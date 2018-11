Después de un largo tiempo como productor teatral, hace dos años que Peter perdió su último trabajo estable. Se divorció. Y desde entonces subsiste como chofer de Uber en Los Ángeles. En un buen día, logra hacer USD 200. Pero no pierde el ánimo. "Estoy quebrado. No sé dónde voy a vivir, no tengo un trabajo. Me estoy declarando en bancarrota, está saliendo mi divorcio… y de pronto me aparecen 19 hijos que no sabía que tenía", contó Peter en la entrevista de hace unos meses con una sonrisa. "No hice nada para merecer esto, pero soy la persona más afortunada del mundo".