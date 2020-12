La estrategia de Israel para poner fin a las muertes por COVID-19 para marzo de 2021

Israel planea vacunar al 25% de su población en un mes (Reuters)

Israel es el país que más dosis de vacunas contra el COVID-19 aplicó hasta el día de hoy en todo el mundo. El dato se desprende del sitio de estadísticas oficiales en tiempo real Our World In Data que comprende el número total de dosis administradas por cada 100 personas de la población total. “Se cuenta como dosis única y no mide la cantidad de personas vacunadas, que generalmente requiere dos dosis”, se aclara. En el caso de Israel, corresponde a 3,23% de su población vacunada , lidera el ranking. Detrás se encuentran Baréin -Estado soberano insular asiático situado en la costa este del golfo Pérsico- con 3,03% de sus habitantes inoculados y tercero aunque lejos Estados Unidos con 0,59%. Según las últimas cifras oficiales proporcionadas por la Universidad Johns Hopkins, Israel cuenta con 398.664 casos confirmados y 3.210 muertos por COVID-19 .

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este sábado una ambiciosa campaña de vacunación “sin precedentes” contra el COVID-19, con la que planea inmunizar a un 25% de la población israelí . “Durante el fin de semana, dije a los dirigentes de los laboratorios que nos entreguen las vacunas, ya que nuestro objetivo es vacunar a 150.000 personas cada día a partir de la semana que viene, lo que representará un récord mundial”, aseguró el mandatario en un comunicado.

Peatones con máscaras protectoras caminan sobre las vías del tren ligero mientras Israel impondrá un tercer bloqueo nacional para combatir las infecciones por la enfermedad del coronavirus en ascenso (REUTERS/Ammar Awad)

Para efectuar esta ambiciosa campaña de vacunación, el Estado necesitará que le entreguen las 14 millones de dosis pedidas a los laboratorios estadounidenses Pfizer y Moderna.

En las últimas horas, el científico israelí Eran Segal del Instituto Weizmann, experto en microbioma, genética, nutrición y aprendizaje automático se refirió a este acelerado proceso de vacunación, y su impacto en conjunto con otras medidas que asegurarían el éxito en mitigar el avance del COVID-19. Según el investigador, “ se llegó a una tercera ola y un tercer cierre porque nunca finalizó la segunda ola y aún arrastran la carga de errores: números que aún eran altos cuando se determinó salir del segundo bloqueo o cierre ”.

Segal compartió con sus seguidores un hilo en Twitter que rápidamente se hizo viral, en dónde analizó: “Recta final del COVID-19 en Israel: cierre + una rápida campaña de vacunación. Somos el primer país en entrar en un tercer confinamiento pero también es el segundo en vacunar habitantes per cápita (N. de la R: Israel superó a Baréin en las últimas horas y es ahora la nación que más vacunó). Esta estrategia puede que ponga punto final a las muertes por COVID-19 para marzo de 2021 ″, vaticinó.

Segal, quien también cuenta con un laboratorio multidisciplinario conformado por biólogos científicos que se enfocan en la microbioma, nutrición, genética y regulación genética en salud y enfermedad; se preguntó cómo llegó Israel al punto crítico del tercer lockdown y tercera ola. “La respuesta es simple, nunca terminamos de atravesar la segunda ola y aún cargamos con la carga de esos errores: números que aún eran altos cuando salimos del segundo confinamiento”, advirtió, y detalló: “Repetimos los mismos errores de la segunda ola. Cuando comenzaron a surgir casos en sectores específicos, primero el sector árabe, luego el ortodoxo, no pusimos suficientes medidas en estas áreas que mostraban brotes, por lo que eventualmente se extendió a todos los sectores y a todas las ciudades”.

Para Segal, una preocupación actual en Israel es el rápido aumento reciente de contagios en la población ortodoxa, alcanzando un R - factor de reproducción, es decir el potencial de propagación que tiene un virus- sin precedentes de 1,89, lo que significa que se duplican los casos cada 4 días. “Nunca vimos un aumento tan rápido en cifras de referencia elevadas. La razón no está clara y una opción que debe examinarse es la variante del Reino Unido”, alertó, en relación a la nueva cepa del SARS-CoV-2.

Segal Eran, prestigioso científico israelí

“ Nuestro sistema de salud centralizado permite una rápida vacunación: el 3,23% de la población se ha vacunado y a partir del 27/12 será del 1,1% por día . Esto puede resultar dramático. Israel tiene 4 millones de personas mayores de 60 años, por lo que con más de 100 mil vacunas por día, toda esta población se pueden vacunar en alrededor de 14 días. Dado que representan el 92% de las muertes y el 74% de los enfermos críticos, esto puede reducir las muertes en 10 veces y las enfermedades críticas en 4 veces ”, explicó Eran, demostrando su argumento más fuerte.

De acuerdo al modelado epidemiológico que compartió el científico, partieron de la base de 100 mil personas vacunadas por día desde este domingo 27 de diciembre, comenzando por los mayores de 60 años, con vacunas efectivas 14 días después de la primera dosis, al 95% para los síntomas y al 65% para la infectividad y en el escenario posible si sólo el 80% de las personas aceptarán recibir la vacuna.

Los resultados

“Suponiendo un tercer confinamiento efectivo como el segundo en términos de R -índice de contagiosidad-, alcanzamos un pico a mediados de enero de 6000 casos diarios, 900 en estado crítico y 1100 muertes adicionales hasta marzo; pero para marzo, debería haber muy pocos pacientes críticamente enfermos y no habrá más aumento de la mortalidad después de eso ”, continuó Eran Segal.

“También modelamos continuar sin un tercer confinamiento. Las vacunas a nuestro ritmo son tan efectivas, que con las estimaciones realistas actuales podríamos arreglárnoslas sin un bloqueo, aunque con más muertes en comparación de escenarios con diferentes valores″, precisó el científico, que cree que es posible evitar un tercer confinamiento estricto pero que los resultados favorables en cuanto a la baja de los muertos por el nuevo coronavirus se verían mucho más adelante, lo que implicaría mas fallecidos.

“ En pocas palabras: la combinación de un confinamiento y una tasa de vacunación diaria del 1,1% de la población puede poner fin a la mayoría de las muertes por COVID-19 en Israel en marzo ”, enfatizó.

Los gráficos explicativos que acompañan el hilo en Twitter del investigador israelí Segal Eran

Más de 30 países ya comenzaron a vacunar contra el coronavirus. Mientras continúan los confinamientos y los protocolos de distanciamiento social, el mundo inició con esperanza las campañas. Los primeros inoculados fueron miembros del personal sanitario y ancianos. En América Latina, México, Chile y Costa Rica fueron los primeros los primeros.

En Israel y según los cálculos del primer ministro Netanyahu, la campaña de vacunación permitiría a Israel levantar las restricciones desde principios de marzo, pocas semanas antes de que se celebren unas nuevas elecciones generales en este país.

Profesionales de la salud celebran luego de recibir la vacuna contra el COVID-19 en un hospital de Tel Aviv, Israel (REUTERS/Ronen Zvulun)

Tras un aumento del número de infecciones, el gobierno decretó un nuevo confinamiento a partir de este domingo. El nuevo cierre general se extendería por al menos dos semanas y pretende detener la propagación del virus, que desde hace más de un mes aumenta de forma incesante y ya registra índices de positivos por encima del 4 %.

Las medidas acordadas prevén un límite de movimiento de un kilómetro en torno a la vivienda, y el cierre de los comercios no esenciales, con escasas excepciones, incluyendo aquellos que no reciban público, que estarán también limitados en su funcionamiento. Además, está prohibido visitar residencias de otras personas y se permitirán reuniones de hasta 10 personas en espacios cerrados y de hasta 20 al aire libre.

SEGUÍ LEYENDO:

Israel planea vacunar contra el coronavirus al 25% de su población en un mes

Más de 30 países ya comenzaron a vacunar contra el coronavirus

Nueva cepa del COVID-19: todo lo que sabemos hasta ahora

Pfizer, AstraZeneca, Merck, Teva y Amazon crearán un laboratorio en Israel