“Un tratamiento potencial que están comenzando a explorar es un nuevo tipo de terapia de estrógeno”, detalló The Atlantic. Desarrollarla es difícil: no se puede recomendar la terapia de reemplazo hormonal indiscriminadamente, ya que aumenta el riesgo de cáncer de mama. Pero administrar estrógeno durante la perimenopausia y la menopausia “puede restaurar la función cognitiva”, señaló Mosconi. En cambio, “la terapia de estrógeno o la de hormonas combinadas probablemente no tenga utilidad años después del comienzo de la menopausia”. El mayor beneficio, estimó, se podría ver cuando comienzan los síntomas.