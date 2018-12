—Escribí sobre el tema en mi libro Gene Machine (Máquina de genes si se lo traduce al español). Un día quise alquilar una habitación en Estados Unidos e hice una llamada por teléfono. Por mi acento, era obvio que era extranjero. Pero cuando me presenté personalmente, la mujer que me atendió me dijo que la habitación ya estaba alquilada. Hay un montón de pequeños ejemplos de discriminación. Pero creo que es parte de la naturaleza humana que tiende a ser tribal. Ocurre en cualquier país. Por eso tenemos que tratar de ser más civilizados, más tolerantes y aceptar a otras personas. Tenemos que encontrar modos de hacer que más gente sea tolerante.