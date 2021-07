Descubren el funcionamiento de la neurociencia del placer

Durante dos décadas, Kringelbach ha invitado a los participantes a escáneres de imágenes cerebrales para investigar lo que sucede en el cerebro cuando experimentan uno de los constituyentes más apreciados del bienestar: el placer (Getty Images)

Siglos después de que los más grandes filósofos del mundo reflexionaran sobre los secretos de una buena vida, la ciencia moderna ha hecho enormes avances interdisciplinarios en la comprensión del florecimiento humano.

Para el neurocientífico de Oxford, Morten Kringelbach, esto ha significado ir directamente a la fuente: el cerebro. Durante dos décadas, Kringelbach ha invitado a los participantes a escáneres de imágenes cerebrales para investigar lo que sucede en el cerebro cuando experimentan uno de los constituyentes más apreciados del bienestar: el placer. Por ahora, ha estudiado la neuroanatomía de la mayoría de los placeres: alimentos, drogas, música, mirar bebés lindos, incluso el sexo , a pesar de los desafíos obvios.

Resulta que hay mucho que podemos aprender sobre la condición humana estudiando el placer en el cerebro. Por ejemplo, los neurocientíficos pueden crear esquemas, o modelos cerebrales, de la actividad neuronal subyacente de diferentes regiones cerebrales en varios estados, a medida que miles de millones de neuronas y células gliales se comunican entre sí.

Estas percepciones, a su vez, se pueden aplicar en el tratamiento de condiciones que afectan el funcionamiento del circuito de placer, incluidos los trastornos neuropsiquiátricos y las adicciones. En última instancia, desentrañar los mecanismos cerebrales involucrados en la experiencia del placer, la felicidad y varios estados significativos podría señalar lo que realmente significa disfrutar, y ayudar a las personas a experimentar más de ello. Esta búsqueda ha sido la motivación principal de la investigación de Morten Kringelbach. En sus propias palabras, esto es lo que tiene que decir sobre la neuroanatomía del placer.

No solo sensación

Al ver, oír, oler o saborear algo que se considera como placentero, la información pasa a través de las cortezas sensoriales del cerebro

El placer es una forma de experimentar el mundo sensorial. Al ver, oír, oler o saborear algo que se considera como placentero, la información pasa a través de las cortezas sensoriales del cerebro. Pero ahí no es donde está codificado el placer. Gracias a la participación de varias regiones cerebrales, es algo que se añade más adelante como un brillo hedónico.

Así, el placer no es meramente una sensación o un pensamiento. El placer consiste en ciclos de deseo, gusto y aprendizaje. Una buena vida depende de un sistema cerebral que pueda pasar por este ciclo de cambios de manera ordenada.

¿Qué sucede en el cerebro al experimentar placer? Para el bebedor de café, el ciclo del placer comienza incluso antes de que ingiera su primer sorbo. Comienza con la expectativa y la anticipación del evento. Ninguna información (por ejemplo, vista, olfato, gusto) ha entrado hasta ahora a través de los órganos sensoriales. Sin embargo, se detecta que el café está ahí fuera, y basado en las experiencias anteriores, se tiene un deseo.

En esta etapa, una gran parte del cerebro se dedica a tratar de encontrar maneras de llegar al objetivo. Es como si el cerebro dijera que hay algo importante en el entorno que necesita atención. A medida que pasa el tiempo, el sujeto se sentirá cada vez más motivado para atenderlo, hasta que finalmente e levantes y se haga un café. Una vez que las experiencias sensoriales de ver, oler y saborear se activan, los puntos calientes hedónicos en el cerebro también lo hacen y el placer se intensifica. Se inicia la etapa del gusto.

A medida que se bebes el café, las expectativas se actualizan constantemente. La etapa de aprendizaje incluye cumplir las expectativas. Cuando algo sale mal y lo que se espera no se cumple (por ejemplo, cuando el café sabe mal), eso es un obstáculo para el placer. Si la red funciona sin problemas, después de un tiempo se saciará. El cerebro aprenderá de la experiencia actualizando las asociaciones y haciendo predicciones futuras. Entonces el ciclo se detendrá y e pasarás a otras cosas.

Si el placer funciona mal

En lugar de pasar por el circuito de desear-gustar-aprender donde las cosas naturalmente se reducen y uno puede seguir adelante con su día, las personas adictas están atrapadas en un bucle de repetición. Por ejemplo, pueden experimentar una motivación extrema (desear) sin la recompensa (gustar) y seguir volviendo al deseo, porque no parece ser suficiente para permitirles proceder a la etapa de disfrute y saciedad.

Anhedonia , la condición cuando uno ya no se puede sentir placer, es un síntoma clave de los trastornos neuropsiquiátricos. Una persona deprimida, por ejemplo, todavía puede estar motivada para tomar café, pero cuando lo hace, puede que no sienta placer por ello. Esto puede empeorar las cosas, ya que pueden sentir que debería estar experimentando alegría, pero no lo hace.

La corteza orbitofrontal, la parte del cerebro detrás de los ojos, es un jugador principal en la sala de máquinas del placer. Otras regiones, incluidas las nucleus accumbens y pálido ventral, también son importantes. Si se eliminan algunas de estas regiones de los cerebros de ratas, ya no mostrarán la reacción de placer con sus bocas cuando se les administre agua dulce. Casi como un sistema de votación, todas estas regiones necesitan estar comprometidas entre sí para que el placer se perciba. Afortunadamente, el sistema está hecho de muchas partes, por lo que cuando una región funciona mal, las otras partes pueden trabajar juntas y compensar.

El cerebro es una máquina que está funcionando todo el tiempo

A medida que el ciclo de placer se inicia, las neuronas de estas regiones comienzan a “hablar” entre sí en formas de sincronización y desincronización. Las señales eléctricas se convierten en señales químicas en la unión sináptica, antes de convertirse en señales eléctricas de nuevo y seguir adelante.

Es un paisaje dinámico, con una miríada de rutas por las que viajan las señales. Lo que facilita este movimiento constante son los neurotransmisores en la unión sináptica. Hacen que sea más fácil o más difícil que las señales pasen a través de varias regiones. Por ejemplo, durante un orgasmo, debido a la liberación de neurotransmisores, de repente puede ser mucho más fácil para las señales viajar entre la corteza orbitofrontal y otras regiones que normalmente no pueden estar directamente vinculadas.

El cerebro es una máquina que está funcionando todo el tiempo. Hay muchas rutas que pueden encenderla. Algunas son hedónicas (que tienen que ver con el placer y el afecto positivo), como el café o el sexo. Otros son más eudaimónicas (que tienen que ver con significado, compromiso y autorrealización), como ser voluntario o expresar gratitud. Frecuentemente, las actividades eudaimónicas no se sienten placenteras en el momento. De hecho, incluso pueden sentirse difíciles. Es solo después, en retrospectiva y cuando se interpreta la experiencia como significativa, que se puede deducir placer de ellas.

Uno de los descubrimientos neurocientíficos más fascinantes es el estrecho vínculo entre el dolor y el placer. Considera el ejemplo del dolor fantasma de las extremidades, que es reportado inicialmente por alrededor del 80% de las personas que tuvieron amputaciones. Con el tiempo, entre el 10-25% de los pacientes, el dolor fantasma de las extremidades puede provocar dolor crónico, que es muy difícil de tratar.

Cuando los neurocirujanos toman electrodos y realizan estimulación cerebral profunda en estos pacientes con 20 Hz (la región objetivo recibe 20 pulsos eléctricos por segundo), los pacientes reportan un alivio casi instantáneo. Pero cuando se estimulan las mismas regiones con 50 o 100 Hz, el dolor empeora. Es la misma red la que provoca el alivio (placer) y dolor insoportable, y la que se activa con la intensa incomodidad durante una maratón se convierte repentinamente en el impulso para un corredor.

Más que acumular placeres

“Es un mito que los hedonistas sean más felices que otras personas. Aquellos que se encuentran en una persecución interminable de placer por el placer mismo a menudo son infelices”, advierte Sendaia Laiol, neurocientífica abocada a la investigación del placer en la Universidad de California. Tener un sentido de significado y un propósito general es central para que las personas florezcan. El significado puede derivarse de relaciones, de poner esfuerzo en varias actividades, e incluso de superar dificultades. “La afinidad neurobiológica entre el dolor y el placer en nuestros cerebros puede ser paralela al vínculo conmovedor entre el sufrimiento y el florecimiento en nuestras vidas”, indica la especialista.

La dopamina es parte de la danza del placer. Es lo que motivará a levantarse y tomar el café en el que se sigue pensando. Pero la dopamina no es lo que da la recompensa cuando se bebe el café, son los opioides. “El placer no se trata tanto de la dopamina y los opioides en sí, sino de cómo el cerebro se comunica entre varias regiones. Los neurotransmisores cambian el cableado de las regiones y cómo se relacionan entre sí”, explica Laiol.

