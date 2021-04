Barbijos al aire libre: ¿son realmente necesarios?

Un creciente cuerpo de investigación muestra que la transmisión de COVID-19 es mucho menos probable en el exterior que en el interior, y el riesgo será aún menor a medida que más personas se vacunen y los casos disminuyan (REUTERS)

Estoy vacunado y estoy afuera, ¿realmente necesito usar una mascarilla? Si estoy corriendo y no estoy cerca de mucha gente, ¿necesito una máscara? Si camino por la calle y me cruzo con alguien, ¿debo ponerme el tapabocas? A medida que el porcentaje de personas vacunadas aumenta gradualmente, estas son algunas de las preguntas que se hace un número cada vez más creciente de la población.

“Si estás vacunado, yo diría que, en su mayor parte, no necesitas usar una mascarilla al aire libre”, dijo el doctor Sanjay Gupta, médico especializado en salud estadounidense, en el programa de televisión New Day.

Eso es porque se sabe que la mayor parte de la transmisión viral no ocurre al aire libre. Una revisión de noviembre en el Journal of Infectious Diseases encontró que las probabilidades de transmisión viral son 18,7 veces mayores en interiores que en exteriores, y menos del 10% de las infecciones por COVID-19 estudiadas ocurrieron en espacios abiertos.

Nooshin Razani, uno de los autores y profesor asociado de epidemiología y bioestadística de la Universidad de California en San Francisco, le dijo a revista Slate que el número real de casos de transmisión al aire libre era “probablemente inferior” al 10%.

La guía actual de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) deja en claro que es posible que no se necesiten máscaras al aire libre. “Es posible que las mascarillas no sean necesarias cuando estás afuera solo, lejos de otras personas o con personas que viven en tu hogar”, dicen.

Sin embargo, recientemente la directora de los CDC, la reconocida médica norteamericana Rochelle Walensky, sostuvo que la agencia está considerando revisar su guía de mascarillas. “Examinaremos la cuestión del uso de mascarillas al aire libre, pero también en el contexto del hecho de que todavía tenemos personas que están muriendo de COVID-19″, aseguró en el programa Today de NBC.

¿Usar o no usar mascarilla al aire libre?

Al igual que con la mayoría de las discusiones sobre el COVID-19, la evidencia sobre si es aconsejable usar máscaras al aire libre no es en blanco y negro, y debe basarse en una variedad de factores (REUTERS)

Al igual que con la mayoría de las discusiones sobre el COVID-19, la evidencia sobre si es aconsejable usar máscaras al aire libre no es en blanco y negro, y debe basarse en una variedad de factores, como el estado de vacunación y las tasas de transmisión comunitaria.

Para Linsey Marr, experta en la transmisión aérea de virus en Virginia Tech, “si estás vacunado y no estás en una categoría vulnerable, probablemente esté bien no usar una mascarilla al aire libre”. Para las personas no vacunadas, Marr recomienda máscaras en situaciones en las que las personas están agrupadas muy juntas, como en un bar, una multitud o una fila. “Si no estás vacunado y te cruzas constantemente con personas lo suficientemente cerca como para poder extender la mano y tocarlas, entonces debes usar una mascarilla”, añadió.

Según advierte la especialista, las partículas virales se dispersan rápidamente en el aire exterior y el riesgo de inhalar virus en aerosol de un corredor o transeúntes es insignificante. “Incluso si una persona tose o estornuda afuera mientras pasamos cerca -continuó-, las probabilidades de que recibamos una dosis suficientemente grande de virus para infectarnos siguen siendo bajas”.

Marr usa una regla simple de dos de tres para decidir cuándo usar una máscara en espacios públicos o cuando no conoce el estado de vacunación de todos. En estas situaciones, se asegura de cumplir dos de tres condiciones: al aire libre, distanciado y enmascarado. “Si estás al aire libre, necesitas estar distanciado o enmascarado. Si no estás al aire libre, debes estar distanciado y enmascarado. Así es como he estado viviendo durante el último año. Todo se reduce a mi regla de dos de tres“, explicó.

“Vacunado o no, un factor importante para decidir si usar o no una mascarilla al aire libre son los niveles de transmisión y positividad en el área”, dijo Gupta. Y añadió: “La pregunta real que debes intentar responder es: ¿cuál es la probabilidad de que respire el aire de otra persona?”.

Pasear al perro, andar en bicicleta, caminar por un sendero o hacer un picnic con miembros de nuestro hogar o amigos vacunados son actividades en las que el riesgo de exposición al virus es insignificante (REUTERS)

Si debemos detenemos para tener una conversación prolongada con alguien que no está vacunado, se recomiendan las mascarillas. Incluso al aire libre, el riesgo de respirar el aire de otra persona aumenta cuanto más tiempo y más cerca estamos de ella. Uno de los pocos casos documentados de transmisión al aire libre ocurrió en China al comienzo de la pandemia, cuando un hombre de 27 años se detuvo para charlar afuera con un amigo que acababa de regresar de Wuhan, donde se originó el virus. Siete días después, tuvo sus primeros síntomas de COVID-19.

Y aún se recomiendan máscaras si nos encontramos en una multitud al aire libre. Estar hombro con hombro con extraños durante un concierto al aire libre o una protesta podría aumentar el riesgo, especialmente para los no vacunados. Recientemente, mientras caminaba sin máscara, la doctora Marr dijo que todavía hacía un esfuerzo por mantener la distancia de los grupos grandes cuando el sendero se llenaba de gente.

“Si pasaba junto a un excursionista en solitario, no me preocupaba”, reconoció. “Pero si pasaba junto a un grupo de 10 excursionistas seguidos, me alejaba más del camino. El riesgo sigue siendo bajo, pero en algún momento podría haber un grupo de personas lo suficientemente grande como para que el riesgo se vuelva apreciable”.

Pasear al perro, andar en bicicleta, caminar por un sendero o hacer un picnic con miembros de nuestro hogar o amigos vacunados son actividades en las que el riesgo de exposición al virus es insignificante. “Creo que es demasiado pedirle a la gente que se ponga la máscara cuando salen a caminar, a trotar o a andar en bicicleta”, subrayó en diálogo con The New York Times la doctora Muge Cevik, profesora clínica de enfermedades infecciosas y virología médica en la Universidad de St. Andrews School of Medicine en Escocia, donde nunca se ha requerido el uso de enmascaramiento al aire libre. “Estamos en una etapa diferente de la pandemia. Creo que las máscaras para exteriores no deberían haber sido obligatorias en absoluto. No es donde ocurre la infección y la transmisión“.

A medida que más personas se vacunen, las decisiones sobre salir sin máscara al aire libre serán más fáciles (REUTERS)

Para comprender cuán bajo es el riesgo de transmisión al aire libre, investigadores en Italia utilizaron modelos matemáticos para calcular la cantidad de tiempo que tardaría una persona en infectarse al aire libre en Milán. Imaginaron un escenario sombrío en el que el 10% de la población estaba infectada con el coronavirus. Sus cálculos mostraron que si una persona evitaba las multitudes, se necesitarían, en promedio, 31,5 días de exposición continua al aire libre para inhalar una dosis de virus suficiente para transmitir la infección.

“Los resultados demuestran que este riesgo es insignificante en el aire exterior si se evitan las multitudes y el contacto directo entre las personas”, indicó Daniele Contini, autor principal del estudio y científico de aerosoles en el Instituto de Ciencias Atmosféricas y Clima en Lecce, Italia.

Cevik señala que los debates sobre el enmascaramiento al aire libre y los artículos que muestran fotos de playas abarrotadas durante la pandemia han dejado a la gente con la impresión equivocada de que los parques y las playas no son seguros y se distraen de los riesgos mucho mayores de la transmisión en interiores. A menudo, son las actividades en el interior asociadas con la diversión al aire libre, como viajar desenmascarado en un metro o en un automóvil para ir de excursión, o ir a un pub después de pasar un tiempo en la playa, las que presentan el mayor riesgo.

A medida que más personas se vacunen, las decisiones sobre salir sin máscara al aire libre serán más fáciles. Si bien ninguna vacuna ofrece una protección del 100%, la tasa de infecciones irruptivas hasta ahora ha sido extremadamente baja. Los CDC informaron recientemente solo 5.800 casos de infecciones entre 75 millones de personas vacunadas. Y aseguraron que los amigos y familiares vacunados pueden pasar tiempo juntos de manera segura, sin máscaras.

Incluso a medida que circulan variantes de virus más infecciosos, la física de la transmisión viral al aire libre no ha cambiado y el riesgo de infectarse al aire libre sigue siendo bajo, dicen los expertos en virus. Sin embargo, es de vital importancia prestar atención a las tasas de infección en cada comunidad. Si el número de casos aumenta, aumenta el riesgo de encontrarnos con una persona infectada.

