha demostrado que un virus similar a Lambda fabricado en laboratorio era dos veces más infeccioso que la variante temprana del SARS-CoV-2, debido solo a la L452Q. Otras mutaciones encontradas en Lambda no tuvieron un efecto significativo sobre la infectividad. Otro estudio aún no revisado por pares también confirma que Lambda es probablemente más infeccioso que Gamma y Alpha.

¿Qué sabemos sobre las vacunas y Lambda?

Los resultados preliminares sugieren que las vacunas actuales siguen siendo eficaces, pero quizás menos que contra el virus original (REUTERS)

Hay muy pocos estudios sobre Lambda, pero los resultados preliminares sugieren que las vacunas actuales siguen siendo eficaces, pero quizás menos que contra el virus original.

“Creemos que, al menos para las vacunas de ARNm, Moderna y Pfizer, esas vacunas protegerán muy bien contra Lambda, de la misma manera que protegen contra el virus Delta. Aunque algunos de los anticuerpos ya no funcionan contra las variantes, es suficiente con que combatan el virus y se deshagan de él bastante bien“, asegura Landau, quien dirigió un estudio al respecto.

Otro estudio, que aún no ha sido revisado por pares, muestra que Lambda puede escapar de los anticuerpos neutralizantes producidos por la vacuna CoronaVac desarrollada en China y aprobada por la OMS, aunque el autor principal Ricardo Soto Rifo, virólogo del Instituto de Ciencias Biomédicas de Santiago, Chile, aclaró que “todavía no tenemos evidencia para decir que Lambda es más transmisible, responsable de enfermedades más graves o incluso la muerte“.

Dos dosis de CoronaVac, una vacuna de virus inactivado disponible en muchos países de América Latina, se considera menos eficaz que las vacunas de ARNm, pero sigue siendo buena para proteger contra enfermedades graves y la muerte.

“A pesar de cierto escepticismo sobre la eficacia de CoronaVac contra las nuevas variantes, todos deberían vacunarse con cualquier vacuna autorizada que esté disponible en su región”, dice Herbert Virgin, inmunólogo, miembro de la Academia Nacional de Ciencias y director científico de Vir Biotechnology. “Si no se vacuna… el virus evolucionará”, agrega.

Y concluye: “Lambda no es más aterrador que el virus Delta. La clave es que ambos son virus altamente transmisibles. Pero si recibe la vacuna, lo más probable es que esté protegido. La tasa de infección con estos virus disminuirá en las áreas donde la gente recibe la vacuna”.

