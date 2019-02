No sólo se eliminan aquellas especies vegetales que no se cultivan, sino que se utilizan químicos como herbicidas, fungicidas y pesticidas. Por ejemplo, algunos insecticidas muy populares, como los neonicotinoides, afectan especies a las que no apuntan, como las abejas. Los pesticidas pueden cumplir un papel en la octava parte de la mengua de insectos en el mundo.